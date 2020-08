הכאוס מוסיף לשרור בברצלונה אחרי ה-8:2 הצורב וההדחה מליגת האלופות, ובכלי התקשורת השונים ממשיכים לנסות להעריך את ההשלכות של התוצאה ההיסטורית על עתיד המועדון. על פי אחד הדיווחים, ייתכן כי רעידת אדמה של ממש כבר מחכה מעבר לפינה.

מרסלו בקלר, כתב ברזילאי אשר מתגורר בברצלונה, דיווח הערב (ראשון) כי ליונל מסי מעוניין לעזוב את ברצלונה באופן מיידי. אגב, אותו בקלר, היה הראשון לדווח על העזיבה הצפויה של ניימאר את ברצלונה לטובת פ.ס.ז'. כזכור, לאחרונה דווח כי הפרעוש יחכה לקיץ 2021, אז צפויות להיערך בחירות לנשיאות המועדון, ולאחריהן יקבל החלטה באשר לעתידו. כעת, כאמור, חלה התפתחות דרמטית בסאגה.

על פי הדיווח הדרמטי, מסי אינו מרוצה מתפקוד ההנהלה, ומחוסר התכנון המקצועי לעתיד, וכבר הודיע לגורמים במועדון כי הוא רוצה לעזוב באופן מיידי. אגב, למסי היה סעיף בחוזה שלפיו היה יכול לעזוב בחינם בקיץ הנוכחי, אבל תוקפו פג.

בכל מקרה, השאלה הגדולה כעת היא כזו: האם מדובר בניסיון של הפרעוש להפעיל לחץ כבד על ההנהלה ובראשה הנשיא ג'וזפ מריה ברתומאו להתפטר ולהצהיר על בחירות מוקדמות, רגע לפני הישיבה שצפויה להיערך ביום שני, או שמא אכן ברצון ממשי לצאת להרפתקה חדשה?

