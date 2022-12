לא מעט דברים מוזרים התרחשו על הדשא אחרי הנפת הגביע. מה שהתחיל עם הגלימה שמסי נאלץ לעטות על גופו, המשיך עם עוד אירוע שתופס כותרות בתקשורת העולמית. מי שתועד על הדשא, מניף את הגביע וגם בגישה חופשת לשחקנים הוא השף הטורקי נוסרט גקצ'ה, שמזוהה יותר מהכל בגלל תנועת המלח שמאפיינת אותו.

בעולם ביקרו את הגישה המורחבת לדשא שקיבל השף, שנחשב לאחד ממקורביו של נשיא פיפ"א, ג'יאני אינפנטינו: "זה פשוט אבסורד. מי נתן לו להחזיק את הגביע? מה הקשר שלו לאירוע שהוא צריך להיות על הדשא?".

במהלך השהות שלו על הדשא, השף ניסה לגשת למסי, שתועד ספק מתעלם ממנו, וחש חוסר נוחות מהנוכחות שלו. "תחת איזה תפקיד נאסר נכח על הדשא ונגע בגביע?", תקפו בעולם, "זה עוד דוגמא לשחיתות של פיפ"א, שדואגת לקדם את מקורביה".



All I want to know is who on earth decided to invite salt Bae onto the pitch to hang out with World Cup winners. pic.twitter.com/t3G1TCceUp