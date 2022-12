באדיבות כאן 11 - המשדר הרשמי של מונדיאל 2022. שידורים חיים, תקצירים, סטטיסטיקות ועוד מחכים לכם בעמוד המונדיאל של כאן.



נבחרת מרוקו עשתה היסטוריה אמש (שלישי) עם הניצחון בפנדלים על ספרד וההעפלה לרבע גמר המונדיאל וסחפה איתה את העולם כולו, אבל למרבה הצער היא החליטה להפוך את החגיגות למפגן פוליטי. בתום המשחק, שחקני אריות האטלס הצטלמו עם דגל פלסטין על כר הדשא ועוררו סערה גדולה.

לחגיגה הזאת, ככל הנראה, יהיו השלכות משום שנבחרת מרוקו למעשה הפרה את תקנון פיפ"א עם הנפת הדגל. לפי הכתוב בו: "קידום מסרים פוליטיים או דתיים בתחומי האצטדיון במהלך ובתום המשחק אסורה בהחלט". אחת האופציות העומדות בפני הארגון הוא קנס שיושת על ההתאחדות המרוקנית, אבל נכון לעכשיו לא התקבלה תגובה.

זאת לא הפעם הראשונה שבמונדיאל בקטאר מנצלים את ההזדמנות כדי להביע מחאה באחד הנושאים הרגישים במזרח התיכון. בניצחון על קנדה בשבוע שעבר, ג'וואד אל יאמיק, בלם מרוקו וחברו של שון ויסמן לוויאדוליד, הניף את דגל פלסטין אחרי הניצחון על קנדה וב-0:2 על בלגיה נצפו שלטי "FREE PALESTINE" ביציעים.

