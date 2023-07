בנגן למעלה: אימון הבכורה של מסי

ברוכים הבאים לארצות הברית. ליאו מסי ערך הלילה (בין שישי לשבת) את הופעת הבכורה שלו במדי אינטר מיאמי, ובדומה לאינספור משחקים אחרים בקריירה המדהימה של הפרעוש הפך גם אותה לאחת שתזכר עם שער הניצחון ב-1:2 על קרוז אזול כחלק מגביע הליגות. צפו בשער >>>

El primer gol de Messi con Inter Miami



Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63