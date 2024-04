כשנה עברה מאז מסוט אוזיל, הכדורגלן הגרמני ואחד מהשחקנים הטכניים ביותר שהיו באירופה בשנים האחרונות. וכששנה של `פנסיה` מאחוריו, כדורגלן העבר פרסם סרטון בו הוא נראה מתאמן, תוך שהוא מציג גוף מעט שונה מזה שהיה לו ככדורגלן.



בסרטון, בו ניתן לצפות בנגן הווידאו למעלה, נראה אוזיל כשהוא מתאמן עם משקולות כבדות. הידיים שלו, שהיו די רזות בתקופתו ככדורגלן, נראות מנופחות מאוד וגדולות בצורה שלא הורגלנו לראות אצל הקשר הרזה.



הסרטון שהעלה קיבל תגובות רבות מגולשים, בין היתר תגובות בסגנון של "הוא עומד להצטרף ל-WWE?" וגם: "הוא רוצה להתאגרף נגד אנתוני ג`ושוע". תגובה נוספת שקיבל הייתה מכוכב אל נאסר, כריסטיאנו רונאלדו, שהחמיא לכדורגלן העבר: "לא רע, אחי".

Mesut Ozil has been very Busy in the Gym lately:



Hard work The Outcome pic.twitter.com/QyqEBD6f4q