יחזור לדשא? הקבוצות שרוצות את ארז איסקוב

בדרך חזרה למגרשים? ארז איסקוב, שהפך לאחד השמות המוכרים בישראל בחודשים האחרונים בשל כניסתו ל`אח הגדול`, נמצא בימים אלו בצילומי העונה החדשה של "גולסטאר".

למערכת `ארץ הכדורגל` נודע כי בינתיים יש מי שרוצים להחזיר את מי ששיחק בעברו בליגות הבכירות בישראל, לכר הדשא. שמשון ת"א והפועל מגדל העמק מליגה א` בודקות את האפשרות להחזיר את השחקן לפעילות, פחות משנה לאחר משחקו האחרון.



מעבר לעובדה שאיסקוב בן ה-28 עשוי לשמש כבלם מוביל בליגה א`, במועדונים מבינים שיש סביב השחקן `הייפ` גדול במיוחד, שעשוי לתרום להם גם מחוץ לכר הדשא.



בעונה האחרונה שיחק איסקוב מספר משחקים במ.כ אור עקיבא בליגה ג`, וגם ערך הופעה אחת בליגה א` צפון במדי א.א. פאחם. בעונת 23/24 שיחק 11 משחקים בליגה הלאומית במדי הפועל עפולה ובעונת 21/22 גם ערך מספר הופעות בליגת העל במדי ק"ש.

