עכשיו זה רשמי: עומר אצילי יהיה שחקנה של אל עין. המועדון מאיחוד האמירויות הודיע היום (שישי) על כך שהושג סיכום עם מכבי חיפה על מעברו של כוכב הירוקים לשורותיו תמורת שני מיליון יורו.

השחקן עצמו, יעזוב את האלופה הישראלית אחרי שנתיים וחצי ושלוש אליפויות, סגר את תנאיו הכספיים ושכרו יעמוד על 1.8 מיליון אירו בעונה הראשונה, כאשר מדובר בחוזה משתדרג לשלוש עונות הכולל בונוסים על הצלחות, דבר שיהפוך אותו למשתכר הבכיר בכדורגל הישראלי.

Al Ain Club signs in initials with @mhfootballclub player Omer Atzili to play for the Boss Squad #alainclub || @alainfcae pic.twitter.com/q0rhhgLoUL