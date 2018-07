הלם בעולם הכדורסל. לפי דיווח שעלה ברשת ABC בשעות הבוקר, טיילר האניקאט, אקס עירוני נס ציונה ושחקן חימקי מוסקבה בהווה נקלע לקרב יריות עם שוטרים בשכונת מגוריו בלוס אנג'לס, ולאחר מספר שעות נמצא בביתו ללא רוח חיים.

על פי הדיווח השחקן התבצר בתוך בית בשכונת שרמן אוקס בלוס אנג'לס אחרי שירה לכאורה לעבר שוטרים. עוד דווח כי המשטרה שיחת טלפון מאימו של האניקאט שטענה שהוא מתנהג בצורה מדאיגה וכאשר הגיעו למקום הוא פתח בירי לעברם והשוטרים השיבו אש.

לאחר מכן, האניקאט חזר לתוך הבניין והתבצר בתוך הבית, כשעל פי הדיווחים, לאחר שעות של נסיונות לתקשר עימו באמצעות הודעות טקסט, נמצא מת בביתו. זאת לאחר שהגיעו למקום אנשי יחידות מיוחדות. לפחות 30 מתושבי האזור פונו כאמצעי זהירות.

מעירוני נס ציונה נמסר בתגובה: "משפחת עירוני נס ציונה קיבלה בתדהמה את החדשות על דבר מותו של שחקן הקבוצה בעבר, טיילר האניקאט, בביתו בארצות הברית. טיילר שיחק בקבוצה בעונתה הראשונה וההיסטורית בליגת העל והיה מאבני היסוד של תקיעת היתד של הקבוצה בליגה הראשונה. טיילר נשאר בקשר טוב עם אנשי המועדון והקהל ותמיד יישאר אחד השחקנים האהובים והטובים שהיו במועדון ושמור לו מקום של כבוד בהיסטוריה של המועדון ובלב של כולנו. אנו משתתפים בצערה הכבד של המשפחה. נוח על משכבך בשלום, טיילר".

למעשה, ישנם דיווחים סותרים בנוגע למותו של האניקאט. בעוד שבחלק מכלי התקשורת טוענים כי נהרג בעימות הירי עם השוטרים, בחלק אחר נטען כי הוא נמצא ללא רוח חיים על ידי היחידות המיוחדות.

הפורוורד בן ה-27 והבחירה ה-35 בדראפט 2011 ב-NBA, שיחק בנס ציונה ב-2013/14 ולאחר שהציג יכולת טובה המשיך לשנתיים בחימקי, לפני שעבר לשנה באנדולו אפס וחזר לחימקי.

UPDATE: Barricaded suspect who fired gun at police in Sherman Oaks is former UCLA basketball player, officials say https://t.co/VVUh36tAmN