צילום: ספורט 5 לוקח צעד אחורה. לברון ג'יימס הבין כי טעה והתנצל על הפוסט ברשתות החברתיות בו ציטט אמרה אנטישמית מתוך משיר של הראפר "21 Savage": "אנחנו מקבלים את הכסף היהודי הזה. הכל כשר". "אני מתנצל אם פגעתי במישהו", אמר ג'יימס לאחר ההפסד של לוס אנג'לס לייקרס 107:99 לממפיס, "זו לא הסיבה שהחלטתי לשתף את השורה הזו. אני תמיד מעלה שורות משירים. זה מה שאני עושה. אני נוסע במכונית שלי, אני מאזין למוזיקה, וזה היה חלק מזה. חשבתי שזו מחמאה, אבל זה לא היה כך בעיניהם של הרבה אנשים. אני מצטער. לא התכוונתי לפגוע באף אחד". ב-ESPN מדווחים כי ב-NBA לא מתכוונים לקנוס את ג'יימס, לו 45.8 מיליון עוקבים באינסטגרם, בעקבות הפוסט. Surprised LeBron, who makes very few mistakes, put this out. Does quoting lyrics from a song absolve the person quoting from the responsibility behind the words? I’d argue no, especially with a following of 45 million. pic.twitter.com/efv9gkXres — Darren Rovell (@darrenrovell) December 23, 2018 מיליוני העוקבים של ג'יימס ברשתות החברתיות החלו להתווכח האם מדובר בציוץ גזעני מצדו של הכוכב. העיתונאי דארן רובל פרסם פוסט בו הוא הזמין את המעריצים של ג'יימס להראות את הציוץ הזה ליהודי, ולשאול אותו לדעתו. "אדם סילבר, דן גילברט, דייויד סטרן, תגידו לי אחר כך מה הם חושבים על מה שהעלה לברון", כתב רובל. מוקדם יותר השבוע התבטאות של ג'יימס עוררה לא מעט הדים בעולם הספורט ובכלל. הסופרסטאר הצהיר כי שחקני פוטבול ב-NFL מקבלים יחס של עבדים מבעלים בליגה. "ב-NFL יש חבורה של בעלים זקנים ולבנים שמחזיקים בגישה שמזכירה את תקופת העבדות", אמר ג'יימס בתכנית טלוויזיה ב-HBO. בחזרה לכדורסל, ג'יימס התייחס גם למשחק הקרוב של הלייקרס מול גולדן סטייט בחג המולד. "אנחנו לא יכולים למדוד את עצמנו מולם", אמר בכנות, "הם זכו בשלוש אליפויות בארבע השנים האחרונות. אנחנו רק צריכים להמשיך ולהשתפר. לתחושתי, לקחנו צעד אחורה עם ההפסד לממפיס, אבל זה לא יכול להיות מדד עבורינו". LeBron James when asked if the #Lakers’ Christmas Day showdown vs. the #Warriors can be used as a measuring stick - “We can’t measure ourselves versus them. That’s a team that’s won 3 of the last 4 championships... It’s not a measuring stick for us.” pic.twitter.com/Ou1VTtHVb3 — Tomer Azarly (@TomerAzarly) December 24, 2018





