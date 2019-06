רבע 2:

הכוכבים זכו למעט מנוחה והרמה ירדה בתחילת הרבע השני, אבל קאזינס שמר על הווריירס חזק בעניינים והגיע ל-7 נקודות. שתי צליפות של סיאקם ושל ואן פליט העלו את האורחים ל-38:43, שמונה דקות להפסקה וקר מיהר להזעיק טיים אאוט. הווריירס ענו עם הגנה גדולה ומתפרצת שהסתיימה באלי-הופ של איגודאלה, שהחזיר את היתרון, 43:44, כחמש דקות למחצית.

טורונטו, אחרי שלוש דקות בלי נקודה, לקחה פסק זמן משלה. איגי סיפק אלי-הופ שני ברציפות והשלים ריצת 0:8, אך טורונטו לא נתנה למשחק לברוח לה. איבקה קלע בשלוש התקפות רצופות ושתי הקבוצות נותרו דבוקות זו לזו. רגע לפני ההפסקה קליי סחט מקוואי עבירה שלישית והמחצית נגמרה ב-57:60 לטורונטו.

לאורי הגיע להפסקה עם 21 נקודות (7 מ-10 מהשדה, 4 מ-5 לשלוש) ועוד 6 אסיסטים ו-6 ריבאונדים. סיאקם עם 13, איבקה עם 10 נקודות ולאונרד רק עם 9. מנגד, תומפסון קלע 18 במחצית הראשונה ואיגודאלה 11. סטף עם 9 ודריימונד, כהרגלו, בכל פינה עם 4 נקודות בלבד, אבל עם 9 ריבאונדים ו-8 אסיסטים.

