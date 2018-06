צילום: ספורט 5 התוצאה אולי צפויה, אבל הדרך ממש לא. גולדן סטייט עלתה הלילה (בין חמישי לשישי) ל-0:1 בסדרת גמר ה-NBA אחרי שגברה על קליבלנד 114:124 בתום ההארכה. הקאבלירס, שנכנסו לסדרה כאנדרדוג מובהק, הפתיעו לטובה, בעיקר בזכות הצגה אדירה של לברון ג'יימס, שסיים עם 51 נקודות. בשניות הסיום, לקליבלנד הייתה הזדמנות נהדרת לנצח, אך ג'יי אר סמית' ביצע טעות מביכה והמשחק הלך להארכה, שם הווריירס כבר השתלטו על העניינים. סטף קרי (29 נקודות) וקווין דוראנט (26) הובילו את המנצחים, שרחוקים כעת שלושה ניצחונות מאליפות שנייה ברציפות. המארחים פתחו עם דוראנט, קרי, קליי תומפסון, גרין וקוון לוני. האורחת עם לברון, לאב, היל, ג'יי אר סמית' וטריסטן תומפסון. קליבלנד פתחה לא רע בהתקפה, אך קרי קלע את כל שש הראשונות של האלופה ואחרי שלוש דקות התוצאה עמדה על 8:8. קרי ודוראנט סיפקו אלי-הופ, אך לברון המשיך בשלו והעלה את הקאבס ל-12:15. ג'יי אר סמית' ניסה לחטוף כדור לקליי תומפסון, אך פגע בו והפורוורד נפצע וירד לחדר ההלבשה. הקאבס המשיכו להישאר בעניינים והובילו בפער מזערי לאורך רוב הרבע, כאשר לאב מספק סל ועבירה. הקצב המסחרר נרגע מעט ותומפסון שב מחדר ההלבשה לצהלות הקהל. הרבע הראשון הסתיים ב-29:30 לקאבס, עם 12 של לברון, 9 של לאב ו-7 של סמית'. קרי קלע 11 בווריירס, דוראנט 6. Klay Thompson is VERY LUCKY his left ankle/leg didn’t snap. Wow pic.twitter.com/r2KJxo9zzH — Drew Shiller (@DrewShiller) June 1, 2018 לברון פתח את הרבע השני עם דאנק עוצמתי והוסיף גם פייד-אווי אופייני וכמה דקות טובות של לארי נאנס ג'וניור עזרו לקאבס לעלות ל-35:40. הריצה של קליבלנד כבר הביאה אותה ליתרון תשע, לפני שקליי תומפסון צינן עם שלשה. הפער ירד לארבע וטיי לו לקח פסק זמן. לברון קיבל מנוחה ראשונה במשחק, אבל דווקא בלעדיו הקאבס רצו ל-0:7 מהיר ועלו לראשונה ליתרון דו ספרתי (40:51). הווריירס סופסוף התעוררו, בעיקר דוראנט, שעם שלשה והטבעה השלים ריצת 2:13 וסגר את כל הפער בדרך לשוויון 53:53. גרין ביצע עבירה שלישית ומיד אחריה גם ספג טכנית, אך קרי נעל את המחצית עם שלשה מטורפת שקבעה 56:56 מצוין אחרי 24 דקות. לברון סיים את המחצית עם 24 נקודות ב-9 מ-11 מהשדה, לאב הוסיף 12 ונאנס הפתיע עם 8 ו-7 ריבאונדים. קרי קלע 18 לווריירס, דוראנט 11. STEPH CURRY. BANG. pic.twitter.com/dqjfZCsURm — Legion Hoops (@LegionHoops) June 1, 2018 טריסטן תומפסון וטיירון לו בהתייעצות (צילום: getty) | צילום: ספורט 5 לכל אורך הסדרה מול הרוקטס, ולמעשה לכל אורך הפלייאוף והעונה כולה, הווריירס עלו חדים לרבע השלישי וכך היה גם הפעם. ג'בייל מגי נכנס לחמישייה במקום לוני והחזיר עם 4 נקודות מהירות, כאשר האלופה טסה ליתרון 7, 59:66 ומכריחה את הקאבס לפסק זמן מוקדם. הקאבס התמודדו יפה עם הסערה ושלשה של לברון העלתה אותו ל-31 אישיות אחרי שני רבעים וחצי וקבעה 68:68, בעוד מגי מחטיא הטבעה בצורה די מביכה. לברון המשיך לייצר נקודות בלי הפסקה, כולל שלשה ממרחק רב, אבל קרי ענה בצליפה משלו וקבע 73:73. קרי ירד לנוח, אבל לברון התעייף והווריירס ניצלו זאת כדי לברוח שוב ליתרון 7. לברון זכה לעוד קצת מנוחה לקראת סוף הרבע, שנגמר ב-78:84 לווריירס. קינג ג'יימס כבר עם 36, לאב עם 16 ו-11 ריבאונדים. דוראנט וקרי הובילו את הווריירס עם 21 כל אחד, עוד 13 לתומפסון אחרי שלושה רבעים. JAVALE NOOOO pic.twitter.com/KKhZDuKNvH — SB Nation (@SBNation) June 1, 2018 קליבלנד ובעיקר לברון עשו כל מה שאפשר כדי להישאר בתמונה בתחילת הרבע האחרון, אבל השלשות לא נכנסו וקליי תומפסון סחט עבירה לשלוש זריקות, קלע את כולן וקבע 82:89 מבטיח לאלופה, תשע דקות וחצי לסיום. אלא שדווקא בשלב זה הקאבס צלפו שתי שלשות מהירות של גרין וקורבר, ההפרש ירד לנקודה וסטיב קר הזעיק פסק זמן. סל קשה של לברון השלים מהפך והעלה את הקאבס ל-91:92. דוראנט סחט עבירה מפוקפקת מלברון ואחרי שהחטיא את הזריקה השנייה, לוני לקח ריבאונד התקפה גדול וקלע. הקאבס החלו לאבד את הראש ואולי גם את המשחק, כאשר גרין סופסוף קולע שלשה ומיד אחריו גם קרי צולף אחת ומעלה ל-94:100. לברון לקח אחריות ועם שני סלים, הגיע ל-44 אישיות, כשהוא מצמק למינוס 2 בלבד, שלוש דקות לסיום. קרי קלע לייאפ יפה ומנגד, לאב צלף שלשה והוריד לנקודה אחת בלבד, אך ג'ף גרין החטיא שלשה פנויה, קצת יותר מדקה לסיום. דוראנט החטיא ולברון לקח אחריות ועם 50 שניות על השעון, סחט מלוני סל ועבירה והשלים מהפך. דוראנט לקח את הכדור לסל ותחילה השופטים שרקו עבירת תוקף שלו על לברון, אך לאחר בדיקה בעזרת המצלמות, השריקה שונתה ו-KD קלע פעמיים מהקו והשווה ל-104:104. קליבלנד לקחה פסק זמן ולברון תקף את הסל מהר וקלע לייאפ קשה, אך קרי דהר מנגד וסיפק סל ועבירה, 23.5 שניות לסיום. הווריירס כמעט הוציאו את הכדור האחרון מלברון, אך הוא מסר אותו להיל, שנעצר בעבירה של תומפסון. היל קלע רק אחת מהקו והשווה ל-107:107. סמית' קלט את הכדור החוזר מתחת לסל, אך התבלבל איתו והקאבס לא הספיקו לזרוק בזמן, מה ששלח את המשחק להארכה. JR WHAT ARE YOU DOING pic.twitter.com/gzrFKatbth — Deadspin (@Deadspin) June 1, 2018 Did he think they were up one????? — Dirk Nowitzki (@swish41) June 1, 2018 קליבלנד נראתה מותשת בתחילת ההארכה. שלשה של תומפסון וסל של ליבינגסטון השלימו ריצת 0:7 של הווריירס בשתי הדקות הראשונות. עוד דאנק של ליבינגסטון ואחריו שלשה של גרין הקפיצו את הווריירס ליתרון 10 וסגרו את הסיפור, עם קצת יותר מדקה על השעון. תומפסון צלף שלשה נוספת וגם חסימה של לברון על קרי לא עזרה, כאשר טריסטן תומפסון מורחק בשניות הסיום ומתעמת עם דריימונד גרין. 114:124 בסיום. קרי הוביל את הווריירס עם 29 נקודות ו-9 אסיסטים, דוראנט קלע 26 וקטף 9 ריבאונדים, תומפסון סיים עם 24 ודריימונד גרין היה בכל מקום עם 13 נקודות, 11 ריבאונדים, 9 אסיסטים, 5 חטיפות ו-3 חסימות. ליבינגסטון הוסיף 10. לברון קלע 51 ב-19 מ-32 מהשדה, לצד 8 ריבאונדים ואסיסטים ו-5 איבודים. לאב סיפק 21 ו-14 ריבאונדים, אך סיים עם 1 מ-8 לשלוש. סמית' רשם 10 נקודות ונאנס ג'וניור 9 עם 11 ריבאונדים.





