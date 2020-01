יומיים אחרי תאונת המסוק הקטלנית שהביאה למותם של אגדת העבר, קובי בראיינט, בתו ג'יאנה ועוד שבעה אנשים נוספים - המועצה הלאומית לבטיחות בתעבורה בארה"ב (ה-NTSB) פירסמה סרטון מיוחד מזירת התאונה בה רואים את שברי המסוק ואת הצוות שחוקר את המקרה. צפו בסרטון למעלה >>

הסרטון למעשה מראה לצופים עד כמה קשה לחקור את מה שנותר מהמסוק המרוסק, כאשר רחפן של המועצה צילם את צוות החקירה מחפש ראיות בין חלקי השברים בצלע ההר בקלבאסס. מרבית החלקים הם זעירים, אך נתח אחד של הזנב כמעט שלם. ב-NTSB טוענים שכל חלקי המסוק יישלחו לאריזונה, שם הוא יורכב מחדש. במקביל, סגניו של השריף של LA מסיירים באיזור ללא הפסקה כדי להגן עליו מפני בוזזים.

I try and video /photograph all the weird stuff happening above my house in Glendale,CA. Unfortunately this morning I didn’t realize I was filming the helicopter Kobe Bryant, his daughter and others were in 31 minutes before they crashed . RIP pic.twitter.com/8zdiplvEbv