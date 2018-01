כדור הארץ מגזים: כמה קר בצפון אמריקה?

קר באמריקה. קר, קר מאוד. בזמן שאצלנו מתכוננים לסופה, מעבר לאוקיינוס כותבים פרקים חדשים בספרי השיאים. רוחות ארקטיות חסרות רחמים מכות בארה"ב ובקנדה ומביאות את הטמפרטורות לשפל לא אנושי. למרות ש-2017 תועדה כשנה השנייה הכי חמה בהיסטוריה, בימים האחרונים שבה הספיקו למדוד מטאורולוגים במינסוטה 48 מעלות מתחת לאפס. אפילו בדרום ארה"ב במדינות שתמיד משמשות מפלט שמשי, מצפים לשלג ומוציאים את המעילים הכי כבדים מהבוידעם. קר באמריקה.

כמה קר?

כל כך קר שכרישים קופאים

המכון לשמירה על הכרישים הלבנים במסצ'וסטס, קיבל קריאה מאזרחים מודאגים שנתקלו בשני שלגוני עמלץ שנשטפו לחוף, אחרי שלא הצליחו להתמודד עם מכת הקור מתחת למים. צוותי המומחים משו את הכרישים הזכירם מהמים והביאו אותם למעבדה, במטרה לדגום את הרקמות והשרירים במצבם הבלתי רגיל, אך יצטרכו להמתין בסבלנות עד שיפשירו.

כל כך קר שמפלי הניאגרה כמעט קופאים

מעל 2.5 מיליון ליטר חולפים על פני קצה המפל בכל שנייה ושנייה. אם זה נשמע לכם הרבה, זה בגלל שיש לכם אינטואיציה נהדרת, אבל כשהטמפרטורה בבפאלו מגיעה למינוס 24 גם הזרם חסר הרחמים הזה מואט והופך לאיטי בהרבה. עם זאת, מומחים מבהירים שגם בקור כזה אין סיכוי לקפיאה מוחלטת.

כל כך קר שאפילו במאדים היה יותר חם מבקנדה

ב-27 בדצמבר נמדדו על מאדים 28 מעלות צלזיוס מתחת לאפס בזמן שבססקטון הקנדית חוו אפילו מינוס 43. גם במונטריאול ובאוטווה היה קר מאשר במהלך היום במאדים, ונאחל להם שלא יגיעו לטמפרטורה הלילית על הכוכב האדום – מינוס 73 ואף גרוע יותר.

כל כך קר שמים קופאים באוויר

רוח התקופה היא לעשות הכל לבד, אז למה לא להכין שלג בייצור ביתי? אפשר פשוט לצאת החוצה עם כוס מים ולתת להם לקפוא באוויר.

כל כך קר שבועות לא מתפוצצות

לא מתפוצצות, פשוט נשברות

More freezing of bubbles. Now, better lighting and corn syrup has been added to my mixture of dish soap and salt (had to wait for Sobeys to open )@PrairieChasers @PhotoEdCANADA pic.twitter.com/batEJwiXWW