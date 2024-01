החגיגה הגדולה של תעשיית הטלוויזיה: שבוע לאחר טקס גלובוס הזהב, ובאיחור צנוע של ארבעה חודשים, טקס האמי ה-75 נערך הלילה (ג') בלוס אנג'לס. הטקס, שהועבר בשידור חי ב-yes (שם תשודר הערב גם גרסה ערוכה ומתורגמת), היה אמור להיערך עוד בחודש ספטמבר האחרון - אך נדחה בשל שביתות התסריטאים והשחקנים ששיתקו את הוליווד. כך, הטקס של שנת 2023 נערך בכלל בשנת 2024, כשהטקס ה"אמיתי" של 2024 צפוי להיערך כבר בסתיו הקרוב. מי שנבחר להנחות אותו הלילה הוא השחקן והקומיקאי האמריקאי אנתוני אנדרסון ("שחור-כזה").

כצפוי, שלוש סדרות עיקריות שלטו בטקס: עונתה האחרונה של "יורשים" גרפה את פרס סדרת הדרמה הטובה ביותר ואת מרבית קטגוריות המשחק שלה, עונת הבכורה של "הדוב" עשתה זאת באגף הקומדיה ו"עצבים" מבית נטפליקס רשמה הישג דומה בגזרת המיני-סדרות. השחקנים הזוכים מ"יורשים" היו שרה סנוק (שיב רוי), קיראן קולקין (רומן רוי) ומת'יו מקפדיין (טום וומבסגנס), שיחד עם זכיית הסדרה בקטגוריות רבות נוספות - לרבות בימוי ותסריט - עזרו לה להפוך לשיאנית השנתית עם 14 פסלונים. לא רחוק ממנה נמצאת העונה השנייה של "הלוטוס הלבן" עם 12 זכיות, בעיקר בקטגוריות טכניות, אך גם עם פרס שחקנית המשנה שהוענק זו השנה השנייה ברציפות לג'ניפר קולידג'.

אחת הזכיות המשמעותיות ביותר בטקס הגיעה דווקא מהגזרה המוזיקלית - הזמר אלטון ג'ון גרף את פרס הספיישל הטלוויזיוני על הופעתו החיה ששודרה בדיסני+, ובכך הפך למצטרף ה-19 למועדון האקסקלוסיבי של זוכי EGOT: אומנים שזכו גם בפרס אמי, גם בפרס גראמי, גם בפרס אוסקר וגם בפרס טוני. ג'ון עצמו לא הגיע לטקס, ולבמה עלה המפיק בן ווינסטון שאף ענד סיכת סרט צהוב כסמל לתמיכה בהשבת החטופים הישראלים בעזה. אירוע בולט נוסף נרשם כבר בתחילתו של הטקס, כשהפרס הראשון הוענק על ידי השחקנית כריסטינה אפלגייט (שבעצמה הייתה מועמדת על תפקידה ב"בשבילי אתם מתים", והפסידה) המתמודדת עם טרשת נפוצה. אפלגייט, שמאז תפקידה ההוא הודיעה על כוונתה לפרוש מעולם המשחק, עלתה לבמה בסיוע מקל והתרגשה עד דמעות מהתשואות של הקהל: "אתם לגמרי מביישים אותי על מוגבלות כשאתם קמים".

Emmy Winner Christina Applegate remains one of the funniest actors of all time ❤️ #Emmys pic.twitter.com/onaQGjXh4u — Queens of Bravo (@queensofbravo) January 16, 2024

#Succession star Kieran Culkin gives an emotional speech after winning the award for Outstanding Lead Actor in a Drama Series at the #Emmys pic.twitter.com/DdnmzhlJ5J — The Hollywood Reporter (@THR) January 16, 2024

“I wanna thank all the evil gays!!!”



—Jennifer Coolidge winning her second Emmy for The White Lotus lol pic.twitter.com/D6CqNEIZiK — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) January 16, 2024

עוד בגזרת הרגעים המרגשים: שורת איחודים טלוויזיוניים שנרשמו על הבמה לאורך הקטגוריות השונות, בין היתר של כוכבי "הסופרנוס" (שחגגה החודש 25 שנה) מייקל אימפריולי ולוריין בראקו; כוכבי "האנטומיה של גריי", לרבות אלן פומפאו ואפילו קתרין הייגל (שנים אחרי עזיבתה המתוקשרת); כוכבי "חופשי על הבר" , ביניהם קלסי גרמר וטד דנסון; כוכבות "סאטרדיי נייט לייב" טינה פיי ואיימי פולר; וכן גם כוכבי "אלי מקביל", "קומיוניטי" ו"הכל נשאר במשפחה", כשהאחרונים עשו זאת במחווה לזכרו של היוצר נורמן ליר, שהלך לעולמו בחודש שעבר. מי שעוד זכה למחווה לזכרו היה כוכב "חברים" מת'יו פרי, שהלך לעולמו בחודש אוקטובר בגיל 54, כשבסיום פרק ה"לזכרם" ביצע הזמר צ'ארלי פות' קטע מהפתיח המיתולוגי של הסדרה.

בגלל העיכוב ההיסטורי במועד קיום הטקס, סדרות רבות שהיו מועמדות בו שודרו כבר לפני יותר משנה - ולכן רשימת המועמדים שונה משמעותית מזו שהייתה בשבוע שעבר בגלובוס הזהב. כך, סדרות כמו "בית הדרקון", "דאהמר" ועונתה השנייה של "הלוטוס הלבן" הספיקו להיכלל כבר בטקס גלובוס הזהב של שנת 2023, אך באמי צוינו רק הלילה. "הדוב", ששלטה כאמור באגף הקומדיה, הייתה למעשה מועמדת על עונתה הראשונה על אף שעונתה השנייה שודרה כבר לפני יותר מחצי שנה. אותה "הלוטוס הלבן" הייתה גם אחת משיאניות המועמדויות בטקס, עם 23 נציגויות בקטגוריות השונות, כשמעליה רק "יורשים" עם 27 מועמדויות, ובקטגוריית שחקן המשנה הטוב ביותר בסדרת דרמה אף נרשם נתון יוצא דופן: שמונה שחקנים היו מועמדים בה, וכולם מטעם אחת משתיהן. את הפרס, כאמור, גרף מקפדיין.

The War and Treaty and Charlie Puth perform the "Friends" theme song during the In Memoriam segment of the #Emmys. https://t.co/SiaGD3jesB pic.twitter.com/jreGV1Mim9 — Variety (@Variety) January 16, 2024

THE FULL GREY’S ANATOMY REUNION VIDEO❤️

pic.twitter.com/Kd4bq5nIn4 — Grey’s Anatomy (@The_GreyMethod) January 16, 2024

Niecy Nash’s speech brought tears to my eyes. An instant classic. #Emmys pic.twitter.com/qoMOu0sEjJ — Gibson Johns (@gibsonoma) January 16, 2024

רשימת הזוכים בקטגוריות המובילות:

סדרת הדרמה הטובה ביותר

"אנדור"

"סמוך על סול"

"הכתר"

"בית הדרקון"

"האחרונים מבינינו"

"יורשים"

"הלוטוס הלבן"

"הצהובות"

סדרת הקומדיה הטובה ביותר

"בית הספר היסודי אבוט"

"בארי"

"הדוב"

"חבר המושבעים"

"גברת מייזל המופלאה"

"רק רוצחים בבניין"

"טד לאסו"

"וונסדיי"

הסדרה המוגבלת או האנתולוגיה הטובה ביותר

"עצבים"

"דאהמר - מפלצת: סיפורו של ג'פרי דאהמר"

"דייזי ג'ונס והסיקס"

"פליישמן בצרות"

"אובי וואן קנובי"

אלי וונג, זוכת פרס השחקית הראשית הטובה ביותר בסדרה מוגבלת ("עצבים") | צילום: Monica Schipper/WireImage via Getty Images

השחקנית הראשית הטובה ביותר בסדרת דרמה

מלאני לינסקי, "הצהובות"

אליזבת' מוס, "סיפורה של שפחה"

בלה רמזי, "האחרונים מבינינו"

שרה סנוק, "יורשים"

קרי ראסל, "הדיפלומטית"

שרון הורגן, "אחיות רעות"

השחקן הראשי הטוב ביותר בסדרת דרמה

ג'ף ברידג'ס, "הזקן"

בריאן קוקס, "יורשים"

קיראן קולקין, "יורשים"

בוב אודנקירק, "סמוך על סול"

פדרו פסקל, "האחרונים מבינינו"

ג'רמי סטרונג, "יורשים"

השחקנית הראשית הטובה ביותר בסדרת קומדיה

כריסטינה אפלגייט, "בשבילי אתם מתים"

רייצ'ל ברוסנהאן, "גברת מייזל המופלאה"

קווינטה ברונסון, "בית הספר היסודי אבוט"

נטשה ליון, "פוקר פייס"

ג'נה אורטגה, "וונסדיי"

השחקן הראשי הטוב ביותר בסדרת קומדיה

ביל היידר, "בארי"

מרטין שורט, "רק רוצחים בבניין"

ג'ייסון סודייקיס, "טד לאסו"

ג'רמי אלן ווייט, "הדוב"

ג'ייסון סיגל, "שרינקינג"

ג'רמי אלן ווייט, זוכה פרס השחקן הראשי הטוב ביותר בסדרת קומדיה ("הדוב") | צילום: Monica Schipper/WireImage via Getty Images

השחקנית הראשית הטובה ביותר בסדרה מוגבלת, אנתולוגיה או סרט טלוויזיה

ליזי קפלן, "פליישמן בצרות"

ג'סיקה צ'סטיין, "ג'ורג' ותמי"

קת'רין האן, "דברים קטנים יפים"

ריילי קיאו, "דייזי ג'ונס והסיקס"

אלי וונג, "עצבים"

דומיניק פישבק, "נחיל"

השחקן הראשי הטוב ביותר בסדרה מוגבלת, אנתולוגיה או סרט טלוויזיה

טארון אג'רטון, "ציפור שחורה"

קומייל ננג'יאני, "ברוכים הבאים לצ'יפנדיילס"

אוון פיטרס, "דאהמר - מפלצת: סיפורו של ג'פרי דאהמר"

דניאל רדקליף, "ווירד: סיפורו של אל ינקוביק"

מייקל שאנון, "ג'ורג' ותמי"

סטיבן יאון, "עצבים"

שחקנית המשנה הטובה ביותר בסדרת דרמה

ג'ניפר קולידג', "הלוטוס הלבן"

מייגן פייהי, "הלוטוס הלבן"

אוברי פלאזה, "הלוטוס הלבן"

סימונה טבסקו, "הלוטוס הלבן"

סברינה אימפצ'יאטורה, "הלוטוס הלבן"

אליזבת' דביקי, "הכתר"

ריאה סיהורן, "סמוך על סול"

ג'יי סמית'-קמרון, "יורשים"

ג'ניפר קולידג', זוכת פרס שחקנית המשנה הטובה ביותר בסדרת דרמה ("הלוטוס הלבן") | צילום: Monica Schipper/WireImage via Getty Images

שחקן המשנה הטוב ביותר בסדרת דרמה

פ. מארי אברהם, "הלוטוס הלבן"

מייקל אימפריולי, "הלוטוס הלבן"

תיאו ג'יימס, "הלוטוס הלבן"

וויל שארפ, "הלוטוס הלבן"

מת'יו מקפדיין, "יורשים"

אלן ראק, "יורשים"

אלכסנדר סקארסגארד, "יורשים"

ניקולס בראון, "יורשים"

שחקנית המשנה הטובה ביותר בסדרת קומדיה

אלכס בורסטיין, "גברת מייזל המופלאה"

איו אדבירי, "הדוב"

ג'אנל ג'יימס, "בית הספר היסודי אבוט"

שריל לי ראלף, "בית הספר היסודי אבוט"

האנה וודינגהם, "טד לאסו"

ג'סיקה וויליאמס, "שרינקינג"

ג'ונו טמפל, "טד לאסו"

שחקן המשנה הטוב ביותר בסדרת קומדיה

אנתוני קריגן, "בארי"

פיל דאנסטר, "טד לאסו"

ברט גולדשטיין, "טד לאסו"

ג'יימס מרסדן, "חבר המושבעים"

טיילר ג'יימס וויליאמס, "בית הספר היסודי אבוט"

הנרי ווינקלר, "בארי"

אבון מוס-בכרך, "הדוב"

שחקנית המשנה הטובה ביותר בסדרה מוגבלת, אנתולוגיה או סרט טלוויזיה

אנלי אשפורד, "ברוכים הבאים לצ'יפנדיילס"

מריה בלו, "עצבים"

קלייר דיינס, "פליישמן בצרות"

ג'ולייט לואיס, "ברוכים הבאים לצ'יפנדיילס"

קמילה מורון, "דייזי ג'ונס והסיקס"

ניסי נאש-בטס, "דאהמר - מפלצת: סיפורו של ג'פרי דאהמר"

מריט וויבר, "דברים קטנים יפים"

שחקן המשנה הטובה ביותר בסדרה מוגבלת, אנתולוגיה או סרט טלוויזיה

פול וולטר האוזר, "ציפור שחורה"

ריצ'רד ג'נקינס, "דאהמר - מפלצת: סיפורו של ג'פרי דאהמר"

ריי ליוטה, "ציפור שחורה"

ג'סי פלמונס, "אהבה ומוות"

מוריי בארטלט, "ברוכים הבאים לצ'יפנדיילס"

יאנג מאזינו, "עצבים"

ג'וזף לי, "עצבים"