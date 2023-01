מטוס אימונים של חיל האוויר הסורי מסוג L-39 התרסק בסוף השבוע האחרון, ככל הנראה מסיבות טכניות. תחילה דווח על הרוג אחד בהתרסקות, קצין בדרגת לוטננט-קולונל מהעיר מסיאף. אולם בהמשך התברר שעל המטוס היה איש צוות נוסף שנהרג, "פרח טיס" מלוב, שהשתייך לחיל האוויר של הצבא הלאומי הלובי של חליפה ח'פתר. נראה שהרוסים מכשירים בסוריה טייסים לובים מצבאו של ח'פתר.

ה-L-39 הינו מטוס אימונים ותקיפה קל המשרת גם בחיל האוויר הסורי. בסוף השבוע אחד מהמטוסים האלו התרסק סמוך לבסיס חיל האוויר שבמחוז חלב. כאמור, נראה שכשל טכני חמור הביא לאיבוד שליטה על כלי הטיס שהיה בגיחת אימונים ולהתרסקות, כאשר אנשי הצוות לא הצליחו להיחלץ ממנו.

נראה שהקצין הסורי הבכיר משרת כמדריך טיס ובאותה גיחה קטלנית, הוא הכשיר לטיסה את פרח הטיס הלובי, שזוהה בשם אנאס אל-בוראסי. העובדה שהיה טייס נוסף על המטוס ושהוא נהרג התפרסמה יממה אחרי אותה התרסקות. פרסום זהותו של אל-בוראסי, מהווה אישור רשמי ראשון לכך שהרוסים, שמכשירים את טייסי חיל האוויר הסורי, מאמנים במסגרת הזו גם טייסים מלוב.

Apparently the SyAF L-39 which crashed yesterday in Aleppo province during a training mission had 2 pilots. The second was a Libyan from Haftar Air Force & brought to Syria by Russia. If confirmed, would be very first confirmation Libyan pilots are training with Assad's warplanes https://t.co/bYtszNvXV1 pic.twitter.com/eVBx7Bj3hA — QalaatM (@QalaatM) December 30, 2022

במסגרת המאבק הפנימי בלוב, הרוסים תומכים בצבאו של חליפה ח'פתר. הצבא הלאומי הלובי אף מקבל סיוע נרחב מקבוצת וגנר, חברת שכירי החרב בשירות הקרמלין, אם כי כוח הסיוע הזה הופחת לאחרונה, כדי לתגבר את הכוחות באוקראינה.

הרוסים, אף שלחו מטוסי קרב ללוב וטייסים שכירי חרב של וגנר. אולם מותו של פרח הטיס הלובי חשף כי המעורבות שלהם במה קורה בלוב עמוקה עוד יותר, והם פועלים בנוסף להכשיר ולאמן לובים מצבאו של ח'פתר, בהם גם את אנשי חיל האוויר.

מעורבות רוסיה בצבא הסורי

בשנים האחרונות הרוסים פועלים גם לשיקום הצבא הסורי, כולל אימונים והכשרה. במסגרת הזו הם הקימו מחדש את בית הספר לטיסה ואת בית הספר לצניחה של הצבא הסורי, הכשרות שריון, תותחנים ועוד. השאלה המעניינת כעת היא האם הרוסים מכשירים בסוריה גם גורמים אחרים.

החודשים האחרונים היו קשים לחיל האוויר הסורי, שמנסה לשקם את עצמו אחרי שנהרס במלחמת האזרחים. בספטמבר האחרון התרסק מטוס קרב מסוג מיג 21 במחוז א-סווידא, בגלל תקלה טכנית. במקרה הזה הטייס הצליח לנטוש ונפצע. רק יומיים אחר כך התרסק מסוק מי-8 של חיל האוויר הסורי בשל כשל טכני. שלושת אנשי הצוות נהרגו, בהם טייס בדרגת קולונל.

מנתונים שפורסמו בחשבון הטוויטר QalaatM שמסקר בהרחבה את צבא סוריה, עולה כי חיל האוויר הסורי איבד במהלך שנת 2022 8 טייסים בהם גנרל אחד, וחמישה כלי טיס שונים, בהם מטוסי מיג ומסוקי מי-8 ו-14.

In 2022 SyAF lost 8 pilots:

- 1 General

- 4 Colonels (one killed by insurgents - photo)

- 2 Lt Colonels

- 1 Captain

3 warplanes lost (Mig-23 (likely), Mig-21 & L-39) and 2 helicopters (photos: Mi-14 & Mi-8). https://t.co/7UTUd7pXup pic.twitter.com/7cblBE2Nyo — QalaatM (@QalaatM) January 1, 2023

לפני מלחמת האזרחים, סד"כ חיל האוויר הסורי מנה כ-500 מטוסי קרב ולמעלה מ-200 מסוקים. כבר אז מדובר היה בסד"כ מיושן ברובו, אולם גדול מאוד. מלחמת האזרחים בסוריה השמידה הלכה למעשה את חיל האוויר הסורי, שכמעט חדל מלהתקיים, מלבד גיחות של מטוסי קרב או מסוקים בודדים, שעיקר הפעילות שלהם היתה לזרוק פצצות וחביות מלאות חומרי נפץ על שכונות מגורים.

המצב השתנה עם כניסת הרוסים למדינה. תחילה סייעו לסורים לנצח את מלחמת האזרחים ולהחזיר לעצמם את רוב שטח המדינה. לאחר מכן פעלו לייצוב המדינה ואז כאמור, שיקום הצבא. כיום יש לחיל האוויר הסורי סד"כ מוערך של כ-200 מטוסי קרב בהם 20 מטוסי מיג 29 ועוד מספר קטן של מטוסי מיג 25. בנוסף מעריכים שלסורים כ-150 מסוקים.

כזכור, בתחילת השבוע דווח על תקיפה בסוריה שיוחסה לישראל, כשעל פי הדיווחים שני חיילים מצבא סוריה נהרגו ונוספים נפצעו. נזק נגרם למסלולים בשדה התעופה של דמשק, שהושבת לכמה שעות עד ששב לפעול. זאת לאחר שעל פי החשד במקום נוחתות טיסות המבריחות נשק מאיראן למיליציות שלהם, הן בסוריה והן לחיזבאללה בלבנון.

קורס טיס בחיל האוויר הסורי | צילום: mil.ru