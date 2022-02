מדינות המערב ממשיכות לחמש את אוקראינה לקראת אפשרות של פלישה רוסית. בתמונות שפורסמו בימים האחרונים ניתן לראות מטוסי תובלה אמריקאים בשדה התעופה של בוריספיל אוקראינה, שהנחיתו אמצעי לחימה. פרסומים אלו מגיעים אחרי דיווחים על משלוחים של טילי נ"ט, חימוש משוטט ועוד ממדינות מערב אירופה.

על פי הדיווחים מדובר בכמה טונות של תחמושת לרובי סער כמו גם כה מאות מקלעי-רימונים מסוג MK-19 מוד 3. מדובר במקל"ר תוצרת חברת ג'נרל דיינמיקס המיוצר מאז שנות סוף שנות ה-60 ומאז עבר לא מעט שדרוגים.

ה-MK-19 יורה תחמושת נפיצה בקליבר 40 מ"מ בקצב אש של כ-50 רימונים לדקה, לטווח יעיל של כ-2 ק"מ. אמצעי הנחשב יעיל נגד כוחות חי"ר וכלי רכב קלים או כאלו שהינם בעלי שריון קל.

צנחנים אמריקאים יגנו על קייב?

The last American Soldier leaves AfghanistanMajor General Chris Donahue, commander of the U.S. Army 82nd Airborne Division, @18airbornecorps, boards a C-17 cargo plane at the Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan. pic.twitter.com/qi5RqQfZQL — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 31, 2021

לצד האמל"ח, עיקר הסיוע האמריקאי לאוקראינה הינו 3,000 חיילים אמריקאים שנשלחו למזרח אירופה, מהם כ-2,000 צנחנים של הדיביזיה המוטסת ה-82. הדיביזיה הזו מסוגלת להגיע לכל מקום בעולם ולהיות מוכנה ללחימה מיידית בתוך 18 שעות בלבד.

הצנחנים האמריקאים הגיעו לפולין ולרומניה יחד עם מפקדם, גנרל כריסטופר דאניו, המוכר מהתמונה המופיעה כאן בציוץ מעל, של "החייל האמריקאי האחרון שעזב את אפגניסטן". יחד עם הצנחנים האמריקאים הגיעו גם אלף לוחמים מחטיבת הפרשים השנייה, עם נגמ"שי סטרייקר.

אולם, החלק החשוב באמת, הוא המשלוח של "מפקדת הקורפוס האווירי ה-18" בפיקודו של גנרל אריק קורילה לגרמניה. מדובר במפקדה רב זרועית וזירתית, שבמקרה של לחימה תדע לקלוט ולהפעיל מגוון רחב וגדול מאוד של כוחות קרקעיים, אוויריים ועוד. סיוע צבאי אמריקאי שנחת באוקראינה, פברואר 2022 | צילום: GENYA SAVILOV/AFP/GettyImages