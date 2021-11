בשאר אסד כבר הוכרז כנצח של מלחמת האזרחים בסוריה, לאחר שרבים חזו יסיים אותה כשגופתו תלויה על עמוד. הוא שרד ויצא כשידו על העליונה בעיקר בזכות "גב" מרוסיה של הנשיא פוטין, שגם משקיע משאבים גדולים בשיקום צבאו, כמו גם בזכות המיליציות האיראניות שנלחמות להגנת המשטר בדמשק.

הנשיא הסורי רואה את הישראלים פועלים בשמי ארצו, הטורקים פלשו לצפון המדינה וגם ארה"ב מסרבת לפנות את כוחותיה, תוך שהיא מסייעת למורדים. על הנייר, יש הרבה גורמים שיכולים היו לפגוע בצבא הסורי, אבל מסתבר שבכלל לא צריך אותם: בחודשיים האחרונים צבא סוריה איבד לא פחות מ-15 גנרלים, שכולם מתו ממחלות ותאונות דרכים.

בשבועות האחרונים אישר המשטר הסורי את דבר מותו של הקצין הבכיר ביותר השנה, גנרל אחמד דיאב ממחוז טרטוס. דיאב, בכיר חיל האוויר הסורי שכטייס השתתף בעצמו בתקיפות שפגעו בריכוזי אוכלוסייה במדינה, מת ככל הנראה מנגיף הקורונה או סיבוכים של מחלת לב.

רק יומיים קודם לכן דווח על מותו של לוטננט-קולונל סאדיף אל-חמאדן מחומס, שמת גם הוא מנגיף הקורונה, ולפניו היה זה קולונל אחמד איברהים בן ה-54 שמת מאותה הסיבה.

בשבועות שקדמו לכך, הקורפוס החמישי של צבא סוריה ספג אבידות קשות. בריגדיר-גנרל אקטאם חוסיין, מפקד חטיבה 2 בקורפוס איבד את חייו ולא בנסיבות מבצעיות. ככל הנראה גם הוא בגלל הקורונה. לפניו דווח גם על מותו של גנרל נידאל שיאה, ראש המטה של חטיבה 1 בקורפוס, שמת ממחלה.

סובל משורה של אבידות בכירים. חיל האוויר הסורי | צילום: mil.ru

חיל האוויר הסורי איבד שני קצינים בכירים, שלא ברור מה גרם למותם. גם מותו של גנרל מוסטפא קאסם מטרטוס אינו ברור, כשהערכות בסוריה מדברות על מחלת לב. אם נוסיף קצינים מדרגת קולונל, הנתון הזה קופץ לכמה עשרות, שכולם מתו בנסיבות שאינן מבצעיות-קרביות.

הנתונים, כפי שהם נאספים על ידי גורמי אופוזיציה וארגוני זכויות אדם, חריגים ומראים שלצבא הסורי יש בעיה שהיא לא פחות קשה משדה הקרב. הדבר הזה מלמד משהו על האיום העתידי שמייחסים לצבא הסורי גורמים באמ"ן, כמו גם על תפקוד המדינה הסורית כפי שהרוסים מנסים להציג כלפי חוץ. מצבה לאור מלחמת האזרחים, בתי החולים שנפגעו, הפליטים והמצב הכלכלי, הביאו לכך שסוריה נפגעה קשה מנגיף הקורונה.

באופן רשמי יש בסוריה פחות מ-3,000 מתים מקורונה וכ-50,000 שנדבקו. אולם הערכה היא שלמספרים הרשמיים אין שום קשר למציאות. לא פחות חמור, ארגוני זכויות אדם טוענים כי המשטר בדמשק מונע בדיקות וטיפול באזורים נגועים הנמצאים תחת שליטת המורדים, בכדי לגרום שם לגל מגפה חמור.

25 מתים בשלושה חודשים

ההתנהלות הזו פוגעת קשה בסוריה וגם בצבאו של אסד. הערכה היא שבקרב הדרגות הנמוכות והחיילים המספרים מבהילים הרבה יותר. לא רק הקורונה גובה מחיר כבד מצבא אסד. גם תאונות הדרכים עושות את שלהן.

בשלושת החודשים האחרונים דווח על מותם של 25 קצינים כתוצאה מתאונות דרכים. ב-5 באוקטובר האחרון נהרג גנרל יאסר סלימאן מלטקיה בתאונה. שבוע לפניו קולונל חוסאם עלי וחמישה ימים קודם לכן קולונל אחמד שאהוד מאזור דמשק, גם הוא בתאונת דרכים יחד עם אשתו ובנו.

מתקפות מורדים ותאונות דרכים, עוד 2 גורמים למות קצינים סורים | צילום: Martyn Aim, gettyimages

תוחלת החיים של אנשי הצבא הסורי כפי שזה נראה אינה גבוה והסיכוי לצאת לפנסיה נמוך מאוד, כאשר גם המורדים מצליחים לפגוע בקצינים והחיילים למרות התקיפות שהם סופגים על הקרקע ומחיל האוויר הרוסי.

ב-20 בספטמבר 2021 חיל האוויר הסורי איבד דמות משמעותית, את גנרל מאהיב אל-שקיף שהיה טייס בכיר ובעבר פיקד על שדה התעופה של דמשק, שלישראל יוחסו מספר תקיפות שלו. האיש מת בנסיבות מסתוריות כשלא ברור אם חוסל או שממחלה.

באותו החודש דווח גם על מותו של קולונל סאמיר עבאס מהמודיעין הצבאי הידוע לשמצה. רק יממה לאחר מכן מת קולונל מוחסן עלי בנסיבות לא ברורות.

אוקטובר השחור של הסורים

ה-19 באוקטובר השנה היה קטלני במיוחד עבור הצבא הסורי. שני קצינים בדרגת בריגדיר-גנרל, אחד טייס מחיל האוויר והשני ממפקדי חזית דרעא, איבדו את חייהם בנסיבות לא ברורות ואיתם קצין נוסף בדרגת קולונל ממערך ההנדסה.

ב-30 לאוקטובר שוב דווח על מותו של קצין בדרגת גנרל, מומחד עיסא מטרטוס שנסיבות מותו אינן ברורות. כבר למחרת הצבא הסורי מאבד גנרל נוסף, מוסטפא קאסם שגם לגביו לא נמסרו פרטים, אולם לא נלקחה אחריות רצינית מצד ארגון מורדים, למרות שאלו היו שמחים לקחת אחריות על מות גנרל סורי.

ב-31 לחודש נהרג טייס מסוקים בכיר, קולונל עלי קאדור אולם לגביו יש לציין כי באותו היום התפרסם סרטון על הפלת מסוק סורי, ויתכן שהוא הטייס שנהרג שם. הטייס קאדור שאולי נהרג בכלל מאש המורדים הוא תזכורת לכך שהצבא הסורי עדיין נמצא במלחמה, למרות העובדה שאסד כבר הוכתר כמנצח של מלחמת האזרחים.

Syria: Pilot & Colonel Ali Khadur died tonight. From area of Masyaf, he was famous for his service in Kuweires Airbase. pic.twitter.com/A6JI4f7dH5 — QalaatM (@QalaatM) October 31, 2021

בשטחים בהם המורדים שולטים מתנהלים עדיין קרבות מול צבא המשטר מדמשק. גם מעבר להם, הצבא הסורי עוד סופג פיגועים הכוללים הנחה של מטעני צד על צירים חשובים וירי צלפים לעבר עמדות של חיילים. הערכה היא שצבא סוריה מאבד בכל שבוע כ-5 עד 7 חיילים וקצינים זוטרים בממוצע.

האבדות שהצבא הסורי סופג בכל יום, בשדה הקרב וגם מעבר לו, הן משהו חריג לכל הדעות. למרות הניצחון הבלתי ניתן לערעור של המשטר במלחמת האזרחים, העובדה שסוריה מדינה לא מתפקדת היא סכנה של ממש לאזרחים שלה כמובן, אבל לא פחות מזה למדינות הסובבות אותה.

המצב שם נזיל ויכול להשתנות במהירות לצד כזה או אחר, כל שינוי כזה יכול להגביר מחדש את הלהבות שישפיעו על ישראל, ירדן, עיראק לבנון - ואף מעבר להן.