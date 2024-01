הקונספירציות סביב ישראל לא פוסקות, והרשת היא כר פורה להתפתחות שלהן. סביב חג המולד צצה ועלתה הטענה ההזויה שישו היה בכלל פלסטיני ולא יהודי, וכעת טענה נוספת שצוברת תאוצה היא שקיים שיתוף פעולה בין ישראל לארגון הטרור האסלאמי הקיצוני, דעאש.

הרקע: הפיגוע הכפול שאירע בשבוע שעבר בעיר כרמאן שבדרום מזרח איראן, וגבה את חייהם של 89 בני אדם, ביום השנה להתנקשות בסולימאני, אשר דאעש קיבל את האחריות עליו. מפקד משמרות המהפכה חוסין סלאמי איים בנקמה בהלוויות הנרצחים ואמר: "דאעש הם סוכנים של ישראל וארה"ב".

כך למשל, העיתונאי הבריטי הפרו-פלסטיני ריצ'רד מדהרסט, טען בטוויטר בציוץ שזכה ל-433 אלף חשיפות: "אתם לא חושבים שזה מוזר שאל קאעידה ודאעש מעולם לא תקפו אף נכס, בניין או אדם ישראלי אחד? דאעש ואל קאעידה הם שלוחות של וושינגטון ותל אביב. הם משרתים אותם ועזרו להוליד אותם".

Don't you find it weird Al Qaeda and ISIS have never attacked a single Israeli asset, building, or person?



ISIS and Al Qaeda are extensions of Washington and Tel Aviv. This is who they serve and who helped spawn them — Richard Medhurst (@richimedhurst) January 5, 2024

מיזם בודקים, הנלחם בפייק ניוז, הגיב לו, וצירף כתבה מ-CNN על פיגוע הירי בחדרה ממרץ 2022, שבו נרצחו לוחמת ולוחמת מג"ב, ושעליו דאעש קיבל אחריות. שני המחבלים שעמדו מאחורי הפיגוע הם ערבים-ישראלים, מאום אל פאחם, שהצטרפו לדאעש.

Is it too much to expect a journalist with hundreds of thousands of followers to learn how to search on Google? pic.twitter.com/WJ2G1hqz7D — בודקים (@bodkim2022) January 5, 2024

משפיענית הרשת אלה טרוולס, שהתגייסה לטובת ההסברה הישראלית מתחילת המלחמה, הגיבה גם היא: "או, הערות הקהילה (ההערות שמקבלים משתמשי טוויטר על פייק ניוז). איך ההרגשה להיתפס בשקר?"

אגב, רק באוקטובר האחרון נעצרה חוליית דאעש של ערבים ישראלים שתכננה לבצע פיגוע, על רקע המלחמה ברצועת עזה.

גולש אחר בטוויטר, שמכנה עצמו Rob ומגיש פודקסט, כתב: "זה מצחיק איך דאעש מעולם לא תקף את ישראל לפני. אני תוהה למה זה", בציוץ שזכה ל-1.3 מיליון חשיפות. בציוץ המשך הגיב וכתב: "יש הרבה ראיות שקושרות את דאעש לרשתות הביון הישראליות והאמריקאיות כאחד". עליו הוא קיבל הערת קהילה: "אין ראיות לכך שדאעש נשלט או מושפע לא מישראל ולא מארה"ב. להפך, שתי המדינות השתתפו באופן פעיל בהשמדת הארגון".

there's a lot of evidence that ties ISIS to both Israeli and US intelligence networks — Rob (@robrousseau) January 4, 2024

העיתונאי דני הייפונג (Danny Haiphong) טען כי מעניין איך דאע"ש היה רדום "והתעורר" רק כדי לתקוף את איראן ברגע שג'ון בולטון (שכיהן כיועץ לביטחון לאומי בממשל טראמפ) קרא למלחמה נגדה. "זה מעניין כמעט כמו שדאעש מעולם לא תקף את ישראל בכל השנים הללו".

It’s interesting how ISIS pops up after being dormant just to attack on Iran the moment that John Bolton and the neocons are ramping up calls for war against that country.



It’s almost as interesting as ISIS never attacking Israel in all these years.



You do the math . pic.twitter.com/R8SoMvqJrr — Danny Haiphong (@SpiritofHo) January 4, 2024

בהתייחסות אחרת נכתב על ידי ד"ר סם יוסף, שאחריו עוקבים 472 אלף איש, "דאעש הוא מוצר ישראלי-אמריקאי, ששימש לערער את היציבות של המדינות המוסלמיות סביב ישראל שהיוו איום על ישראל. דאעש מעולם לא תקף את ישראל, והיה חמוש ברובו בנשק מתוצרת ישראלית ואמריקאית".

ISIS is an Israeli-American product, which served to destabilize the Muslim states around Israel that posed a threat to Israel. ISIS never attacked Israel, and was mostly armed with Israeli and American-made weapons. pic.twitter.com/Bl1WJQAJff — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) January 5, 2024

Since the ISIS dogs are back, here's a quick reminder that they're an intelligence creation and that their fighters get treatment in "Israel". ISIS is an "Israeli" tool. pic.twitter.com/NFV5dLynX5 — Aliaa Boushahri (@BoushahriAliaa) January 6, 2024

במקביל, אחד המסרים שישראל מבקשת להעביר מתחילת המלחמה והטבח ב-7.10 הוא שחמאס הוא דאעש, ארגון טרור אכזרי. מנגד, גולשים אנטי-ישראלים ופרו-פלסטינים טוענים כלפי ישראל שהיא דאעש, ומצרפים לכך, בין היתר, תמונות וסרטונים קשים מעזה.

מה הרקע של הטענה הזאת והאם יש בה גם מן האמת?

"אמירות שישראל משתפת פעולה עם דאעש קיימות כבר מ-2014, כבר לפני 10 שנים", מסביר ל-mako סא"ל (במיל') אלון אביתר, פרשן לענייני ערבים ומומחה לזירה הפלסטינית, יועץ לגופים ביטחוניים וחבר בפורומים חשאיים. "ישראל בשעתו בפרויקט של שכנות טובה פתחה את הגבול לסוריה ואפשרה לפצועים סורים ממלחמת האזרחים לקבל טיפול רפואי בישראל. הטענה של תיאוריות הקונספירציה שנפוצו, שיכול להיות שחלקן נכונות, היא שישראל קיבלה פצועים גם בהקשר ההומניטרי, כמו ילדים, אבל גם פצועים בקרב המורדים בסוריה, שיצאו נגד השלטון הסורי. המורדים היו מזוהים עם האופוזיציה הסורית, שעליה נמנו גם דאעש וגם ארגונים סונים אסלאמיים אחרים שהיו אנטי המשטר הסורי. טענו שישראל מקבלת אותם, נותנת להם טיפול רפואי ומפעילה אותם אחר כך נגד השלטון הסורי.

"בהמשך יש אמירות של בכירים ישראלים, שתורגמו לאופציות של שיתופי פעולה, שדאעש לא מהווה איום על ישראל. אמירה מהסוג הזה לכאורה מוציאה את דאעש מהמטרות הישראליות", אומר אביתר.

"נטענה גם טענה, בעיקר בשנים 2015-2017, כאשר ישראל ניהלה (ועדיין מנהלת) פעילות תקיפה אווירית של יעדים בסוריה. ישראל דאגה להפציץ מאות יעדים בסוריה, והודתה גם בכך, אבל משום מה, אומרים גורמים ערביים במזרח התיכון, כולל בעיתונות ערבית נפוצה, ישראל לא פגעה במטרות דאעש בסוריה".

לצד זאת, מציין אביתר כי כבר מ-2016 יש טענות איראניות על כך שישראל מפעילה אנשי דאעש לפעילות נגד איראן, ביניהם גם כורדים. "ישראל מתדלקת אותם, הם עובדים תחת כיסוי, ומבצעים פעולות נגד איראן. הם לא יודעים מי שולח אותם והם מתוגמלים", הוא אומר. גם ברשות הפלסטינית ותנועת הפתח, כולל בעיתונות ערבית רשמית, עלו טענות מצד הרשות ב-2016-2017 שישראל מסייעת לדאעש במתקפות טרור, כשיש להם יריב משותף. "אפשר לסייע למצרים לדפוק את דאעש בסיני, ולהשתמש בדאעש ליעדים רחוקים כמו איראן או עיראק".

באשר לפיגוע בשבוע באיראן, אומר אביתר: "אין לי שום אינפורמציה מעבר למה שפורסם. זה נכון שלדאעש יש חשבון עם איראן, אבל במסגרת הקשרים הישראליים במזרח התיכון, לא מן הנמנע שאפילו גורמים מערביים – ישראל/ארה"ב היו יכולים להיות מעורבים באירוע מהסוג הזה, בעיקר היום, נוכח המתיחות המזרח תיכונית, מעבר למלחמה העזתית. יכול להיות תמיד, לפחות בסאבטקסט של אותן טענות ערביות, שזה מסר אמריקאי לאיראנים בכל מיני נקודות שקרובות להם.

"דאעש הם סונים, ומבחינתם השיעים, ובתוכם האיראנים, הם יריב דתי אידיאולוגי. כשהם מסתכלים, 'את מי צריך לדפוק', אז בוודאי שהמערב, והאסלאמים הכופרים - השיעים, אבל גם סונים לא דתיים מספיק הם יעד לתקיפה. ישראל לא ראשונה בתור, אנחנו מקום חמישי-שישי בסדר העדיפות של התקיפות מבחינתם".