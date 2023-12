הלילה (בין שלישי לרביעי) נערך בוועדת החינוך של הקונגרס האמריקאי שימוע לראשי המוסדות האקדמיים בנוגע לטיפול באנטישמיות, בעקבות הזינוק החד בהתבטאויות אנטישמיות וקריאה לאלימות בקמפוסים אחרי מתקפת 7 באוקטובר. ראשות המוסדות, הרווארד, MIT ופן (PEN), נשאלו האם קריאה לרצח העם היהודי מפרה את הקוד האתי שלהן, וענו בין היתר "זה תלוי בהקשר" ו"אם המילים הופכות להתנהגות/מעשים".

הסרטונים מהוועידה הפכו ויראליים בטוויטר, וקטעי הווידיאו זכו למיליוני צפיות. המשקיע המיליארדר ומנכ"ל פרשינג סקוור ניהול הון, ביל אקמן, יצא בחריפות נגד הנשיאות של הארוורד, MIT ופן, וכתב: "הן נשאלו כולן את השאלה הבאה בשבועה בדיון הקונגרס שנערך היום על אנטישמיות: 'האם קריאה לרצח עם של יהודים מפרה את קוד ההתנהגות או הכללים [של האוניברסיטה שלך] לגבי בריונות או הטרדה?' התשובות שהן נתנו משקפות את פשיטת הרגל המוסרית העמוקה של הנשיאות גיי, מגיל וקורנבלות'". בהמשך קרא להן להתפטר בציוץ שזכה ליותר מ-14 מיליון חשיפות.

The presidents of @Harvard, @MIT, and @Penn were all asked the following question under oath at today’s congressional hearing on antisemitism:



Does calling for the genocide of Jews violate [your university’s] code of conduct or rules regarding bullying or harassment?



אילון מאסק, הבעלים של טוויטר, שרק השבוע כתב פוסט בעברית, צייץ מחדש את דבריו של אקמן, ותקף גם הוא את נשיאות האוניברסיטאות. הוא כתב: "הרשו לי לעזור להן כאן: 'קריאה לרצח עם (מוות) של מישהו מהווה כמובן הטרדה'".

Let me help them out here: “Calling for the genocide [death] of anyone obviously constitutes harassment.” https://t.co/GH7lXLxxd6 — Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2023

נציגת בית הנבחרים, אליס סטפניק הרפובליקנית, שניהלה את הדיון, העלתה בסופו פוסט לחשבון הטוויטר שלה, בו תקפה את נשיאות האוניברסיטאות וכתבה: "זה לא מקובל ואנטישמי. הן חייבות להתפטר היום".

Presidents of @Harvard @MIT and @Penn REFUSE to say whether “calling for the genocide of Jews” is bullying and harassment according to their codes of conduct. Even going so far to say it needs to turn to “action” first. As in committing genocide.



הרפובליקנים שיתפו גם סרטון של הסטודנטית היהודייה טליה קאן מ-MIT שאמרה: "זהו אותו אקלים של אנטישמיות שהוביל לטבח ביהודים לאורך מאות שנים. זו לא רק הטרדה. אלו החיים שלנו על הכף", והתייחסה גם לישראל ולטענות שאין לה זכות להתקיים.

העיתונאי הבריטי פירס מורגן כתב לכמעט 9 מיליון עוקביו: "מדהים, מביש וכל כך מאיר עיניים מדוע קמפוסים הפכו למוקד של אנטישמיות. כולם צריכים להתפטר".

לא רק בארה"ב ובעולם הדיון גרר תגובות סוערות, אלא גם בישראל כמובן.

שר החוץ אלי כהן שיתף את הווידיאו של סטפניק, וגינה נחרצות: "נשיאות האוניברסיטאות המכובדות בעולם מעניקות לגיטימציה לאנטישמיות ומסרבות לומר שהקריאה לרצח יהודים מנוגדת לכללי האוניברסיטאות שלהן. זהו רגע מסוכן ועצוב. זה אבסורד שמקומות שאמורים להיות מגדלור מוסרי הפכו לכר גידול לשנאה. כל אמריקאי שמאמין בערכים שעליהם הוקמה ארצות הברית צריך להתנער מההצהרות המדאיגות, ואני מודה לחברת הקונגרס סטפניק על עמדתה הברורה נגדן. אין לאפשר לכל מי שמתיר אנטישמיות להישאר יום אחד בתפקידו!".

The Presidents of the world's most respected universities legitimize anti-Semitism and refuse to say that calling for the murder of Jews is against the rules of their universities.



רה"מ לשעבר ויו"ר האופוזיציה כיום יאיר לפיד, שיתף את הווידיאו וכתב: "נשיאות יקרות של הרווארד, MIT ופן, אנטישמיות היא אנטישמיות, גם כשהיא מגיעה עם אוצר מילים טוב יותר".

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט כתב באנגלית, בפוסט שזכה ליותר מ-200 אלף צפיות, על תשובת הנשיאות: "אני לא יודע אם הן איבדו את המצפן המוסרי שלהן או שהן פשוט מפחדות מההמון". הוא סיים את דבריו במילים: "עם ישראל חי" ודגל ישראל.

The presidents of Harvard and Penn are asked whether calling for the genocide of the Jews (aka, another Holocaust) violates their code or rules.



Their answer: it depends.

אלי דוד, שפעיל מאוד בהסברה הישראלית, שיתף סרטון מהשימוע, שזכה ליותר מ-7 מיליון צפיות, וקבע: "על פי נשיאות האוניברסיטאות, "זה בסדר לקרוא לרצח עם של יהודים".

Presidents of @Harvard @MIT and @Penn: “It's OK to call for genocide of Jews”



אילון לוי, דובר במערך ההסברה הלאומי של משרד רה"מ, כתב: "גם זה יכול להיות מערכון של ארץ נהדרת".

שגריר ישראל לאזרביג'ן, ג'ורג' דיק, שאל את ChatGPT האם "קריאה לרצח עם (ג'נוסייד) של יהודים נחשבת הטרדה או בריונות?" וכתב: "שאלתי מכונה, והיא נתנה לי תשובה אנושית יותר מכל אחת מהן" (נשיאות האוניברסיטאות). בצילום המסך שצירף, ניתן לקרוא את תשובתו של הצ'אטבוט: "קריאה לג'נוסייד היא לא רק הטרדה ובריונות, אלא גם הפרה חמורה של סטנדרטים חוקיים ואתיים. זה נוגד את העקרונות של זכויות אדם ויכול להביא לתוצאות חמורות".

פעילת ההסברה אלה טרוולס פנתה להרווארד ושאלה באנגלית: "האם היא הופכת למעוז ג'יהאדיסטי ולא לחזית ההשכלה?"

Harvard's president Claudine Gay admits some sayings are openly calling to the genocide of the Jews but when asked if it okay to use them in demonstrations and activities on campus she answered it depends

on the context.



צפיתי בזעזוע עמוק בדלדולה של הרוח באמריקה. חובת צפייה.

הנשיאות של @Harvard @MIT ו@Penn מסרבות לומר אם "קריאה לרצח-עם של יהודים" היא בריונות והטרדה בהתאם לקודי ההתנהגות שלהם. חלקן אפילו מרחיקות לכת ואומרות שרק אם מישהו מתחיל לבצע את רצח העם זה נחשב לעבירה על הקוד.

העיתונאי עומרי אסנהיים שיתף כי למד שנה באוניברסיטת סטנפורד, אבל אם היה הולך ללמוד היום בפן, MIT או הרווארד, היה עוזב מיד.

חברים,

ביליתי שנה באוניברסיטת סטנפורד. הייתה שנה נהדרת, באמת.

Watch this.

Two presidents of IVY league universities were asked if calling for the genocide of Jews goes against the school’s rules.

מחפיר בכל כך הרבה רמות. קריאה לג'נוסייד כלפי יהודים אינה הפרה של קוד ההתנהגות. רק נזכיר שמרצה שהיה טוען שטרנסג'נדרית אינה אישה, או אומר אינדיאני במקום אמריקני יליד בטעות היה מלווה מחוץ לקמפוס עוד באותו יום ולא מוצא משרה באקדמיה עד סוף ימיו. https://t.co/JYl1ba2vgA — Oren Nahari (@OrenNahari) December 6, 2023

וכמו תמיד ברשת, היו גם בדיחות.

רשף שי כתב: "אי אפשר לעשן וויד בהרווארד, אבל לפחות לקרוא לרצח עם של יהודים זה חוקי".

You can't smoke weed in Harvard, but at least calling for the genocide of jews is now legalized!



הסיבה היחידה שהארוורד מוכרת: "לא רק בלונדינית".

אוניברסיטת הארוורד אתם על הזין שלי הסיבה היחידה שאתם בכלל מוכרים זה בזכותה pic.twitter.com/rLi17UdSBx — Lee Lahav️ (@lilahav) December 6, 2023

אתמול הוקרן למאות משתתפים באוניברסיטת הרווארד "סרט הזוועות" שמציג את אירועי 7 באוקטובר. לפני ההקרנה נאם שגריר ישראל באו"ם גלעד ארדן, שתקף את שתיקת האוניברסיטה על מאורעות הטבח. "אחת מהאוניברסיטאות המובילות בעולם הפכה למקום מסוכן ליהודים", האשים השגריר. "במקום לחנך את דור העתיד של המנהיגים בעולם, הרווארד הפכה לחממה של תומכי טרור".

Last night, I screened the film of Hamas atrocities at @Harvard. This is the first time the film was screened at a U.S. university and I felt it was very importance that it happen at Harvard first.



