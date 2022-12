נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ממשיך לנסות ולמנוע מהאזרחים גישה לרשתות החברתיות. אחרי שרוסיה הודיעה על חסימת טוויטר ופייסבוק, ברשתות החברתיות הגיבו והוציאו גרסה מותאמת שתעלה ב-The TOR. מדובר בדפדפן מוצפן ואנונימי שמאפשר לעקוף את החסימה שהציבו במוסקווה. בנוסף לכך, גוגל השיקה עבור אזרחי אוקראינה מערכת אזעקות על תקיפות אווריות למכשירי אנרואיד.

האתר המותאם של טוויטר ב"טור" מצטרף למהלך של פייסבוק ו-BBC שהקימו אתרים מותאמים כשהם הוגבלו ברוסיה. מוסקווה חסמה את גישת האזרחים לפייסבוק והגבילה את טוויטר בניסיון להגביל את זרימת המידע על המלחמה באוקראינה.

This is possibly the most important and long-awaited tweet that I've ever composed.



On behalf of @Twitter, I am delighted to announce their new @TorProject onion service, at:https://t.co/Un8u0AEXeE pic.twitter.com/AgEV4ZZt3k