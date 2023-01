עשרות מל"טים מתאבדים עמוסי חומרי נפץ תקפו היום (שני) את בירת אוקראינה. בזמן שמשפחות התכוננו להתחיל את השבוע, החלו פיצוצים להדהד ברחבי קייב. המל"טים הרוסים, כלי טיס בלתי מאוישים מתוצרת איראן מדגם Shahed-136, נקראים על ידי הרשויות המקומיות "מל"טי קמיקזה". הם גרמו להרג של לפחות ארבעה בני אדם, והפעילו צפירות אזהרה ברחבי הבירה. מבנים הוצתו, אנשים התפנו בדרכם לעבודה היישר למקלטים, וכוחות הכיבוי והרפואה התרוצצו בין ההריסות, מנסים לחלץ פצועים ולהשתלט על השרפות.

מבט בתמונות על קייב המופצצת כפי שנצפתה היום:

