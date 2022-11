רוסיה עומדת בפני מצוקה של ממש בתחום החימוש והנשק, כך עולה הבוקר (רביעי) מהדיווח היומי של המודיעין הבריטי על המלחמה באוקראינה. בדוח מצוין כי הרוסים ככל הנראה הגיעו למיצוי של מלאי המל"טים האיראניים התוקפים שברשותם – לאחר שכבר קרוב לשבוע שלא עשו בהם שימוש ברחבי אוקראינה.

הבריטים מציינים שלא נעשה שימוש במל"טים איראניים מתאבדים ("מל"טים לתקיפה בכיוון אחד") מאז 17 בנובמבר, ונראה כי רוסיה מיצתה כמעט לגמרי את המלאי הנוכחי שלה. בשל כך, רוסיה צפויה כעת לחפש מקורות אספקה חדשים.

