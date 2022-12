7 חודשים לפלישה הרוסית לאוקראינה: אזרחים אוקראינים שמתגוררים במחוזות שנכבשו על ידי רוסיה, וכעת עומדים בפני משאל עם רוסי שיקבע אם השטחים יסופחו רשמית אליה, מעידים על כך שהצבעתם לא חופשית, בלשון המעטה. לפי דיווח של הוושינגטון פוסט, הם נאלצים להצביע בעד הסיפוח תוך שמכוון אליהם "קנה של אקדח".

משאל העם שהחל בארבע גזרות - דונייצק, לוהנסק, זפוריז'יה וחרסון יסתיים ביום שלישי – אך נראה כי התוצאות ידועות מראש. מדינות המערב לא מכירות בחוקיות משאל העם וטוענות כי הוא לא עומד ב"סטנדרטים הדמוקרטיים לבחירות חופשיות והוגנות". בנוסף, נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן גינה את משאל העם והסביר כי הוא נועד כדי להכשיר את גניבת האדמה האוקראינית.

Mobile "referendum". It is always more convenient to vote when two soldiers with machine guns are knocking at your apartment. Zaporizhzhia region pic.twitter.com/4DPihwwnFw — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) September 23, 2022

לפי הדיווח, אוקראינים שקרובי משפחתם וחבריהם נמצאים באזורים הכבושים מספרים להם את האמת על משאל העם. לדבריהם, קבוצות של גברים חמושים ברובי קלצ'ניקוב עוברות מדלת לדלת תוך שהם מלווים באדם המחזיק קלפי ניידת. "הם מצלצלים בפעמון הדירות, דופקים על הדלתות ודורשים מאנשים לצאת ולהצביע בעד הסיפוח הרוסי", מספרת ראש המנהל הצבאי בחרסון הכבושה, גלינה לוחובה. "בזמן שהקבוצות החמושות מסתובבות, אנשים מעמידים פנים שהם לא בבית. הם מפחדים".

Just some totally normal voters casting their totally democratic ballots in Russia's "referendum" in occupied Zaporizhzhya Region pic.twitter.com/BGPZd4MZdJ — Francis Scarr (@francis_scarr) September 24, 2022

במקביל, צו הגיוס של נשיא רוסיה פוטין נכנס לתוקפו ומאות אלפי חיילים מילואים התגייסו לשורות הצבא הרוסי. ייתכן שמשאל העם וגיוס כוח האדם, שני אירועים שקרו בתוך שבוע, מעידים על ההבנה בקרמלין שהמצב באוקראינה מדרדר.

הרשת מלאה ביממה האחרונה סרטוני גיוס מרחבי רוסיה – המצביעים על גיוס מסיבי. עם זאת, רוסיה נתקלת בקשיים לממש את תוכניתה, והיא החלה לגייס יותר חיילים ממה שהודיעה בתחילה, ובהם סטודנטים, מבוגרים ועובדי תעשיות ביטחוניות שנטען בתחילה שלא יגויסו. בתוך כך, רוסיה החמירה את הענישה לכל מי שיערוק או יסרב להילחם והיא ככל הנראה תשלח צווי גיוס לאזרחי המחוזות האוקראיניים המסופחים. לפי ארגון זכויות האדם OVD-info, המבצע מעקב אחרי המעצרים ברוסיה, אתמול נעצרו כ-750 בני אדם בהפגנות נגד הגיוס והמלחמה.

Another revealing video. Scene inside a mustering station in Russia where an officer yells at angry, resentful men who have been mobilized.

“That’s it- playtime’s over. You’re soldiers now!”

pic.twitter.com/oTfomvgsUf — Patrick Reevell (@Reevellp) September 23, 2022

"עדיף לברוח מהתגייסות פושעת מאשר להיות נכה מהשתתפות במלחמה תוקפנית. עדיף להיכנע לשבי האוקראיני מאשר למות תחת מכות הנשק שלנו", אמר זלנסקי למגוייסים הרוסים החדשים. "הגבורה והאומץ של חיילינו לא מותירים ספק שאוקראינה תנצח ושכל הפולשים בשטחנו יובסו".

על רקע ההפסדים של הצבא הרוסי בשדה הקרב והתקדמות מתקפת הנגד האוקראינית, הניו יורק טיימס מצטט בכירים אמריקנים שהסבירו שהנשיא פוטין נעשה מעורב יותר בניהול הלחימה והוא כעת פחות מקשיב לעצות המפקדים. כך למשל, הוא סירב לבקשות המפקדים הבכירים בשטח לסגת מהגדה המערבית של העיר חרסון שנתונה להתקפות אוקראיניות, למרות הסיכוי שיהרגו חיילים רבים ויתבזבז ציוד ונשק יקר ערך - בשל החשש מהשפלה נוספת בשדה הקרב.

מעורב יותר בניהול הלחימה. הנשיא פוטין, ארכיון | צילום: AP

זלנסקי מאשים את איראן בסיוע לרוסים

נשיא אוקראינה זלנסקי מתח אתמול ביקורת על כך שאיראן מספקת מל"טים לצבא רוסיה במלחמה - זאת לאחר שהגיעו דיווחים על הימצאות מל"טים מסוג שהאד 136 ומוהג'ר 6 בשדה הקרב. לדבריו, מדובר בצעדים נגד הריבונות האוקראינית והוא הנחה את משרד החוץ בקייב להיערך לתגובה דיפלומטית נגד טהראן.

באוקראינה טוענים: הפלנו מל"ט איראני מדגם מוהג'ר 6 של צבא רוסיה. זו הפעם הראשונה שמל"ט איראני מהסוג הזה נראה המלחמה, ונראה כי הופל מבלי לפגוע בו pic.twitter.com/FapZ53pnA6 — Asaf Rozentzweig | אסף רוזנצוייג (@asafroz15) September 23, 2022

בקייב הודיעו שכתב ההאמנה של השגריר האיראני נשלל, שכמה דיפלומטים איראנים יסולקו ושכל היחסים הדיפלומטיים בין המדינות צפויים להצטמצם. בתגובה, משרד החוץ האיראני הודיע כי הוא "מצר על הצעד של קייב" לצמצום היחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות. דובר משרד החוץ בטהראן נאסר כנעאני קרא לאוקראינה "שלא להיות מושפעת מגורם שלישי שמנסה לחבל ביחסים בין המדינות".

באוקראינה טוענים: איראן מספקת מל"טים לרוסיה. פוטין וראיסי, ארכיון | צילום: reuters