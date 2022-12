היום ה-12 למלחמה באוקראינה: שר החוץ האוקראיני, דמיטרו קולבה, הצהיר הערב (שני) כי ברצונה של אוקראינה להגיע לשיחות ישירות בין שני המנהיגים. "מזמן רצינו שיחה ישירה בין זלנסקי פוטין" הבהיר, "כולנו מבינים שפוטין הוא זה שמקבל את ההחלטות הסופיות, במיוחד עכשיו".

קולבה אמר על זלנסקי שאינו מפחד מכלום - גם לא מפגישה ישירה עם פוטין. "אם גם פוטין לא מפחד, שיבוא לפגישה - שיישבו וידברו", אמר. גם זלנסקי התייחס למצב בריאיון ל-ABC NEWS והבהיר שהפתרון הוא דיאלוג בין הצדדים. "פוטין צריך להתחיל לדיאלוג", אמר "הוא צריך לדבר במקום לחיות בבועת המידע חסרת חמצן שבה הוא נמצא".

משלחות המשא ומתן מרוסיה ומאוקראינה הגיעו הבוקר לבלארוס לסיבוב השלישי של השיחות להפסקת הלחימה. הצבא הרוסי הודיע הבוקר כי הוא מתכוון לנצור את האש בשעה 09:00 (שעון ישראל) ולפתוח "מסדרונות הומניטריים" במספר ערים, כדי לאפשר לאזרחים להתפנות מאזורי הלחימה. למרות זאת, כמה שעות לאחר מכן הפסקת האש הופרה וירי הטילים לעבר קייב נמשך. עדכונים שוטפים

באוקראינה זעמו על כך שהמסדרונות ההומניטריים מקייב הובילו את האזרחים לבלארוס, ואילו המסדרון מחרקוב הובילו אותם לתוך רוסיה. נשיא אוקראינה זלנסקי כינה את המסדרונות ההומניטריים "מסדרונות עקובים מדם" והדגיש כי רוסיה תשלם על מעשיה. דוברו של הנשיא מסר מוקדם יותר היום כי "הרוסים משתמשים בסבלם של אנשים כדי ליצור תמונת טלוויזיה רצויה".

קודם לכן דובר הקרמלין הדגיש שהמבצע הצבאי יכול להיפסק בכל רגע - אם אוקראינה תקבל את הדרישות הרוסיות."נפסיק את הלחימה רק אם אוקראינה תכיר בעצמאות דונייצק ולוגנסק ובריבונות של רוסיה על קרים, נמשיך עד לפירוזה של אוקראינה", אמר. האו"ם עדכן כי יותר מ-400 אזרחים נהרגו מאז תחילת המלחמה.

21:25: פיפ"א קבעה כי שחקנים ששייכים לקבוצות רוסיות ואוקראיניות יוכלו לעבור קבוצה עד הקיץ.

21:00: זלנסקי קורא לפוטין לשבת לשולחן המשא ומתן: "הפתרון למצב הוא שפוטין יתחיל לקיים דיאלוג במקום לחיות בבועת אינפורמציה חסרת חמצן".

EXCLUSIVE: Ukrainian Pres. Zelenskyy to @DavidMuir on new conditions from Kremlin: Putin needs to "start the dialogue, instead of living in informational bubble without oxygen...He is in this bubble." https://t.co/EPUvsRMUrD pic.twitter.com/XddUVMBTt2