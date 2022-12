נשיא אוקראינה וולדימיר זלנסקי נאם הלילה (בין רביעי לחמישי) בקונגרס האמריקני, זאת במסגרת ביקורו החריג בארצות הברית. בנאום שנשא באנגלית, אמר כי "אוקראינה לא נפלה, היא חיה ובועטת", ושיגר מסר למחוקקים האמריקנים - שחלקם לא נלהבים מהעברת סיוע נוסף לאוקראינה: "הכסף שלכם אינו צדקה, זוהי השקעה בביטחון העולמי ובדמוקרטיה שאנחנו מנהלים באופן האחראי ביותר".

מעל במת הנאומים, זלנסקי עדכן את חברי הקונגרס בהמשך התפתחות הלחימה - וציין את המאבק המתרחש כעת על העיר באחמוט. העיר, שנמצאת במחוז דונייצק - הפכה כבר מזמן לזירת העימות המרכזית בין צבאות רוסיה ואוקראינה. לדבריו של זלנסקי, הקרב על העיר עשוי "לשנות את מסלול המלחמה שלנו לעצמאות ולחופש".

זלנסקי בקונגרס, הלילה | צילום: רויטרס

רגע המחווה של זלנסקי בקונגרס לבכירות הבית הלבן, הלילה | צילום: רויטרס

לאחר נאומו, העניק זלנסקי לסגנית הנשיא קמלה האריס ולדוברת הבית הלבן ננסי פלוסי, דגל אוקראינה שעליו חתמו חיילים אוקראינים משדה הקרב. בתמורה, פלוסי העניקה לנשיא האוקראיני דגל אמריקאי שהתנוסס מעל הקפיטול מוקדם יותר באותו היום.

Zelensky gives Nancy Pelosi a Ukrainian flag and a big kiss on the cheek pic.twitter.com/mutaCY5HvT