המלחמה באוקראינה - היום ה-20: שלושה ראשי ממשלה אירופיים נסעו היום (שלישי) ברכבת לקייב במסגרת ביקור ראשון של מנהיגים זרים בבירת אוקראינה מאז החלה רוסיה בפלישה. העיר, שבה כמחצית מהאוכלוסייה כבר נמלטה, תיכנס בערב לעוצר של 35 שעות. אלו שנותרו מתוך כ-3.4 מיליון התושבים בעיר, מבלים את הלילות במקלטים שבתחנות הרכבת התחתית.

"זו חובתנו להיות במקום שבו מעוצבת ההיסטוריה", אמר ראש ממשלת פולין מטאוש מורבייצקי, שביקר בבירת אוקראינה יחד עם ראשי הממשלה של צ'כיה וסלובניה. "זה נוגע לכולנו", הוסיף. "ילדינו ראויים לחיות בעולם נקי מעריצות".

מלחמת רוסיה-אוקראינה - סיקור נרחב

במקביל לביקור הבכיר, הלחימה נמשכה במשך כל היום בסביבות הבירה ולפחות חמישה בני אדם נהרגו כתוצאה מההפגזות הרוסיות. "היום הזה קשה ומסוכן", אמר ראש העיר ויטלי קליצ'קו. "הבירה היא לב ליבה של אוקראינה, והיא תישאר מוגנת. לא נוותר על קייב, שהיא כיום הסמל והבסיס לחופש ולביטחון של כל אירופה", הוסיף. למרות ההחרפה בלחימה, המו"מ בין נציגי רוסיה לאוקראינה חודש היום לאחר יום של הפסקה.

למרות שההפגזות הרוסיות הפכו כמה מהערים במדינה לחורבות, הכבישים המרכזיים ומרבית קווי הרכבת מהבירה עדיין פתוחים, והכוחות הרוסיים לא הצליחו לכבוש אף אחת מ-10 הערים הגדולות באוקראינה. העובדה שזלנסקי יכול לארח מנהיגים זרים בקייב בשלב הזה מהווה הישג יוצא דופן – משום שבכל העולם העריכו שהמערכה לא תימשך כל כך הרבה זמן.

ההריסות באוקראינה הבוקר | צילום: רויטרס

בהצהרה הפומבית הבטוחה ביותר שלו עד כה, קרא זלנסקי לחיילים הרוסים להיכנע, ואמר שהם והקצינים שלהם כבר יודעים שהמלחמה חסרת סיכוי. "לא תיקחו מאוקראינה שום דבר", הצהיר הנשיא. "אתם תיקחו חיים, יש הרבה מהם, אבל גם חייכם יילקחו. למה למות? בשביל מה? אני יודע שאתם רוצים לשרוד", הוסיף. בתוך כך, מזכ"ל נאט"ו ינס סטולטנברג הודיע על כינוס פסגת מנהיגי ברית נאט"ו בבריסל בשבוע הבא. בבית הלבן אישרו שהנשיא ביידן יוביל את המשלחת האמריקנית לפסגה.

ארה"ב הקשיחה את מדיניות הסנקציות נגד רוסיה ובלארוס, כולל סנקציות אישיות על נשיא בלארוס אלכסנדר לוקשנקו. בעקבות כך - ברוסיה הטילו סנקציות נגדיות נגד הנשיא ביידן ובכירי ממשל נוספים. בוושינגטון הודיעו: נמשך התיאום מול מוסקווה לחזרה להסכם הגרעין.

מלחמת רוסיה-אוקראינה | דקה אחר דקה

21:53: למרות הדברים, הנשיא הרוסי ולדימיר פוטין צינן הערב את האופטימיות במהלך שיחתו נשיא מועצת אירופה שארל מישל. הוא אמר כי נראה שאוקראינה לא מראה מחויבות רצינית למציאת פתרונות, והטיל בספק את התקוות להגיע לפשרה בזמן הקרוב.

21:36: בכיר השליחים האוקראינים לשיחות המשא ומתן עם רוסיה, מיכאיל פודוליאק: "המו"מ קשה ואכזרי, אבל בהחלט יש מקום לפשרה".

We'll continue tomorrow. A very difficult and viscous negotiation process. There are fundamental contradictions. But there is certainly room for compromise. During the break, work in subgroups will be continued... — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 15, 2022

21:18: דוברו של נשיא אוקראינה זלנסקי מעדכן כי במהלך היום פונו 29 אלף בני אדם מהמסדרונות ההומניטריים.

21:17: "ארה"ב לא תאפשר לרוסיה לנצל את הסכם הגרעין עם אירן כדי לחמוק מהסנקציות שמוטלות עליה בשל המלחמה", כך אמר דובר מחלקת המדינה האמריקנית נד פרייס.

21:01: נשיא רוסיה פוטין שוחח בטלפון עם נשיא מועצת אירופה שארל מישל. אתמול הודיעה רוסיה כי היא נוטשת את מועצת אירופה.

20:40: ביידן מגביר את הסיוע ומודה: "נהיה קשה יותר להכניס ציוד ואספקה לאוקראינה"

20:20: בזמן שראשי ממשלות צ'כיה, פולין וסלובניה בקייב: אזעקות נשמעות ברחבי הבירה.

20:08: גורמים בכירים בישראל אומרים: יש תזוזה מסוימת בשיחות בין רוסיה ואוקראינה. למרות שהרוסים נכנסו למו"מ עם דרישה לסילוקו של זלנסקי ופירוזה של אוקראינה - הם כבר לא דבקים בדרישה הזאת. גם האוקראינים ירדו מהעצים, במיוחד על רקע רמיזתו היום של זלנסקי כי אוקראינה מבינה שהיא לא תצטרף לנאט"ו.

עוד אומרים בכירים בארץ: ישראל לא נכנסה לתיווך כדי לארגן פסגה למצלמות בירושלים וזו לא המטרה גם. התוצאה של המהלך היא התמתנות ניכרת של הלחץ על ישראל - לו ישבנו בחוסר מעש כבר היינו נדרשים להתיישר עם שאר מדינות המערב. אם יש דרך לסייע להפסקת שפיכות הדמים זה כמובן ערך נעלה.

19:43: ראשי ממשלות פולין, צ'כיה וסלובניה הגיעו לקייב. על פי הדיווחים בתקשורת הצ'כית הם צפויים לפגוש בשעה 20:00 את הנשיא זלנסקי ולהציג לו תוכנית נרחבת לסיוע באוקראינה.

It is here, in war-torn Kyiv, that history is being made. It is here, that freedom fights against the world of tyranny. It is here that the future of us all hangs in the balance. EU supports UA, which can count on the help of its friends - we brought this message to Kyiv today. pic.twitter.com/Us7k9xTq5f — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) March 15, 2022

19:31: ראש עיריית חרקוב: יותר מ-600 בניינים בעיר נחרבו. ראש העירייה אמר כי כל מי שרוצה לעזוב את העיר עדיין יכול לעשות זאת באמצעות רכבת או נסיעה ברכב.

מלחמת רוסיה-אוקראינה - חרקוב | צילום: Pavel Dorogoy, AP

18:57: מזכ"ל נאט"ו ינס סטולטנברג הודיע שמנהיגי מדינות הברית ייפגשו ב-24 במרץ. בבית הלבן אישרו שהנשיא ביידן יוביל את המשלחת האמריקנית לפסגה.

18:45: האיחוד האירופי מצטרף לבריטניה: הוסיף את האוליגרך רומן אברמוביץ' לרשימה השחורה והטיל עליו סנקציות.

18:35: סגן ראש עיריית מריופול עדכן כי חולים וצוות בית החולים בעיר נלקחו כבני ערובה על ידי כוחות הצבא הרוסי. "קיבלנו מידע שיש שם 400 אנשים", אמר.

18:32: לאחר 14 שעות של חקירה וללא גישה לעורכי דינה, העיתונאית הרוסיה מרינה אובסיאנוקובה שוחררה ממעצר.

First comments from Ovsyannikova: 14-hour interrogation, denied her access to lawyers, she’ll talk more tomorrow after some sleep. She speaks English at the end of this video. https://t.co/egj49jhyqa pic.twitter.com/IxXO08vrTW — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 15, 2022

18:17: מריה אובסיאנוקובה נקנסה בסך 30 אלף רובל ושוחררה ממעצר, כך לפי דיווח ברשת AFP.

17:57: הצלב האדום עדכן כי יותר ממאה אוטובוסים עם אזרחים מפונים עזבו היום את העיר סומי.

17:40: נשיא אוקראינה זלנסקי נאם בפני הפרלמנט בקנדה, ואמר כי בערך 100 ילדים אוקראינים נהרגו מאז תחילת המלחמה. הוא אמר שהוא מקווה כי מדינות המערב ימשיכו ויטילו סנקציות נוספות על רוסיה.

17:39: חברי הכנסת של סיעת הליכוד קיבלו הודעה ששיחת הזום עם נשיא אוקראינה זלנסקי תיערך ביום ראשון ב-18:00.

17:35: גם ראש ממשלת קנדה על הכוונת הרוסית: מוסקווה הודיעה כי תאסור על ג'סטין טרודו להיכנס לרוסיה.

17:33: מרינה אובסיאנוקובה, העיתונאית הרוסיה שהתפרצה אתמול לשידור ומחתה נגד המלחמה, התייצבה בבית המשפט וכפרה באשמה המיוחסת לה.

17:05: גם העיתונאית האוקראינית אולקסנדרה קובשינובה נהרגה במתקפה שבה נהרג זקרזובסקי. קובשינובה, עיתונאית פרילנסרית כבת 24, הצטרפה במהלך ימי המלחמה לצוות השידור של פוקס ניוז.

17:02: צלם רשת "פוקס ניוז", פייר זקרזובסקי, נהרג לאחר שהרכב של צוות השידור שלו נפגע אתמול באזור קייב, שבה נפצע גם עיתונאי הרשת בנג'מין הול.

Such Sad news #FoxNews photographer Pierre Zakrzewski has died outside of #Kyiv #Ukraine



Pierre was with Benjamin Hall who remains in hospital



These are brave journalists who risk their lives to tell the truth on the ground in dangerous situations

pic.twitter.com/a4mgaSfSgV — Susan Li (@SusanLiTV) March 15, 2022

16:57: האו"ם הודיע כי עד כה יותר מ-3 מיליון פליטים עזבו את אוקראינה.

16:43: רוסיה הודיעה על הטלת סנקציות נגד נשיא ארה"ב ג'ו ביידן ושר החוץ אנתוני בלינקן. בנוסף, הוטלו סנקציות על שר ההגנה אוסטין, היועץ לביטחון לאומי סליבאן וראש ה-CIA ברנס.

16:33: נשיא אוקראינה זלנסקי הודיע כי מספר ההרוגים בהפצצה הבוקר בקייב עלה ל-5. זלנסקי אמר שסעיף 5 באמנת ברית נאט"ו (המתייחס לברית ההגנה המשותפת) הוא "הכי חלש שהיה אי פעם". לדבריו, הוא הבין כי נאט"ו לא צפויה לקבל את אוקראינה כחברה בברית.

פוטין, זלנסקי, ביידן | עיבוד: רויטרס,AP

16:12: "ארה"ב ממשיכה לקיים תיאום מול רוסיה בכל הנוגע לחזרה מלאה להסכם הגרעין", כך אמר בכיר במחלקת המדינה האמריקנית. עוד נמסר כי ארה"ב לא תטיל סנקציות על גורמים רוסיים המעורבים במהלך להחייאת הסכם הגרעין. מוקדם יותר היום אירח שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב את מקבילו האירני חוסין אמיר עבדאללהיאן במוסקווה.

16:05: משרד האוצר האמריקני הודיע על הטלת סנקציות חדשות על רוסיה ובלארוס. בין היתר הוטלו סנקציות אישיות על נשיא בלארוס לוקשנקו ומקורביו.

15:46: שגריר רוסיה באו"ם הודיע כי הוא צפוי להגיש את טיוטת ההצעה הרוסית להסדרת המצב ההומניטרי באוקראינה. הוא אמר שרוסיה תעצור את הלחימה באוקראינה כש"המבצע הצבאי המיוחד ישיג את תוצאותיו".

15:30: קנדה הודיעה על הרחבת הסנקציות נגד רוסיה. בין היתר הוטלו סנקציות על לפחות 15 אנשי עסקים שהוגדרו כתומכים בנשיא הרוסי פוטין.

Ukrainian UAV footage showing a Russian tank being struck with a munition, possibly an anti-tank mine. https://t.co/hf3VQVxwRx pic.twitter.com/21zMExoC3W — Rob Lee (@RALee85) March 15, 2022

15:28: אוקראינה ורוסיה חידשו את השיחות לעצירת הלחימה באוקראינה, לאחר הפסקה בשיחות אתמול – כך אמר מנהל משלחת המשא ומתן האוקראיני מיכאילו פודוליאק. "ההתייעצויות בין משלחות המשא ומתן הראשיות חודשה", כתב בטוויטר. "דנים על ענייני רגולציה כללית, הפסקת אש והוצאת הכוחות משטח המדינה".

15:24: נשיא רוסיה ולדימיר פוטין שוחח עם מלך בחריין חמד בן עיסא אאל ח'ליפה על המשבר באוקראינה ועל ה"חשיבות של פתרון סכסוכים באמצעים דיפלומטיים". בחריין היא בעלת ברית קרובה לסעודיה שהיא, לצד רוסיה, אחת מיצואניות הנפט המובילות בעולם. המלחמה באוקראינה שיבשה את שוק הנפט הבין-לאומי, וחיזקה את החשיבות של יצואניות הנפט מהמפרץ.

15:20: מזכיר מועצת הביטחון של רוסיה אמר כי היועצים האמריקניים באוקראינה מסייעים לממשל בקייב לפתח נשק ביולוגי וגרעיני – מה שעלול להעלות את הסיכון למלחמה גרעינית. לדברי המזכיר, שלא סיפק ראיות לדבריו, "מספר רב של יועצים ויועצים זרים, שבסיסם באוקראינה, מייצגים איום חדש על ביטחונה של רוסיה".

ארצות הברית הכחישה מ-9 במרץ את ההאשמות הרוסיות לפיהן וושינגטון מפעילה מעבדות ללוחמה ביולוגית באוקראינה, וכינתה את הטענות "מצחיקות". ארה"ב אף העריכה שרוסיה תתרץ בדרך זו שימוש שלה בנשק להשמדה המונית.

15:15: הבנק השני בגודלו ברוסיה VTB סוגר את הזרוע הלונדונית של יחידת בנקאות ההשקעות שלו - כך נמסר מהנהלת הבנק, כאשר הסנקציות המערביות ממשיכות לבלום את הפעילות הבין-לאומית של רוסיה.

ההודעה של VTB היא הסימן האחרון לאופן שבו הסנקציות המערביות פוגעות בחברות פיננסיות רוסיות, לאחר שהבנק הגדול במדינה, סברבנק, עזב את אירופה והאשים את תזרים המזומנים והאיומים בסנקציות.

15:07: "בלארוס מתנגדת לניסיונות לגרור אותה לסכסוך באוקראינה" – כך אמר נשיא בלארוס אלכסנדר לוקשנקו, שהוסיף כי צבאו יירט טיל ששוגר משטח אוקראינה לעבר המדינה. בקייב טוענים שהירי בוצע על-ידי הרוסים כדי לעודד את בלארוס להצטרף למלחמה.

15:00: אוקראינה עומדת בפני בעיות חדשות בניסיון לספק סיוע הומניטרי לעיר הנצורה מריופול - כך חשפה סגנית ראש הממשלה אירינה ורשצ'וק. היא הבהירה כי שיירה עם אספקה ​​למריופול תקועה בעיר ברדיאנסק הסמוכה, והאשימה את רוסיה בשקרים ובאי-מילוי הסכמים.

14:50: מזכיר מועצת הביטחון הרוסית: "המבצע באוקראינה נמשך לפי התוכנית".

14:33: נשיא צרפת עמנואל מקרון הציע תמיכה לאישה שקטעה את שידור החדשות בערוץ הטלוויזיה הממלכתי של רוסיה, כדי למחות נגד המלחמה באוקראינה. "ברור שאנחנו נוקטים בצעדים דיפלומטיים כדי להציע עזרה, דרך השגרירות שלנו או בצורה אחרת", אמר מקרון לעיתונאים. הוא הוסיף כי הוא יעלה את הנושא בשיחת הטלפון הבאה שלו עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין.

14:15: ממשלת בריטניה הודיעה על הרחבת הסנקציות נגד רוסיה, כאשר סנקציות אישיות יוטלו על שר ההגנה הרוסי סרגיי שויגו וראש הממשלה והנשיא לשעבר דמיטרי מדבדב. כמו כן, סנקציות יוטלו על כ-350 גופים וחברות נוספים מרוסיה.

14:13: שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב דחה את טענות ארצות הברית לפיהן רוסיה מנסה לסכל את החזרה להסכם הגרעין, וטען כי מדינתו קיבלה בטחונות בכתב שהסנקציות שהוטלו נגדה בשל הפלישה לאוקראינה לא יפגעו בשיתוף הפעולה בין המדינות. לברוב אמר את הדברים בתום פגישה עם שר החוץ האירני.

14:08: התובעים ברוסיה ביקשו מבית המשפט להעביר את מבקר הקרמלין הכלוא אלכסיי נבלני לכלא ברמת אבטחה מקסימלית, לאחר שביקשו 13 שנות מאסר נוספות עבורו באשמת הונאה וביזיון בית המשפט.

לפי הדיווח בסוכנות הידיעות הרוסית RIA, נבלני כבר מרצה עונש מאסר של שנתיים וחצי בגין הפרת תנאי השחרור שלו. לדעת רבים במדינה, ההאשמות כלפיו נועדו לסכל את שאיפותיו הפוליטיות. נבלני ממשיך לפעול מכלאו ומבקש מאזרחי רוסיה לצאת ולהפגין נגד המלחמה באוקראינה.

14:05: מספר ההרוגים בתקיפות האוויריות על קייב עלה ל-4. חלק מהתקיפות פגעו בבנייני מגורים ובתחנת מטרו בעיר.

הרס כבד בקייב הבוקר | צילום: רויטרס

13:44: נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי נפגש עם מנהיגי אירופה בשיחת וידאו, וביקש מהם לספק כלי נשק נוספים למדינתו. זלנסקי פנה אל המנהיגים במסגרת פסגה של "כוח המשלוח המשולב" של בריטניה, שכולל מנהיגים מדנמרק, פינלנד, אסטוניה, איסלנד, לטביה, ליטא, הולנד, שוודיה ונורווגיה. "כולנו מהווים מטרות עבור רוסיה - ואם אוקראינה תיפול, כל הסיכויים יהיו לרעת אירופה".

13:28: קנצלר גרמניה אולף שולץ אמר שכל הערוצים הדיפלומטיים צריכים להיות פתוחים במשבר באוקראינה, כדי שיהיה ניתן ללחוץ על השגת הפסקת אש מיידית. "זו שאלה של שימוש בכל צורות הדיאלוג ושל לחץ כדי להגיע להפסקת אש בקרוב", אמר לכתבים לאחר שפגש את מלך ירדן עבדאללה בברלין.

13:24: מגישת חדשות באחד מערוצי הטלוויזיה החשובים ברוסיה התפטרה ועזבה את המדינה. "עזבתי את רוסיה תחילה כי פחדתי שלא יתנו לי ללכת סתם כך, ורק אז הגשתי את ההתפטרות", אמרה המגישה, ליליה גילדייבה מ-NTV לבלוגר איליה ורלמוב. גילדייבה הייתה מגישה ב-Segodnya (היום), תוכנית הדגל של ערוץ NTV – תחנת הטלוויזיה השלישית הפופולרית ביותר ברוסיה, שנמצאת בבעלות ענקית הגז גזפרום.

בשנת 2021 נכללה גילדייבה ברשימה העיתונאים המצטיינים של הנשיא פוטין עם "הישגים בפיתוח תקשורת ההמונים". בשנת 2008 הודה לה פוטין על "מתן מידע ופעילות חברתית לפיתוח החברה האזרחית בפדרציה הרוסית".

13:09: הרשויות בספרד עצרו את היאכטה "ליידי אנסטסיה" שבבעלות האוליגרך הרוסי אלכסנדר מיחייב, שנמצא תחת סנקציות של האיחוד האירופי - כך אמר מקור משטרתי לסוכנות הידיעות רויטרס. לדברי המקור, היאכטה לא יכולה לצאת מהמרינה במיורקה, שם היא עוגנת כעת. הרשויות בספרד מצייתות להחלטת האיחוד האירופי לחסום נכסים בבעלות רשימה של רוסים עשירים עם קשרים לנשיא ולדימיר פוטין.

ברוסיה מכחישים את הדיווחים כי פנו לסין לבקשת סיוע צבאי. הנשיאים פוטין ושי | צילום: Mikhail Svetlov/Getty Images

12:56: שר החוץ יאיר לפיד עדכן כי שוחח עם מקבילו האוקראיני: "השר הודה על מאמצי התיווך הישראלים ועל עמדתנו בנושא הסנקציות. עדכנתי אותו על הסיוע ההומניטרי שישראל שלחה לאוקראינה ועל בית החולים שדה. השר בירך על השינוי במדיניות קליטת הפליטים וסיכמנו שנשאר בקשר שוטף".

12:48: הסנקציות על רוסיה: ספרד החרימה את היכאטה של האוליגרך אלכסנדר מיחייב.

12:28: מספר הפליטים האוקראינים עלה ל-2.95 מיליון, מתוכם 1.8 מיליון נמצאים בפולין, כך לפי סוכנות הפליטים של האו"ם.

12:25: כ-20 אלף אזרחים אוקראינים מתו עד כה במריופול, אמר יועצו של ראש העיר. "המצב קטסטרופלי, לפני ארבעה ימים היינו אופטימיים שהמספר עומד על 10,000 מתים, אבל העוצמה והאכזריות הגוברות פי כמה מצד הרוסים הובילו למספר גדול יותר".

12:17: קרן החירום הבין-לאומית לילדים של האו"ם אומרת שכ-73 אלף ילדים אוקראינים הפכו לפליטים מאז החלה המלחמה.

12:11: דובר הוועד הבין-לאומי של הצלב האדום: "המצב במריופול קיצוני; אנשים עומדים בפני הבחירה הבלתי אפשרית של איך להאכיל את המשפחות שלהם ואת עצמם".

11:45: דובר הקרמלין על שיחות המשא ומתן: "טוב שהשיחות נמשכות, אך מוקדם לדעת לאן הן יובילו". על הסנקציות של המערב אמר: "הן משפיעות על האינטרסים שלנו בנוגע להסכם הגרעין עם אירן; ארה"ב יודעת את עמדתנו". הוא טען שפעולת המחאה של המפגינה במהלך שידור הטלוויזיה במדינה היא "חוליגניזם".

11:40: השלטונות באוקראינה טוענים ש-150 חיילים רוסים נהרגו לאחר שניסו לכבוש את מריופול, והוסיפו שחלק מלוחמי הצבא הרוסי מסרבים לפקודות.

11:18: מושל דנייפרו אמר שהכוחות הרוסיים ירו במהלך הלילה לעבר נמל תעופה אזרחי ראשי באזור – מסלול ההמראה נהרס.

11:09: ראש עיריית קייב הכריז על עוצר של 35 שעות בבירה החל מהערב ועד לחמישי בבוקר.

ההריסות בקייב - ממצלמות הלוויין | צילום: רויטרס

10:46: ברשימת הסנקציות שאושרה היום מופיע גם רומן אברמוביץ', המתואר במסמך המשפטי כ"אוליגרך בעל קשרים ארוכים והדוקים עם ולדימיר פוטין". עוד נכתב שפוטין סייע לאברמוביץ' לשמור על עושרו הרב, גם בגלל החזקותיו של האחרון בקבוצת הפלדה אברז, ממשלמות המיסים הגדולות במדינה.

10:36: יועצו של זלנסקי על שיחות המשא ומתן: "אנו בצומת דרכים – או שנגיע להסכם או שרוסיה תצא להתקפה".

10:28: האיחוד האירופי אישר רשימת סנקציות חדשות על רוסיה: בין היתר, איסור לייצא מוצרי יוקרה ממדינות האיחוד לרוסיה.

10:15: הפסגה בקייב: ראש ממשלת פולין אומר שהפסגה בבירה האוקראינית נערכת בהסכמת האיחוד האירופי והאו"ם.

09:56: ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון ימריא היום לערב הסעודית כדי להגדיל את יבוא הנפט מהמדינה – על חשבון הנפט הרוסי.

09:36: ראש ממשלת צ'כיה, פטר פיאלה, הודיע שייפגש היום עם הנשיא זלנסקי בקייב, יחד עם ראשי הממשלות של פולין וסלובניה.

Společně s premiérem Polska Mateuszem Morawieckým, vicepremiérem Jarosławem Kaczyńskim a premiérem Slovinska Janezem Janšou jedeme dnes jako představitelé Evropské rady do Kyjeva, abychom se setkali s prezidentem Zelenským a premiérem Shmyhalem. — Petr Fiala (@P_Fiala) March 15, 2022

09:18: משרד ההגנה של רוסיה טוען שהכוחות הרוסיים תפסו שליטה מלאה על העיר חרסון באוקראינה.

09:14: 2 בני אדם מתו ו-35 נפצעו בעקבות שרפה שפרצה בבניין דירות בן 16 קומות שהופגז בקייב.

09:06: מקור בכיר בבריטניה אומר: "רוסיה במנוסה – לכוחותיו של פוטין נגמרו כוח האדם והאנרגיה. כל עוד אנחנו ממשיכים ללחוץ, יש להם 14-10 ימים לפני שהם מגיעים לנקודת השיא שלהם".

09:02: אוקראינה עושה מאמצים לפתוח 9 "מסדרונות הומניטריים" היום, לפי סגנית ראש הממשלה האוקראינית.

08:42: דובר הממשלה הצרפתית אומר שמדינתו בעד אוקראינה אבל אינה מעוניינת להיקלע לעימות עם רוסיה, והוסיף: "חשוב שחברות צרפתיות יכבדו את העיצומים שהוטלו על רוסיה".

07:32: שגרירות סין בלונדון הגיבה על האשמות של ארה"ב כי הסכימה לסייע מבחינה צבאית ופיננסית לרוסיה: "שמועות מרושעות".

07:28: בריטניה צפויה להטיל סנקציות חדשות על רוסיה בדמות מכסים בשווי 5 מיליארד פאונד על וודקה רוסית, פרווה וסחורות נוספות.

07:08: אפליקציית התחבורה הרשמית של קייב, ששימשה בעבר לרכישת כרטיסים, הסבה את פעילותה וכעת היא פועלת ככלי מידע שמפנה משתמשים למקלטים ומתריע מפני מתקפות אוויריות.

07:05: לאחר שהמריא מישראל לטורקיה, מטוסו של האוליגרך הרוסי רומן אברמוביץ' נחת במוסקווה.

06:57: משרד ההגנה האוקראיני מפרסם תיעוד מהקרבות במריופול.

Блискуча бойова робота підрозділів Об’єднаних сил, що продовжують обороняти Маріуполь.#stoprussia pic.twitter.com/XaYPBLvbrP — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 14, 2022

06:50: מזכיר העיתונות של הבית הלבן: "אנחנו לא רואים שום ראיה בשלב זה לכך שהנשיא פוטין עושה משהו כדי לעצור את המתקפה או להחלישה".

06:42: ראש הסגל של זלנסקי מעריך שהמלחמה צפויה להסתיים עד סוף מאי – כשלרוסיה ייגמרו המשאבים.

06:28: חשש בארה"ב: סין הסכימה להעניק סיוע צבאי ופיננסי מסוים לרוסיה.

06:21: מזכ"ל האו"ם גוטרש אמר שהמלחמה באוקראינה תפגע במדינות העניות: "מדינות מתפתחות עניות שמתמודדות עם מחירי מזון, דלק ודשנים מרקיעי שחקים, רואות כעת את סל הקניות שלהן 'מתפוצץ'. מחירי הדגנים כבר עלו על אלו של תחילת 'האביב הערבי' ב-2007".

טילים בשמי קייב, הלילה | צילום: רויטרס

06:16: חודשה אספקת החשמל לתחנת הכוח הגרעינית צ'רנוביל.

06:14: על פי ארגון זכויות אדם בבריטניה, כ-400 לוחמים סורים עוברים אימונים ברוסיה כדי להצטרף למלחמה.

05:17: דיווחים מקייב על אש כבדה של הכוחות הרוסיים לעבר הבירה האוקראינית.

⚡️Heavy explosions reported in Kyiv early on March 15. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 15, 2022

03:27: דיווח: ביידן צפוי להגיע לבריסל ב-23 במרץ ולהיפגש עם מנהיגי נאט"ו כדי לדון במלחמת רוסיה-אוקראינה.

01:17: זלנסקי טוען כי ב-19 ימי המלחמה ספגו הרוסים אבדות כבדות: 80 מטוסי קרב, מאות טנקים ואלפי כלים צבאיים נוספים. הוא פנה לרוסיה: "בשם העם האוקראיני, אנחנו נותנים לכם הזדמנות לחיות. אם תיכנעו לכוחותינו, נתייחס אליכם כפי שצריך להתייחס לבני אדם – בכבוד". הוא הוסיף שהמשא ומתן יתחדש היום.

בהכנת הידיעה השתתפו עמית ולדמן, שני בירנבוים, קרן בצלאל, אסף יחזקאלי ודסק החוץ