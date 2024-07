באוקראינה אישרו בסוף השבוע רשמית כי במהלך החודשים האחרונים ניסו להתנקש כמה פעמים בחייו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. קירילו בודאנוב, ראש המודיעין הצבאי של אוקראינה ואחת הדמויות הביטחוניות הבכירות ביותר בקייב, אמר את הדברים במהלך ריאיון שהעניק לכלי תקשורת מקומי - עוד לפני ניסיון ההתנקשות בדונלד טראמפ בארה"ב.

"אכן, היו כמה ניסיונות לחסל את פוטין", אמר בודאנוב, "אך כמו שניתן לראות ולהבין - הם לא היו מוצלחים עד כה". דבריו של בודאנוב מרמזים כי בכוונת אוקראינה להמשיך ולנסות להתנקש בחייו של נשיא רוסיה, שנחשב לאחד האנשים החזקים והמאובטחים ביותר בעולם.

לאורך כשנתיים וחצי של מלחמה ידוע על לפחות שני ניסיונות של תקיפה של אוקראינה באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים נגד פוטין. לפני יותר משנה, בחודש מאי 2023, תקפה אוקראינה את הקרמלין באמצעות כמה כטב"מים. רוסיה טענה אז כי אוקראינה ניסתה להתנקש בחייו של פוטין, אך באוקראינה הכחישו. בחודש אוגוסט לפני כשנה, לאחר מתקפת כטב"מים אוקראיניים במוסקווה, זלנסקי אמר כי "פוטין ימות".

לדבריו של בודאנוב בריאיון, גם בסביבתו הקרובה ביותר של פוטין "כבר לא רואים בו דמות של אדם שנכון לגלות פשרה". עוד הוא טען: "לאחר מותו של פוטין - האזרחים הרוסים צפויים להרגיש כמו שהם הרגישו אחרי מותו של סטלין".

