לבקשת החברות הקבועות במועצת הביטחון של האו"ם רוסיה וסין, והחברה הזמנית אלג'יריה - המועצה פתחה היום (שני) את ישיבתה בדקת דומייה לזכרם של נשיא איראן אברהים ראיסי ושר החוץ חוסין אמיר עבדאללהיאן שנהרגו אתמול בהתרסוקת המסוק במחוז מזרח אזרבייג'אן.

שגריר מוזמביק המכהן בראשות המועצה התורנית, ביקש מחברי המועצה בפתח הישיבה לעמוד "לזכר אובדן החיים בהתרסקות המסוק של נשיא הרפובליקה האסלאמית של איראן אבראהים ראיסי וצוותו".

גם מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) רפאל גרוסי, הביע את תנחומיו, ופתח את הישיבה עם דקה דומייה לזכרו של ראיסי ועבדאללהיאן. "מחשבותינו עם משפחותיהם ועם תושבי איראן בתקופה קשה זו", אמר.

I extend my condolences on the tragic passing of President Ebrahim Raisi, Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian, and other delegation members. Our thoughts are with their families and the people of Iran during this difficult time. pic.twitter.com/P79cfBv6Le