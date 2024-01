יומיים לאחר הפיגוע הקטלני באיראן - כלי התקשורת במדינה חושפים היום (שישי) תיעוד ראשון של רגע הפיצוץ שגבה את חייהם של עשרות בני אדם. התיעוד קצר ונקטע בדיוק בשנייה שלאחר הפיצוץ, אך הוא מלמד על גודל הצפיפות וההתקהלות באזור - מה שגרם לנזק הכבד. באיראן עדכנו היום את מספר ההרוגים בפיגוע - מ-84 ל-89.

First footage from the moment a bomb exploded by a suicide bomber in #Kerman, #Iran. pic.twitter.com/klRM89AY1T