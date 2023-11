עימותים קשים נרשמו הבוקר (שבת) במרכז לונדון, במקביל לציון יום שביתת הנשק לציון 105 שנים לסיום מלחמת העולם הראשונה - ולקראת הפגנה פרו-פלסטינית גדולה שנערכת במקביל. מאות תומכי ימין-קיצוני בריטיים התפרעו לאחר דקת הדומייה שנשמעה במרכז לונדון בשעה 11:11 (שעון מקומי) - נגד הכוונה לערוך הפגנה פרו-פלסטינית שמתוכננת להכיל בין חצי מיליון למיליון משתתפים.

כלי תקשורת בבריטניה דיווחו שרבים מהמפגינים הבריטיים, אוהדי כדורגל, התעמתו עם שוטרים וקראו "אנו רוצים את המדינה שלנו בחזרה". לאורך סוף השבוע התעורר מתח גדול בבריטניה בין גורמים המזוהים עם הימין הקיצוני ואנשי השמאל והתומכים בפלסטינים.

רבים מהמוחים הימנים בבריטניה היום אמרו כי הם יצאו לרחובות על רקע דבריה של שרת הפנים הבריטית סואלה ברוורמן, שכתבה מאמר ובו כינתה את ההפגנות הפרו-פלסטיניות "צעדות שנאה". ברוורמן קראה למשטרה לגלות אפס סובלנות כלפי המהומות בהפגנות הפרו-פלסטיניות, "כפי שהיא מגלה מול הפגנות מן הימין, דווקא ביום החשוב ביותר".

The pro-Palestinian demonstration has set off from Park Lane. As expected there is a very large turnout.



There have been no incidents related to this protest so far. The significant policing operation is continuing and we’ll post any relevant updates here. pic.twitter.com/JHNsNqOhgl