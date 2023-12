מעט מדי ומאוחר מדי: שתיים מנשיאות האוניברסיטאות הגדולות והחשובות בארה"ב חוזרות בהן מהגמגום המביך במהלך הדיון בקונגרס בנוגע לשאלת הקריאות לרצח ביהודים והאיומים על סטודנטים יהודים. נשיאת הרווארד קלודין גיי ונשיאת אוניבסיטת פנסילבניה ליז מק'גיל פרסמו הודעות הבהרה – בעקבות הביקורת הגדולה שנמתחה על הופעתן הבעייתית שלשום בוועדת החינוך של בית הנבחרים של ארה"ב.

במהלך שימוע שנערך ביום שלישי להן ולנשיאת אוניברסיטת MIT בעניין היעדר הטיפול בזינוק באנטישמיות בקמפוסים והקריאות המפורשות לאלימות נגד יהודים בעקבות הלחימה של צה"ל בעזה בעקבות מתקפת הטרור של 7 באוקטובר, השמיעו שלוש הנשים הבכירות בעיקר גמגומים צורמים. השימוע נערך תחת הכותרת "לחייב את מנהיגי הקמפוס באחריות לאנטישמיות ולהתעמת מולה". במהלך השימוע, כל השלוש התקשו לגנות באופן ברור וחד-משמעי את הקריאות לרצח עם נגד יהודים, וטענו כי יש לבחון את הקריאות "בהתאם להקשר" שבו הן נאמרות.

אמש, גיי ומק'גיל חזרו בהן וניסו לייצר אמירה ברורה וחד משמעית – בניסיון להדוף את חיצי הביקורת הרבים שכוונו נגדן. חשוב להבהיר כי חלק גדול מהחששות שלהן אינו נובע בהכרח מדאגה לשמם הטוב של מוסדות הלימוד היוקרתיים שבראשם הן עומדות, אלא גם לחשש מהליך משפטי שממשל ביידן החל לקדם בעניין, וגם מחשש לבריחת תרומות של נדבנים יהודים.

"כשנשאלתי אם קריאות לרצח עם נגד תלמידים יהודים בקמפוסים שלנו מפרות את המדיניות שלנו הייתי מרוכזת במדיניות ארוכת השנים של האוניברסיטה שלנו, הכרוכה בחוק ובחוקת ארה"ב – שביטוי של אדם אינו מהווה עילה לענישה", אמרה הלילה מק'גיל בהצהרה שפרסמה. "לא הייתי מרוכזת, אך הייתי צריכה, להתמקד בעובדה הבלתי ניתנת לערעור שקריאה לרצח עם של יהודים היא קריאה לחלק ממעשי האלימות החמורים ביותר שידעה האנושות, זה מרושע – ככה פשוט".

"אני רוצה להיות ברורה", המשיכה, "קריאה לרצח עם ביהודים היא מאיימת, מאוד. זה נועד לאיים בכוונה על עם שהיה נתון לפוגרומים ושנאה במשך מאות שנים, ובעיקר לרצח העם המסיבי בשואה. להשקפתי, אכן מדובר בהטרדה ואיום. במשך עשורים, תחת נשיאי פן רבים, המדיניות נגזרה מחוקת ארה"ב, אולם בעולמנו כיום, כשאנחנו רואים עדויות לשנאה ממוקדת בקמפוסים באופן שלא ראינו שנים – המדיניות הזאת צריכה להיות ברורה ולעבור הערכה מחודשת. נחל מיד בתהליך לעשות זאת, כנשיאה אני מחויבת לסביבה בטוחה ותומכת לכל חברי הקהילה שלנו". דגל פלסטיני מונף בהרווארד | צילום: Julian J. Giordano of the Harvard Crimson

_OBJ

_OBJ

נשיאת הרווארד קלודין גיי כתבה אמש: "היו כמה שבלבלו בין הזכות להתבטא בחופשיות והרעיון שהרווארד תגלה סלחנות לקריאות אלימות נגד סטודנטים יהודים. הרשו לי להיות ברורה: קריאות לאלימות או לרצח עם נגד הקהילה היהודית, או כל קבוצה דתית ואתנית, הן נבזיות. אין להן שום מקום בהרווארד, וכל אלה שמאיימים על הסטודנטים היהודים שלנו יהיו חייבים לתת על כך את הדין".

לפחות כעת נראה כי הודעות הנשיאות הבכירות לא מצליחות להרשים רבים מהגולשים ברשתות החברתיות, שרבים מהם ציינו שמדובר בניסיון נואש להרגיע את המצב. בין היתר נטען כי תגובתה של מק'גיל נראית מאולצת, וככל הנראה מושפעת מהחשש מתגובת הממשל.

Jewish woman refused entry into a bathroom.



Honestly struggling to wrap my mind around the reality that this is happening anywhere.

pic.twitter.com/NQ4O7I78ku