המלחמה - והתמיכה: בארצות הברית ובאירופה האירו הלילה (בין שבת לראשון) את צבעי דגל ישראל - כאות הזדהות עם המתקפה הקשה שחמאס פתח בהפתעה. ראש עיריית ניו יורק, אריק אדמס, פרסם בחשבון הטוויטר שלו תמונה של בניין העירייה - שהואר בצבעים כחול ולבן. בנוסף, בניין האמפייר סטייט הואר גם הוא בכחול ולבן למשך שעה שלמה.

New York City has the largest Jewish population in the world outside of Israel, and we stand side by side with Israel every day — but we do so with extra resolve tonight. pic.twitter.com/CmWuKGEEfg — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) October 7, 2023

In Solidarität mit den Menschen in Israel wurde das Brandenburger Tor heute in den Farben der israelischen Flagge angestrahlt. Danke, für dieses wunderschöne Zeichen, Deutschland. Wir stehen gemeinsam gegen den Terrorismus!



❤️



Foto: Festival of Lights pic.twitter.com/qrmoI6n6Hu — Botschaft Israel (@IsraelinGermany) October 7, 2023

בגרמניה החליטו להביע גם הם סולדריות עם ישראל - והאירו את שער ברנדנבורג בצבעים כחול ולבן ודגל ישראל. כפי שניתן לראות בתמונה ששותפה ברשתות החברתיות, בזמן שהשער הואר - עשרות התאספו וצפו במחזה.

מוקדם יותר אתמול, ראש עיריית פריז אן אידלגו אמר כי מגדל אייפל יוחשך היום לאות סולידריות עם מדינת ישראל וקורבנות הטרור הישראלים.

התמונות הללו מצטרפות להצהרת התמיכה הבלתי-מסויגת בישראל של הנשיא האמריקני ביידן. "זו העת לתת לישראל למצות את ההתקפות", אמר. "לישראל הזכות להגן על עצמה ואזרחיה באופן מלא", אמר ביידן בפתח הצהרתו. " אין הצדקה לטרור. אני אומר באופן הכי ברור שיש - זהו לא זמן לנצל את המצב, העולם צופה".

Today, I spoke with @IsraeliPM about the appalling Hamas terrorist attacks in Israel. I offered our support and reiterated my unwavering commitment to Israel’s security. @FLOTUS and I express our heartfelt condolences to the families who have lost loved ones. — President Biden (@POTUS) October 7, 2023

עוד הוסיף ביידן: "ארה"ב עומדת לצידה של ישראל, נעשה הכול כדי שהיא תוכל להגן על עצמה. העולם ראה מראות קשים, ירי רקטות, אנשים נורו בבתיהם וברחוב, משפחות נרצחו".