ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא הערב (שבת) הצהרה ובה התייחס למלחמה: "מה שקרה היום לא נראה בישראל ואדאג זה לא יקרה יותר. הממשלה כולה מתייצבת מאחורי ההחלטה הזו. צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו נגד יכולות חמאס. ננקום בעוצמה על היום השחור שעוללו למדינת ישראל ולאזרחיה".

"החמאס פתח במלחמה אכזרית ומרושעת, ננצח בה", אמר נתניהו. "המחיר כבד מנשוא. זהו יום קשה ביותר לכולנו. חמאס רוצה לרצוח את כולנו, זה אויב שרוצח ילדים ואימהות במיטותיהם. חוטף קשישים וילדים, רוצחים ששוחטים וטובחים בילדנו ובאזרחינו שבסך הכול יצאו לבלות בחג".

עוד הוסיף ראש הממשלה: "כפי שאמר ביאליק – 'נקמת ילד קטן עוד לא ברא השטן'. כל המקומות שהחמאס מסתתר בהם, נהפוך לעיי חורבות. אני קורא לתושבי עזה - צאו עכשיו. נפעל בכל מקום ובכל העוצמה. כוחות צה"ל מטהרים את אחרוני המחבלים מהיישובים. הם עוברים יישוב-יישוב, בית-בית ומחזירים את השליטה לידינו".

נתניהו ביקש לשלוח תנחומים למשפחות השכולות ותפילות למשפחות הפצועים והחטופים. "חמאס - אתם אחראים לשלומם", הדגיש ראש הממשלה. "נבוא חשבון במי שיפגע בשערה מראשם". בהמשך הודה נתניהו לתושבי הדרום, לכוחות הביטחון, לצוותי הרפואיים ולצוותי ההצלה על פעילותם.

על התגובה הבין-לאומית למלחמה הוסיף ראש הממשלה: "שוחחתי עם הנשיא ביידן ומנהיגי העולם כדי להבטיח את חופש הפעולה שלנו להמשך המערכה. אני מודה לביידן, לנשיא צרפת, לראש ממשלת בריטניה ולמנהיגים אחרים על תמיכתם הבלתי מסוייגת בישראל".

נתניהו חתם את דבריו בפניה לציבור הישראלי. "אנו ניצבים יחד במערכה", אמר ראש הממשלה. "המלחמה תיקח זמן ותהיה קשה. ימים מאתגרים לפנינו. אבטיח דבר אחד - בעזרת הכוחות המשותפים של כולנו, אנחנו ננצח".

נשיא ארה"ב ג'ו ביידן נשא מוקדם יותר הערב דברים והתייחס למלחמה הקשה שפרצה בישראל, עם מתקפת הטרור של ארגון חמאס. הוא הביע תמיכה בישראל והדגיש כי "זו העת לתת לישראל למצות את ההתקפות". בהמשך הנשיא האמריקני שלח מסר למדינות האזור: "זה לא הרגע לאף צד לנצל את המצב".

"לישראל הזכות להגן על עצמה ואזרחיה באופן מלא", אמר ביידן בפתח הצהרתו. " אין הצדקה לטרור. אני אומר באופן הכי ברור שיש - זהו לא זמן לנצל את המצב, העולם צופה". הנשיא האמריקני המשיך: "ארה"ב עומדת לצידה של ישראל, נעשה הכול כדי שהיא תוכל להגן על עצמה. העולם ראה מראות קשים, ירי רקטות, אנשים נורו בבתיהם וברחוב, משפחות נרצחו.".

מוקדם יותר שוחח ביידן בטלפון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והביע את תמיכתו המלאה בצה"ל ובעם ישראל. הנשיא האמריקני הדגיש בפני ראש הממשלה את זכותה של ישראל להגן על עצמה מפני מתקפות טרור.

Today, I spoke with @IsraeliPM about the appalling Hamas terrorist attacks in Israel. I offered our support and reiterated my unwavering commitment to Israel’s security. @FLOTUS and I express our heartfelt condolences to the families who have lost loved ones.