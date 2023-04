הדרמה החלה: נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ נחת הערב (שני) בניו יורק לקראת הקראת כתב האישום שלו בפרשת דמי השתיקה לשחקנית הפורנו סטורמי דניאלס. בשעות האחרונות, עם המראתו של טראמפ מאחוזתו במאר א-לאגו שבפלורידה, תומכים רבים של הנשיא לשעבר התאספו מחוץ לאתר הנופש שלו.

בימים האחרונים, במערכת הביטחון המקומית והפדרלית נרשמה דריכות וכוננות גבוהות במיוחד - זאת מתוך חשש להתפתחות מהומות של תומכיו של הנשיא לשעבר, שיבקשו למחות נגד צעדי מערכת המשפט נגד מי שלדעתם חף מפשע וצריך לחזור לבית הלבן.

כתב האישום נגד טראמפ - סיקור N12:

BREAKING: Perp Force One, or what Republicans call “Trump Force One,” just landed at New York’s LaGuardia airport, in what is the start of Trump’s time in NYC before his arraignment tomorrow at 2:15PM ET.



It is still unknown if the Trump mugshot will be released publicly, and… pic.twitter.com/Ldan8K5aue