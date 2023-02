באוקראינה מביעים דאגה שמנפילה הולכת וקרבה של העיר באחמוט, שהפכה במשך יותר מחצי שנה לזירת העימות העיקרית נגד צבא רוסיה. בימים האחרונים גוברים החששות כי צבא רוסיה, יחד עם אנשי קבוצת וגנר, קרובים יותר מתמיד לכיתור העיר וכיבושה.

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אמר אתמול (שני) כי המצב בבאחמוט הופך להיות יותר ויותר מסובך בכל רגע. אולכסנדר סירסקי, מפקד כוחות היבשה בצבא אוקראינה הזהיר כי המצב בעיר מאוד מאוד מתוח, והזהיר כי כוחות קבוצת וגנר נערכים לכתר את העיר.

הכוחות הרוסיים השונים נמצאים מדרום, מזרח וצפון לעיר, וכעת מנסים להשתלט על הדרך האחרונה שנותרה פתוחה אליה – מכיוון מערב. אותה דרך, מהעיר צ'אסיב יאר שנמצאת ממערב לה, היא הנתיב היחיד שנותר פתוח עבור הכוחות האוקראיניים עבור קבלת אספקה בסיסית ותחמושת לטובת המשך הלחימה. השתלטות הרוסים על הדרך ממערב משמעה קטיעת אספקת התחמושת והסיוע לכוחות האוקראיניים בבאחמוט וכיתורם הלכה למעשה.

"למרות אבדות כבדות, האויב ממשיך להטיל את מיטב יחידות הסער שלו מקבוצת וגנר, שמנסות לשבור את קווי ההגנה שלה כוחותינו ולהקיף את העיר", אמר בהודעה לכוחותיו ברשת טלגרם. לדבריו, רק אתמול הצליחו הכוחות האוקראיניים לבלום כ-60 מתקפות רוסיות באזור העיר, במקביל להפצצות ארטילריות נרחבות.

בחודש שעבר הצליחו הרוסים, בהובלת קבוצת וגנר של האוליגרך יבגני פריגוז'ין, לכבוש את העיר סולדאר הממוקמת מצפון-מזרח לבאחמוט. גם שם ארכה הלחימה פרק זמן ממושך, והושגה רק לאחר אובדן כבד של מאות ואולי אף אלפי חיילים מכל צד. קיים חשש כבד שנפילתה של באחמוט תאפשר לרוסים נקודת זינוק להמשך הכיבושים במחוז דונייצק שבחבל דונבאס, ובאמצעותה יוכלו להתקדם לעבר ערים ויישובים נוספים באזור, ובראשם קרמטורסק וסלאביאנסק.

במקביל ללחימה העזה נגד צבא רוסיה במזרח אוקראינה, בקייב ממשיכים להיערך במרץ לקראת מתקפת נגד רחבה שתנסה לשחרר כמה שיותר שטחים שנכבשו על ידי רוסיה. ואדים סקיביצקי, סגן ראש המודיעין הצבאי באוקראינה, חשף בפני כלי תקשורת זרים כי צבא אוקראינה נערך לתקוף באזור מחוז זפוריז'יה (הכבוש למחצה בחלקו הדרומי) – וכך לנתק את הגשר היבשתי של רוסיה לחצי האי קרים.

בין היתר אמר כי יש היערכות לתקוף בכיוון דרום לעבר הגישה היבשתית לחצי האי קרים, ולנתק את הגישה הרוסית לשם שהושגה לאחר כיבוש אזור חוף הים השחור וים אזוב באוקראינה לאחר הפלישה לפני שנה. לדבריו, במטרה לעשות זאת יהיה צורך גם לתקוף ערים גדולות רבות הנמצאות באזור תחת הכיבוש הרוסי, לרבות מליטופול ומריופול.

בתקופה האחרונה דווח על סדרת הפצצות מסתוריות של צבא אוקראינה באזור מריופול וגם במליטופול ובערים נוספות, ככל הנראה במטרה להחליש את האחיזה הצבאית בהן ולפגוע בביצורים החדשים שמוקמים שם חדשות לבקרים. בימים האחרונים זיהו צילומי לוויין כי הכוחות הרוסיים החלו להקים גם ביצורים נרחבים באזור הגבול היבשתי בין שטחי אוקראינה (ערב הפלישה הרוסית) וחצי האי קרים, ייתכן שמתוך חשש שהאוקראינים יתקדמו באזור ואז יוכלו גם לאיים צבאית על חצי האי קרים עצמו.

בתקופה האחרונה השמיעו בכירים במערב קריאה לאוקראינה לקדם את מתקפת הנגד החדשה שלה נגד צבא רוסיה, תוך ניצול מרבי של האמל"ח והנשק שקיבלה מארה"ב ומדינות נוספות בתקופה האחרונה. ניכר כי בצבא אוקראינה ממתינים לקבלת לפחות חלק מהטנקים המערביים שהובטחו להם בשבועות האחרונים, יחד עם עשרות הנגמ"שים והשיריוניות המתקדמים שקיבלו. בימים האחרונים דווח ששוב מתעורר לחץ מצד מדינות המערב לנסות ולכפות על קייב הסכמה לעצור את הלחימה ולהסכים להפסקת אש עם הרוסים – אם אוקראינה לא תשיג התקדמות של ממש בשדה הקרב בחודשים הקרובים.

מקורות שונים ברוסיה דיווחו הבוקר כי מל"ט עמוס בחומר נפץ, שככל הנראה שוגר מאוקראינה, התפוצץ על מתקן נפט גדול בעיר טואפסה במחוז קרסנודאר בדרום-מערב רוסיה. בנוסף, שרידי מל"ט נוסף אותרו ברפובליקת אדיגאיה שבתחומי מחוז קרסנודאר, ושם לא נגרם נזק ולא היו נפגעים.

At the Russian Black Sea coast in Tuaps, Krasnodar Region, the oil refinery of Rosneft has been hit. Source: https://t.co/A789atWnhw #Russia #Tuaps #Krasnodar pic.twitter.com/DrlKTmDZzP

בשלב זה לא ברור אם יש קשר ביניהם ואולי מדובר במתקפת מל"טים אוקראינית נרחבת באזור, שבעבר דווח כי מהווה בסיס שיגורים נרחב של מל"טים איראניים לעבר שטח אוקראינה. בשני הלילות האחרונים התרחשו כמה מתקפות מל"טים נרחבות של צבא רוסיה לעבר אוקראינה, לאחר יותר משבועיים שבהם לא שוגרו מל"טים כלל.

An unknown aircraft crashed in #Adygea, the head of the republic said.



There were no casualties. pic.twitter.com/EQV4VmQ1pL