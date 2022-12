בתום עשרה ימי אבל המלכה אליזבת' השנייה הובאה היום (שני) למנוחות בהלוויה מלכותית שנפתחה במנזר ווסטמינסטר והסתיימה בטירת ווינדזור – שם נטמנה לצד בעלה הנסיך פיליפ. לצד מאות המנהיגים שהגיעו ללונדון, מאות מיליוני בני אדם בממלכה וברחבי העולם נפרדו גם הם ממי שתקופת כהונתה הייתה הארוכה ביותר בהיסטוריה של המלוכה הבריטית. מעט לאחר השעה 18:00, הגיע ארונה של המלכה אליזבת' לטירת ווינדזור - שם נטמנה במתחם שבו קבורים בני משפחתה. עדכונים שוטפים ממסע הלוויה - דקה אחר דקה.

הלווית המלכה אליזבת' | צילום: sky news

קייט מידלטון וילדיה בהלווייתה של המלכה אליזבת' | צילום: רויטרס

הנסיך ג'ורג' והנסיכה שארלוט בהלווייתה של המלכה אליזבת' | צילום: רויטרס

הלוויתה של המלכה אליזבת' | צילום: רויטרס

הלוויתה של המלכה אליזבת' | צילום: רויטרס

הלווית המלכה | צילום: רויטרס

יום ההלוויה החל עם סגירת המתחם במנזר ווסטמינסטר, ובו הוצג לציבור בימים האחרונים ארונה של המלכה ב-08:30 (שעון ישראל). בשעה 12:40 הרימו אנשי המשמר המלכותי את הארון אל הכרכרה הממלכתית של הצי המלכותי – כרכרת תותח ששימשה בעבר בהלוויה של המלכה ויקטוריה, המלך אדוארד השביעי, המלך ג'ורג' החמישי, המלך ג'ורג' השישי וצ'רצ'יל. הכרכרה נגררה בידי 142 אנשי ונשות הצי המלכותי בעצמם.

As The Queen’s Coffin is carried into the Abbey, the Sentences are sung by The Choir of Westminster Abbey.



The five Sentences, which are lines of scripture set to music, have been used at every State Funeral since the early part of the 18th century. pic.twitter.com/iRnGHPsrLd — Royal Central (@RoyalCentral) September 19, 2022

מעט לפני השעה 13:00 הובא ארונה של המלכה אליזבת' למנזר ווסטמינסטר – ומיד לאחר מכן החל טקס ההלוויה. בנה של המלכה, המלך צ'ארלס השלישי, נצפה מוחה את דמעותיו סמוך לרעייתו, המלכה קמילה.

After the funeral service at Westminster Abbey today, the Queen's coffin will travel to Windsor Castle for a private burial service.



This 3D map shows the Queen's journey to her final resting place.pic.twitter.com/jj5T0GUM15 — Sky News (@SkyNews) September 19, 2022

דקה אחר דקה

19:07: הארכיבישוף מנקטנרברי נשא דברי פרידה, ההמנון התנגן בפעם האחרונה - והחלה התהלוכה אל הטקס הפרטי מחוץ לעיני המצלמות. הארון הורד בצורה רובוטית אל הקריפטה המלכותית - והמשפחה יצאה.

18:49: המלך צ'ארלס כיסה את ארונה של אליזבת' במעין פרוכת; בטקס מוקראת קינה מספר תהילים בליווי חמת חלילים.

18:16: מסע הלוויה הגיע לקפלת סנט ג'ורג' – שתהיה מקום מנוחתה האחרון של המלכה. הארון הובל לאזור שבו קבורים אמה, אביה ואחותה של אליזבת'.

17:15: ארון המלכה מגיע כעת לטירת ווינדזור.

15:45: אחרי ניגון ההמנון, המונים הריעו לרכב עם הארון וזרקו פרחים על הכביש. הארון עזב את לונדון והוסע לווינדזור, שם תיקבר המלכה לצד בעלה המנוח.

קייט מידלטון וילדיה בהלווייתה של המלכה אליזבת' | צילום: רויטרס

14:55: הארון עושה את דרכו לארמון בקינגהאם, שהיה ביתה של המלכה במשך עשרות שנים. לאורך הדרך ממתינים אלפי בני אדם, שהעבירו שם שעות ואפילו ימים.

הלוויתה של המלכה אליזבת' | צילום: SKY NEWS

14:45: מספר פריטים מונחים על גבי ארונה של המלכה אליזבת': דגל בית המלוכה, הכתר המלכותי – העשוי מזהב המשובץ ב-2,868 יהלומים, 17 אבני ספיר, 11 אבני אמרלד, 269 פנינים וארבע אבני אודם. לצד הכתר מונח גם השרביט המלכותי, המתוארך לשנת 1661, זר פרחים וכרטיס הזיכרון שכתב המלך צ'ארלס השלישי לאימו.

14:30: ארונה של המלכה יצא לכיוון קשת וולינגטון.

הלוויתה של המלכה אליזבת' | צילום: רויטרס

14:25: המסר האחרון של המלך לאימו בכרטיס עם פרחים, על גבי ארונה של המלכה: "בזיכרון, אוהב ומסור, צ'ארלס".

14:03: מקהלת הטקס שרה את ההמנון הלאומי – וכעת עם שינוי של כמה מהמילים: "אלוהים, נצור את המלך", במקום "אלוהים, נצור את המלכה".

הלווית המלכה אליזבת' | צילום: רויטרס

הפתק האחרון מהמלך צ'ארלס על ארונה של המלכה אליזבת' | צילום: רויטרס

13:20: ראש ממשלת בריטניה ליז טראס ספדה למלכה אליזבת'.

13:05: החל טקס ההלוויה של המלכה אליזבת'. המלך צ'ארלס השלישי נראה מוחה את דמעותיו סמוך לרעייתו, המלכה קמילה.

12:58: ארונה של המלכה הובא למנזר ווסטמינסטר ונישא פנימה על כתפי חיילי המשמר, לקראת טקס ההלוויה הממלכתי. התהלוכה הקצרה ארכה כשמונה דקות, ועם כניסת הארון שרה מקהלת המנזר שורות הידועות בשם "המשפטים", מתוך ספר ההתגלות.

הלוויתה של המלכה אליזבת' | צילום: רויטרס

הלוויתה של המלכה אליזבת' | צילום: AP

12:41: ארונה של המלכה אליזבת' יצא לדרך מהיכל ווסטמינסטר לעבר מנזר ווסטמינסטר.

הלוויתה של המלכה אליזבת' | צילום: רויטרס

הלוויתה של המלכה אליזבת' | צילום: רויטרס

12:35: המלכה קמילה נכנסה עם ילדיו של יורש העצר וויליאם: ג'ורג' ושרלוט.

הלוויתה של המלכה אליזבת' | צילום: רויטרס

12:15: ראש ממשלת בריטניה ליז טראס, יחד עם קודמה בתפקיד בוריס ג'ונסון, נכנסו למנזר ווסטמינסטר.

ליז טראס בהלווית המלכה אליזבת' | צילום: SKY NEWS

12:05: נשיא ארה"ב ורעייתו הגיעו לטקס ההלוויה.

הלוויתה של המלכה אליזבת' | צילום: רויטרס

12:03: נשיא ארה"ב ג'ו ביידן "נתקע בפקק" בדרך להלוויית המלכה בלימוזינה הנשיאותית.

American President comes to a standstill in London traffic near Marble Arch. Might as well have taken the bus. pic.twitter.com/lJ2nNE5kC9 — Joe Armitage (@joe_armitage) September 19, 2022

11:45: הנשיא יצחק הרצוג ורעייתו מיכל נכנסו למנזר ווסטמינסטר.

הנשיא הרצוג ורעייתו בהלווית המלכה אליזבת' | צילום: רויטרס

11:22: עיריית לונדון ציינה כי כל האזורים הייעודיים ברחבי העיר לצפייה במסע ההלוויה – מלאים.

11:15: עיריית לונדון: "כל אזורי הצפייה הציבוריים במסע הלוויה של המלכה מלאים".

Important update for those looking to watch Her Majesty The Queen’s State Funeral and procession from the viewing areas in central London. pic.twitter.com/1GS8Incmnw — London Gov (@LDN_gov) September 19, 2022

10:52: משפחת המלוכה שיתפה סדרה של תמונות המתעדות את מהלך חייה של המלכה אליזבת'.

Remembering Our Queen.



Today people from across the UK, Commonwealth and around the world will pay tribute to the extraordinary life and reign of Her Majesty The Queen. pic.twitter.com/yuFxoo6Gdu — The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022

10:34: הרב הראשי של בריטניה, אפרים מירוויס, שישתתף בהלוויית המלכה, אמר: "היא הייתה אדם מקסים, אכפתית וידעה להקשיב".

"We should cherish our fond memories."



Chief Rabbi Ephraim Mirvis tells Sky News that Queen Elizabeth II's legacy "was enormous" and that King Charles III "will stamp his personal authority" on his reign.



Latest: https://t.co/8AFWhoW82a



Sky 501, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/ZWc7tFlCvy — Sky News (@SkyNews) September 19, 2022

10:30: הבורסות בלונדון ובמדינות חבר העמים הבריטי נסגרו לרגל הלווייתה של המלכה.

10:24: נפתחו דלתות ווסטמינסטר – האורחים והמנהיגים הזרים החלו להתיישב לקראת הטקס.

9:53: הארכיבישוף מקנטרברי ג'סטין וולבי, שיעביר את הדרשה בהלוויית המלכה, צייץ בטוויטר וקרא לאנשים להתפלל למען המלכה: "הבה נתפלל עבור משפחת המלוכה כשהיא מתאספת היום כדי לשבח את הוד מלכותה, המלכה אליזבת' השנייה, בידיו של האל האוהב והנאמן שלנו".

Let us pray for the Royal Family as they gather today to commend Her Majesty Queen Elizabeth II into the hands of our loving and faithful God.



We come together to give thanks for a long life, lived in service to her people and her Saviour, Jesus Christ. — Archbishop of Canterbury (@JustinWelby) September 19, 2022

הלוויתה של המלכה אליזבת' | צילום: SKY NEWS

בהלוויה של המלכה אליזבת' ישתתפו כ-500 אורחים, המייצגים כמעט 200 מדינות וטריטוריות, אמר גורם במשרד החוץ הבריטי, קרוב ל-100 נשיאים וראשי ממשלה ויותר מ-20 בני מלוכה ישתתפו. בין המנהיגים שיגיעו, הנחשבים ביותר הם בני משפחות מלכים וקיסרים שמגיעים ממדינות שעדיין לא ויתרו על מוסדות המלוכה. ביניהם הקיסר נארוהיטו והקיסרית מאסאקו מיפן, המלך וילם-אלכסנדר ומלכת הולנד מקסימה, המלך פליפה השישי ומלכת ספרד לטיסיה, חואן קרלוס, מלך ספרד לשעבר, המלך פיליפ והמלכה מתילדה מבלגיה, מלכת דנמרק מרגרטה השנייה, יורש העצר פרדריק ונסיכת הכתר מרי, המלך קרל ה-16 גוסטף ומלכת שוודיה סילביה, המלך האראלד החמישי ומלכת נורווגיה סוניה, מלך בהוטן ג'יגמה קיזר נאמגייל ואנגצ'וק, סולטן ברוניי חסן אל-בולקיה, עבדאללה מלך ירדן, יורש העצר של כווית שיח' משעל אל-אחמד אל-סבאח, מלך לסוטו לטסי השלישי, נסיך ליכטנשטיין ניקולאוס, אנרי – הדוכס (הגדול) של לוקסמבורג (הקטנה), הסולטן המלזי עבדאללה מפהנג, נסיך מונקו אלברט השני, יורש העצר של מרוקו מולאי חסן, סולטן עומאן היית'ם בן טארק אאל סעיד, אמיר קטר, שיח' תמים בן חמד אאל ת'אני ומלך טונגה, טופו השישי.

הלוויתה של המלכה אליזבת' | צילום: SKY NEWS

הלוויתה של המלכה אליזבת' | צילום: SKY NEWS

המדינות הבודדות שמנהיגיהן לא הוזמנו הן רוסיה, מיאנמר, בלארוס, סוריה, ונצואלה ואפגניסטן. את ישראל ייצג בהלוויה הנשיא יצחק הרצוג. מארה"ב יגיע הנשיא ג'ו ביידן עם רעייתו ג'יל מוושינגטון. עוד נציגים: ג'סטין טרודו ראש ממשלת קנדה, ז'איר בולסונארו נשיא ברזיל, נשיאת טרינידד וטובגו, נשיאת ברבדוס, ראש ממשלת ג'מייקה, המושל של בליז.

מאירופה יגיעו עמנואל מקרון נשיא צרפת, פרנק-ואלטר שטיינמאייר הנשיא הגרמני, סרג'ו מטרלה הנשיא של איטליה, נשיא אירלנד שיגיע יחד עם ראש הממשלה מדבלין, נשיא פורטוגל, נשיא אוסטריה, נשיאת הונגריה, אנדז'יי דודה נשיא פולין, נשיא לטביה ונשיא ליטא, נשיא מלטה, נשיא קפריסין, נשיא פינלנד ונשיאת יוון.