סיכום היום ה-21 למלחמה באוקראינה: פריצת דרך משמעותית אמש (רביעי) במשא ומתן בין אוקראינה לרוסיה. לפי הדיווחים, ראש הממשלה נפתלי בנט, ששוחח גם עם פוטין וגם עם זלנסקי, היה המתווך הבין-לאומי העיקרי בשיחות.

סיקור המלחמה באוקראינה ב-N12:

לפי שלושה גורמים המעורים בפרטים, הושגה הסכמה בת 15 סעיפים שלפיה, בין היתר, אוקראינה תכריז על נייטרליות, תוותר על הצטרפותה לנאט"ו ולא תאפשר למערב להציב בסיסים בשטחה. שר החוץ הרוסי לברוב אמר: "שיחות השלום עם אוקראינה אינן קלות, אך יש תקווה מסוימת לפשרה, "דובר ברצינות על הנייטרליות של אוקראינה".

יועצו של זלנסקי מיכאיל פודוליאק לא שלל את הדיווחים על הצעות לפירוז אוקראינה בדומה ל"מודל אוסטרי" או "שוודי", כלומר, שתותר נוכחות צבאית של אוקראינה אך ללא נוכחות צבאית זרה על אדמתה, אך הסתייג: "העמדה שלנו במשא ומתן ספציפית – ערבויות ביטחוניות מאומתות משפטית, הפסקת אש ונסיגה של חיילים רוסים. זה אפשרי רק בדיאלוג ישיר בין זלנסקי לפוטין".

למרות ההתקדמות בשיחות, עיר הנמל מריופול חוותה אתמול את אחת המתקפות הקשות ביותר מאז תחילת הלחימה - עשרות הרוגים במתקפה אווירית על תיאטרון הדרמה בעיר. על פי הדיווחים, נשים וילדים שאיבדו את ביתם במתקפות על העיר תפסו מחסה במבנה שהופצץ. בתגובה למתקפה, נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, תקף את פוטין וכינה אותו "פושע מלחמה". הנשיא הרוסי מצידו הכחיש, וענה לביידן באמצעות דובר הקרמלין שאמר כי "מדובר באמירה בלתי נסלחת".

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli