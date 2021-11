בצל הדיווחים והחששות על אפשרות לגל תחלואה חמישי בישראל והשתוללות הגל הרביעי במדינות אירופה, ברחבי העולם הולכת ומתפתחת דאגה חדשה: וריאנט חדש ומדבק במיוחד. הווריאנט החדש, B1.1.529, זוהה בבוטסואנה, ונושא "מספר רב של מוטציות שעלולות להגביר את התחלואה שתפגע במערכת החיסונית של הגוף".

עד כה אותרו 10 מקרים של הווריאנט החדש ב-3 מדינות בלבד, אולם כמות המוטציות הגדולות שלו מעלות חששות כבדים בקרב החוקרים – מה שעשוי להגביר את יכולת ההדבקה שלו ולהוות סכנה חריגה למערכת החיסונית. עד כה אותרו 3 מקרים בבוטסואנה, 6 נוספים בדרום אפריקה ועוד מקרה אחד בהונג קונג, שם מדובר בתייר שחזר מביקור בדרום אפריקה.

ד"ר טום פיקוק, וירולוג ב"אימפריאל קולג' לונדון", פרסם בחשבון הטוויטר שלו פרטים חדשים על הווריאנט החדש. "כמות המוטציות הגדולה מגבירה מאוד את האפשרות שיש כאן מקום לחשש גדול ואמיתי", כתב. עוד הוא הוסיף ואמר "יש לעקוב ולנטר אותו בצורה טובה, דווקא בגלל פרופיל המוטציות הנורא שלו".

Just spotted: very small cluster of variant associated with Southern Africa with very long branch length and really awful Spike mutation profile including RBD - K417N, N440K, G446S, S477N, T478K, E484A, Q493K, G496S, Q498R, N501Y, Y505Hhttps://t.co/kgA9c1hKDa