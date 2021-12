קרב האשמות לאחר המשבר בשיחות - ופיצוץ שהפתיע תושבים באירן: רשת תקשורת סטודנטיאלית באירן דיווחה הערב (שבת) על פיצוץ שנשמע בשמי העיר נתנז, בה נמצאים אתרי גרעין מוכרים. בתחילה השלטונות לא אישרו את הפרטים, ולאחר זמן קשר התקשורת האירנית הודיעה: הפיצוץ נשמע בשמי העיר באדרוד, 20 קילומטרים מהמתקן הגרעיני של נתנז - זה היה ניסוי במערכת יירוט.

"ההגנה האווירית משגרת טילים כדי לבחון את כוח התגובה המהירה בשמי העיר נתנז", הבהירו בתקשורת האירנית. מקומיים נאספו כדי להתבונן ולהסתקרן לגבי הקול והתפשטות העשן. אור חזק נראה בשמי האזור. האירוע המדווח התרחש זמן קצר לאחר תדריך של בכיר אמריקני - שאיים בעוד סנקציות ונזף באירנים על נסיגתם מסיכומים קודמים, אך גם הבהיר ש"תפקידנו הוא לא לעצור את המתיחות בין ישראל לאירן".

הבכיר במשרד החוץ של ארצות הברית התייחס הערב לשיחות הגרעין. באירן קראו בסוף השבוע לארה"ב ולמעצמות להסיר את הסנקציות, אך בוושינגטון טוענים: "הם הגיעו עם הצעה לא רצינית, איך אפשר לחזור להסכם? הם חזרו בהם מהסכמות קודמות". עוד רמז: "דיפלומטיה זו הדרך הטובה ביותר, אך יש לנו כלים אחרים - אנחנו כרגע לא מסירים סנקציות".

הבכיר נשאל בהרחבה על הקשר על ישראל - והאם ישראל יכולה לנקוט צעדים בעצמה. "המטרה היא משותפת - למנוע מאירן נשק גרעיני, אבל בסוף ישראל היא מדינה ריבונית וצריכה לדאוג לענייניה ולאינטרס הלאומי שלה", אמר. "התפקיד שלנו הוא לא לעצור את המתיחות בין ישראל לאירן, ישראל היא מדינה עצמאית והמטרה שלנו היא משותפת ואנחנו חזקים יותר כשפועלים יחד ולכן רואים את השיחות הרבות".

עוד נשאל אם יש משבר ביחסים עם ישראל בעקבות האזהרות של בנט: "כולם מודאגים, זה משהו שדיברנו עליו באריכות, המשלחת שלנו הייתה עכשיו בישראל והיו פגישות ויהיו פגישות השבוע של ישראלים שיבקרו פה

יש חילוקי דעות, זה ברור, אבל המטרה המשותפת היא ברורה שלאירן לא יהיה נשק גרעיני".

הבכיר נשאל אם ארה"ב מוכנה לנטוש את השיחות אם לא יחול שינוי בעמדה האירנית, והשיב: "אנחנו נחליט כשיגיע הזמן. השאלה היא לא אם ננטוש את השיחות אלא אם ההסכם נועד לשרת את כל הצדדים, והשאלה אם זה ישרוד. זה לא יהיה לנצח - נצטרך להיות מה קורה מבחינת האצת התוכנית שלהם, כי שעון החול אוזל, זה לא יכול להימשך לנצח. כולנו צריכים ללמוד את הלקח של שלוש השנים האחרונות - אירן ממשיכה להעשיר ולהאיץ את תוכנית הגרעין ואנחנו עומדים בפני החלטות קשות מה יקרה אם אירן לא תהיה מוכנה לחזור להסכם".

לדבריו, "אירן לא הראתה מצג של מדינה שרוצה לחזור להסכם ורצינית. אנחנו מתכוננים גם לסיטואציה שבה לא יהיה הסכם. כל יום שעובר זה יום שאירן מונעת מהעם שלה הסרת סנקציות". הבכיר העביר מסר נחרץ: "לא נאפשר שהימשכות התהליכים והזמן יאפשרו לאירן להתקדם בתוכנית הגרעין כדי לשפר את מצבם במשא ומתן".

עוד עקץ: "הם חושבים שהם יכולים להתקדם בתוכנית כדי לשפר את עמדתם במשא ומתן. וזה לא יעבוד להם.

מדינות היום מודעות לכך שאירן פועלת בניגוד לכוונותיה לחזור לתוכנית הגרעין. הם עושים את זה בדיוק בזמן שיש להם בהישג יד הסרת סנקציות בתנאי שיחזרו להסכם, ולכן ברור שזה נעשה למטרות טקטיות וזה משהו שלא נוכל לאפשר. אירן תמצא שאם תמשיך בדרך שלה, התוצאה לא תהיה מה שהיא רוצה. הם לא יקבלו עסקה טובה יותר כי הלחץ עליהם יגבר".

עוד סיפר על האכזבה מהעמדה האירנית: " חיכינו חמישה וחצי חודשים ומה שראינו בשבוע האחרון זה מה זה אומר להתכונן מבחינתם. כשאירן אמרה 'להתכונן', היא התכוונה להאיץ את תוכנית הגרעין בדרכים פרובוקטיביות ולעשות את הפרובוקציות כשאנחנו עדיין תוך כדי השיחות. אחרי כל הזמן הזה הם חזרו למו"מ עם פחות הסכמות".

לדבריו, "העולם מוכן לנהל מו"מ עם אירן ולחזור להסכם בתמורה לחזרה של אירן למגבלות אבל אירן צריכה לשתף עם זה פעולה. אנחנו לא יודעים מתי יתחדשו השיחות, התאריך לא חשוב כמו אם אירן תחזור לשיחות רציניות. נצטרך לחכות ולראות אם הם יעשו את זה כי עד כה בווינה ראינו את ההפך. העובדה שאנחנו בשיחות בווינה לא אומרת שאנחנו מנועים מלעשות צעדים כדי למנוע ממנה את המשך תוכנית הגרעין".

דברי הבכיר נאמרו על רקע ההצהרה של שר החוץ אנתוני בלינקן שלשום, שאמר" "ביום או ביומיים הקרובים נדע אם היא רצינית בכוונותיה". בלינקן שוחח בנושא עם ראש הממשלה נפתלי בנט וגם עם שר החוץ של רוסיה סרגיי לברוב.

לדברי בלינקן, אירן לא יכולה להמשיך לבנות את תוכנית הגרעין שלה תוך גרירת רגליים בשיחות. הוא ציין כי הרטוריקה שמגיעה מאירן לא מספקת הרבה סיבות לאופטימיות, אך עם זאת הוא הבהיר כי "זה לא מאוחר מדי עבור אירן להפוך את השיחות האלו למשמעותיות".

שעות לפני כן שוחח עם ראש הממשלה בנט, בשיחה שעסקה בעיקר בנושא תוכנית הגרעין האירנית, ועל המתרחש בשיחות בין אירן והמעצמות. בנט אמר לשר החוץ האמריקני כי "אירן מבצעת סחיטה גרעינית כטקטיקת משא ומתן, וכי הדבר צריך להיענות בהפסקה מיידית של המשא ומתן ובצעדים קשים מצד המעצמות".

גורם מדיני מסר כי השיחה בין השניים הייתה ארוכה ו"לא פשוטה", ורובה המוחלט עסק באירן. בנט התייחס להפרות המתמשכות וה"פרובוקטיביות" של אירן בתוכנית הגרעין שלה, כולל בזמן המשא ומתן עצמו. הוא אמר לבלינקן כי התשובה היא "לא להיסחט, אלא לגבות מהאירנים מחיר מיידי על הסחטנות".

דובר משרד החוץ האירני סעיד חטיבזאדה הגיב לדברי בנט, וטען בציוץ בטוויטר כי "המשטר הישראלי מראה שוב את פניו האמיתיות וקורא להפסקה מיידית של המשא ומתן. זה לא מפתיע". הוא הוסיף כי "הדיאלוג תמיד מתועב על ידי המשטר שמבוסס על מלחמה, מתח ואימה". הוא הבהיר כי "נציגינו בווינה לא יקבלו תכתיבים מ'בית אגיון' (שמו הרשמי של מעון ראש הממשלה)".

As #ViennaTalks advances, Israeli regime shows its true color again, calling for immediate halt of negotiations.

Not surprising. Dialogue is always despised by the regime whose genesis is based on war, tension & terror.

Delegates in Vienna won't take instruction from Beit Aghion.