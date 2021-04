הממלכה מתאבלת: שעות מאז נודע על מותו של הנסיך פיליפ, חודשיים לפני שאמור היה לציין את יום הולדתו ה-100, המוני בריטים מגיעים לרחבת ארמון בקינגהאם כדי להדליק נרות, להניח זרים ודגלים לאות אבל והזדהות עם משפחת המלוכה. הממשלה הבריטית מכונסת כדי לדון בפרטי הלוויה של הנסיך, שצפויה ככל הנראה להתקיים בשבוע הבא במתכונת מצומצמת, כפי שביקש פיליפ טרם מותו.

ההמונים שזורמים לארמון בלונדון עושים זאת למרות שבריטניה מצויה רשמית במצב של סגר עקב התפשטות מגפת הקורונה, כך שהתקהלויות המוניות של אנשים כפי שיש כרגע סמוך לארמון לא נראו בממלכה יותר משנה ונחשבות לחריגות. ההתקהלויות מדאיגות את הממשלה ואת הארמון, שפרסמו הודעות רשמיות שקראו לציבור להקפיד על ההנחיות.

עם היוודע דבר מותו של הנסיך פיליפ, החל מבצע "Forth Bridge", אותו נוהל מוכר שמופעל ונועד להוציא אל הפועל את סידורי הלוויה המלכותית. הנסיך פיליפ, שהיה האיש הקרוב ביותר למלכה יותר מ-70 שנה, זכאי ללוויה מלכותית, גדולה ומפוארת - אך כאיש צבא בכל רמ"ח איבריו, פיליפ התעקש שהוא מעוניין בלוויה צבאית מצומצמת בלבד וככל הנראה שזה מה שיהיה.

טקס הלוויה צפוי להיערך ככל הנראה במהלך השבוע הבא, בנוכחות בני משפחה וייתכן שגם מספר סמלי של מנהיגים שיגיעו לבריטניה כדי לחלוק כבוד אחרון לפיליפ. בהקשר הזה, השאלה שעולה היא האם הארי ומייגן, שכזכור בחרו לחיות חיים נפרדים ומרוחקים ממשפחת המלוכה, צפויים להגיע ללוויה. ההערכה היא שהארי יגיע עקב רצונו להיות קרוב לבני משפחתו, לא ברור האם מייגן, שנמצאת בימים אלה בהיריון, תצטרף אליו.

The Queen called him her “strength and stay”



Remembering Prince Philip, who has died aged 99https://t.co/kGjgrWSoma pic.twitter.com/Av2UJBCnpv