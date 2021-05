ההסלמה הביטחונית ותקיפות צה"ל ברצועת עזה הציתו הפגנות רבות נגד ישראל באירופה. כ-20 אלף איש השתתפו באחת מההפגנות הגדולות נגד ישראל שראתה לונדון. גם בפריז, בריסל ובברלין אלפים הגיעו להפגין נגד המבצע הצבאי בעזה ולציון "יום הנכבה". בהפגנה בברלין הושלך חזיז לעבר כתבת כאן 11 בברלין, אנטוניה ימין, בעת שסיקרה את האירוע.

בהפגנה בלונדון נראו מראות ונשמעו קולות חריגים. בין השאר צעירים שרפו דגלי ישראל והונחו דגלים על הרצפה כדי שהמפגינים יוכלו לדרוך עליהם. במקום נשמעו גם קריאות כמו "מדינה אחת – מדינת פלסטין" ו"ברוח ובדם נפדה את פלסטין".

המונים התאספו גם בפריז והתעמתו עם כוחות המשטרה המקומית. בתיעוד שמופץ ברשתות החברתיות נראים מפגינים מעלים באש חפצים ברחוב, קוראים קריאות "אללה אכבר" ומחזיקים דגלי פלסטין.

כתבת כאן 11 באירופה, אנטוניה ימין, פרסמה תיעוד של זריקת חזיז לעברה בעת שסיקרה הפגנה בברלין. "הרגע זה קרה"!, צייצה ימין בטוויטר. "בזמן סיקור הפגנה פלסטינית בברלין, כשברקע צועקים "ישראל רוצחת ילדים" ו"אללה אכבר", הם לא אהבו את זה שדיווחתי בעברית עבור כאן חדשות אז הם השליכו לעברי זיקוקים".

This just happened!

While covering the Palestinian demonstration in #Berlin in the background they yelled “Israel murderers children” and “Allahu Akbar” but they didn’t like me covering it in hebrew for @kann_news so they threw firecrackers

@RTLde team documented it pic.twitter.com/ZGKcVxVezy