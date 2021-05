"פרסמנו תמונה שגויה": לאחר שהרוחות סערו בעקבות השער שפרסם העיתון האמריקני "הניו יורק טיימס", שבו נראים הפנים של הילדים שנהרגו בסבב הלחימה האחרון ברצועת עזה, בעיתון מודים כי תמונה של אחת הילדות שהופיעה בשער הייתה מוטעית - והוחלפה.

השער המדובר של "הניו יורק טיימס" פורסם גם כשער של עיתון "הארץ" ביום חמישי האחרון תחת הכותרת: "67 ילדים נהרגו בעזה. זה מחיר המלחמה". בכתבה הובאו סיפוריהם של הילדים שאיבדו את חייהם במבצע "שומר החומות" דרך העיניים של קרוביהם, אלא שמאז פרסום השער נשמעו טענות שלפיהן אחת התמונות שייכת לילדה שלא נהרגה בסבב האחרון.

עיתונאי "ניו יורק טיימס" כתב אמש בחשבון הטוויטר שלו על השגיאה שנעשתה בתמונתה של רהף אל-מסרי בת ה-10: "פרסמנו בטעות תמונה שגויה. הילדה בתצלום של רהף לא הייתה היא. החלפנו את התמונה באחרת שסופקה על ידי המשפחה. רהף נהרגה בלילה הראשון של המבצע, כפי שדיווחנו. התמונה הייתה שגויה".

Correction: We published a picture in error. The child in the photograph of Rahaf al-Masri was not her. We've replaced that photo with one supplied by her family. Rahaf was killed on the first night of the war, as we reported. The photo was wrong. https://t.co/kfOevTPZRz