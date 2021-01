מהומות מחוץ לגבעת הקפיטול בדיון על אישור תוצאות הבחירות, דיווחים על ירי ופצוע ירי בתוך בניין הקונגרס: בזמן שחברי הקונגרס האמריקני התכנסו הערב (רביעי) לדיון שבסיומו תוצאות הבחירות יאושרו וניצחונו של ג'ו ביידן יאושר רשמית, המוני תומכים של הנשיא היוצא טראמפ התפרעו במקום. חלקם הצליחו לפרוץ למתחם - ועוצר הוטל על האזור. הדיון נעצר - וסגן הנשיא פנס פונה מהאזור על ידי השירות החשאי. עוצר כללי יוטל על וושינגטון החל מהשעה 6 בערב. שידור ישיר מהכאוס בוושינגטון

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

תומכי הנשיא שניסו להתפרץ קודם לכן לבניין הקונגרס נהדפו על ידי שוטרים, ברשתות התקשורת האמריקניות מדווחים על קולות ירי שנשמעו באזור. בתיעודים מהמקום ניתן להבחין בהתפרעויות ומהומות מצד תומכי טראמפ, שהבהיר שוב שאין בכוונתו להכיר בתוצאות - וקרא לסגן הנשיא, מייק פנס, שמתוקף תפקידו הוא גם מנהיג הסנאט - לפעול שלא לאשר את ההחלטה שתתקבל.

המהומות האלימות מחוץ לגבעת הקפיטול | צילום: AP

תמונות חסרות תקדים בוושינגטון | צילום: AP

המהומות האלימות מחוץ לגבעת הקפיטול | צילום: AP

תומכי טראמפ לפני שפרצו את דלת בניין הקונגרס | צילום: AP

Trump supporters are trying to break past police lines at the Capitol building.pic.twitter.com/kzLo2vWyfq — Mike Baker (@ByMikeBaker) January 6, 2021

Trump protesters just discharged a fire extinguisher outside Senate chamber. Many protesters are inside building, and most people are hiding from them pic.twitter.com/0y2sk8LHWd — Steven Nelson (@stevennelson10) January 6, 2021



למרות מאמצי המשטרה ושימוש בגז מדמיע כדי להדוף את המוחים, חלקם הצליחו לפרוץ לתוך בניין הקונגרס - כפי שניתן לראות בתיעוד הזה:

BREAKING: US CAPITOL HAS BEEN BREACHED pic.twitter.com/WMnzgovHKP — ASB News / WORLD (@ASB_Breaking) January 6, 2021



כאן ניתן לראות את המוחים פורצים את הדלת - ונכנסים למבנה:







תומך של טראמפ שהצליח לפרוץ לאולם בתוך בניין הקונגרס, עומד על דוכן הנואמים ומכריז שטראמפ ניצח בבחירות:





They’re in the chamber. One is up on the dais yelling “Trump won that election!” This is insane pic.twitter.com/p6CXhBDSFT — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021





מפגין שנפגע מגז מדמיע בוושינגטון | צילום: AP

בהודעה שפרסם סגן הנשיא פנס עם תחילת הדיון, הוא הדגיש שאין ביכולתו לשנות את התוצאות – והבהיר שהשבועה שלו לתפקיד מחייבת אותו להגן על החוקה ומגבילה אותו מלקבוע באופן חד צדדי אילו קולות יש לכלול בספירה הרשמית – ואילו לא.

מוחים בתוך בניין הקונגרס | צילום: AP

תומכי טראמפ במפגן כוח בבירה | צילום: AP

תומכי טראמפ מתפרעים בבירה האמריקנית | צילום: AP

תומכי טראמפ בוושינגטון, היום | צילום: רויטרס

_OBJ

"אלה לא היו בחירות צמודות", הצהיר טראמפ. "ניצחתי את מערכת הבחירות הקודמת, ואת מערכת הבחירות הזו ניצחתי בפער גדול אף יותר". מספר רפובליקנים התחייבו בפני טראמפ כי ינסו לדחות את התוצאות על ידי התנגדות רשמית מתוך המושב, התנגדות שצפויה לכישלון.

טראמפ ביקש מהציבור להתגייס כדי למנוע את אישור תוצאות הבחירות שלדבריו זויפו כדי "להציל את אמריקה". חשוב להדגיש כי על אף טענותיו של טראמפ, אין כל ראייה לזיופים בקנה מידה גדול שיכולים היו לשנות את התמונה.