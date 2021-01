עידן חדש החל בבית הלבן, והשינויים כבר מחלחלים: ג'וזף (ג'ו) רובינט ביידן הבן הושבע הערב (רביעי) לתפקיד נשיא ארצות הברית ה-46, ושעות ספורות לאחר שנשבע אמונים, הוא כבר צפוי לחולל שינויים - ולמחוק בזו אחר זו את ההחלטות שקיבל קודמו בתפקיד, הנשיא מעורר המחלוקת לשעבר טראמפ, בשלל נושאים וסוגיות. צוותי העבודה של ביידן והאריס מיהרו לערוך שינויים בבית הלבן זמן קצר לאחר ההשבעה לקראת הגעתם.

בזמן שחלף מאז ההשבעה, נמשכו הטקסים הרשמיים בוושינגטון, תחת מגבלות הקורונה. לאחר הטקס, הגיעו הנשיא ג'ו ביידן וסגניתו קמלה האריס לבית העלמין בארלינגטון, כשלצדם הנשיאים לשעבר אובמה, בוש וקלינטון. הנשיא המכהן וקודמיו בתפקיד הניחו זר על אנדרטת החייל האלמוני, זאת כחלק ממסורת שמתקיימת לאחר טקס ההשבעה בכל 4 שנים.

ביידן והאריס מניחים זר באנדרטת החייל האלמוני | צילום: רויטרס

סמוך לשעה 23:00 שעוננו, ביידן הגיע לראשונה לבית הלבן כנשיא ארה"ב יחד עם רעייתו ג'יל, הגברת הראשונה החדשה. הלילה, ביידן צפוי להיכנס לראשונה לחדר הסגלגל - חדר העבודה הרשמי של הנשיא - ולחתום על הצווים הנשיאותיים המשמעותיים הראשונים של כהונתו, שיסמנו שינוי כיוון ולמעשה היפוך מדיניות ב-180 מעלות.

יחד עם ביידן הגיעו לבית הלבן גם קמלה האריס ובעלה דאג, האדון השני הראשון בהיסטוריה של אמריקה. הם ישתתפו במצעד וירטואלי "לאורכה של אמריקה", זאת עקב מגבלות הקורונה שאינן מאפשרות קיום אירועים חגיגיים והמוניים שאופיינים ליום ההשבעה.





President Biden hugs first lady Jill Biden before they enter the White House for the first time since he was sworn in https://t.co/1LntlB7T7E pic.twitter.com/V5EF2Sn0fC

עוד הלילה, ביידן צפוי לבטל באופן מיידי את מדיניות ההגירה הקשוחה של טראמפ, אותה הגדירו גורמים בממשל החדש "בלתי אנושית". הנשיא החדש צפוי לבטל את סדרי העדיפויות לגירוש מהגרים ופליטים שהנהיג הנשיא הקודם – ולסיים את תוקף צו החירום ששימש את טראמפ להזרמת כספים לבניית החומה המפורסמת בגבול ארה"ב-מקסיקו – כזו שככל הנראה תישאר בשטח כ"צלקת" לימי שלטונו של הנשיא ה-45.

הנשיא למעשה יוביל לכך ש"חרב הגירוש" שהונפה במשך שנים מעל ראשיהם של מיליוני אמריקנים שהובאו לארצות הברית בילדותם ללא מסמכים ומחזיקים באשרות עבודה, להיות מוגנים מפני גירוש. עוד הוא צפוי לבטל את איסור הכניסה לארצות הברית מכמה מדינות מוסלמיות – החלטה שטראמפ קיבל כבר בשבוע הראשון שלו בתפקיד.

מאז נכנס לתפקידו, ביידן כבר הספיק לחתום על שלושה מסמכים – מסמך שמכונה "הכרזת יום ההשבעה", ועל שני מסמכים שמאשרים מועמדויות לתפקידי ממשל ותפקידי משנה. אחרי המצעד הווירטואלי, ביידן צפוי לחתום על הצווים הנשיאותיים הראשונים - כאלה שלמעשה יבטלו החלטות שקיבל טראמפ.



ביידן מתחיל לעבוד: "אין זמן לבזבז, אנחנו מתמודדים עם משברים גדולים"

בשטח, צוותו של ביידן כבר פועל למימוש מדיניותו – ברוח נאום ההשבעה שנשא, בו קרא לאיחוד השורות. הנשיא ה-46 ואנשיו פועלים כבר מהיום להנחת הבסיס לשיתוף פעולה דו-מפלגתי בין הדמוקרטים לרפובליקנים – להתמודדות עם הפילוג בחברה האמריקנית ועם משבר הקורונה, שגבה את חייהם של 400 אלף אמריקנים.

הציוץ הראשון בחשבון הרשמי בטוויטר של נשיא ארצות הברית, שעבר רשמית לידי ביידן, הביע הנשיא החדש את מחויבותו להתחיל לעבוד מיד כדי לפתור את המשברים שהחברה האמריקנית מתמודדת עמם: "אין זמן לבזבז, כבר היום אכנס לחדר הסגלגל ואגש מיד לעבודה. אנקוט בפעולות שיקלו מיד על המשפחות האמריקניות".



There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.