"הסתערו על גבעת הקפיטול": העימותים והאלימות הקשה שהתרחשו בוושינגטון הצליחו לזעזע את המנהיגים והתושבים ברחבי העולם. בשערי העיתונים הבוקר (חמישי) תקפו את הנשיא דונלד טראמפ, שבעקבותו נאומו התומכים שלו עלו ופרצו לקונגרס, וגינו את העימותים והאלימות הקשים. גם מנהיגי העולם יצאו בגינויים ואמרו כי הם מאמינים בכוחה של הדמוקרטיה האמריקנית.

בעיתון הגרדיאן הבריטי בחרו בכותרת -"כאוס – אנשי פרו-טראמפ הסתערו על גבעת הקיפטול", כשהם מוסיפים תמונה של תומכי טראמפ בתוך הקפיטול. ב-I NEWS הבריטי בחרו לשים את הכותרת - "אנרכיה בארצות הברית". בדר שפיגל הגרמני בחרו בכיתוב דומה עם איורים של הנשיא טראמפ כשמאחורי העיר נשרפת. בעיתון "אלגמאן דאגבלאד" ההולנדי שמו את התמונות הקשות עם הכיתוב "מורשת טראמפ", ואילו באיטליה בחרו לשים תמונות דומות תחת הכיתוב: "הזעם של הנשיא, תקיפה על הקונגרס".

Some past covers of the German magazine Der Spiegel being reshared today pic.twitter.com/ipaQFfRmLC — Loveday Morris (@LovedayM) January 6, 2021

המנהיגים ברחבי העולם זעמו גם הם וגינו את האלימות והעימותים הקשים שנראו מהקונגרס האמריקני. בצד הישראלי, אחרי שעות של שתיקה גינה ראש הממשלה בנימין נתניהו את מה שהתרחש בוושינגטון. "במשך דורות, הדמוקרטיה האמריקנית היוותה מקור השראה לעולם ולישראל. הדמוקרטיה האמריקנית תמיד היוותה מקור השראה עבורי", אמר נתניהו לשר האוצר האמריקני סטיב מנוצ'ין בהצהרה משותפת. "התפרעות אלימה היא ההפך הגמור של הערכים שאמריקנים וישראלים מקדשים. ההסתערות על בניין הקפיטול בוושינגטון הייתה מחפירה ויש לגנותה בכל תוקף. אין לי ספק שהדמוקרטיה האמריקנית תיגבר - כפי שקרה תמיד".

קודם לכן שר החוץ גבי אשכנזי אמר כי הזדעזע לראות את ההתקפה על הקונגרס, והוסיף כי יש לגנות בכל תוקף. "אני בטוח שהעם האמריקאי ונבחריו ידעו להדוף את המתקפה הזו ולהמשיך להגן בצורה איתנה על הערכים עליהם נוסדה ארה"ב החשובים לכולנו". יו"ר תקווה חדשה, גדעון סער, הביע גם הוא זעזוע ממה שהתרחש. "האירועים משמשים תזכורת חשובה לסכנות הקיטוב וההקצנה בחברה. לעולם אסור לנו לקחת את הדמוקרטיה ומוסדותיה כמובנים מאליהם".

באירופה לא נשארו אדישים, קראו להפסקת האלימות ולחילופי שלטון שקטים בין טראמפ לביידן. נשיא צרפת עמנואל מקרון גינה גם הוא את אירועי האלימות הקשים. בסרטון שהעלה לחשבון הטוויטר שלו, הביע הנשיא הצרפתי את החברות והאמון שלו עם ארצות הברית. "מה שקרה הלילה בוושינגטון זה לא אמריקה, בוודאות", אמר מקרון והוסיף "אנחנו מאמינים בכוחה של הדמוקרטיה האמריקנית".

ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון קרא לסיום המתרחש בקפיטול. "תמונות מזעזעות מהקונגרס האמריקני", כתב ג'ונסון בחשבון הטוויטר שלו וקרא גם הוא לחילופי שלטון שקטים בין טראמפ לנשיא הנבחר ג'ו ביידן.

קנצלרית גרמניה, אנגלה מרקל, גינתה את האלימות בוושינגטון ואמרה כי זה גרם לה להיות עצבנית ועצובה. "מצטערת שטראפ לא מקבל את ההפסד, בטוח שהדמוקרטיה האמריקנית חזקה יותר מהתוקפים", אמרה והוסיפה: "ביידן והאריס יפתחו פרק חדש בדמוקרטיה האמריקנית".

נשיא אירן חסן רוחאני ניצל את ההזדמנות ותקף את הדמוקרטיה בארצות הברית. "הדמוקרטיה המערבית שבירה ופגיעה", אמר נשיא אירן לאחר העימותים שתועדו מהקפיטול.

גם שכנתה של ארצות הברית, קנדה, גינתה את העימותים הקשים בקפיטול. "אנחנו מודאגים ואנו עוקבים אחרי הדברים דקה אחרי דקה", אמר ראש הממשלה הקנדי ג'סטין טרודו. "אני חושב שהשורשים הדמוקרטים האמריקנים חזקים מאוד, ואני מקווה שהכול יחזור לשגרה במהירות".

ממשלת יפן גינתה גם היא את אירועי האלימות והעימותים בגבעת הקיפטול. "אנו מקווים לשלום בחילופי השלטון בארצות הברית", נכתב בהודעת הממשלה היפנית. גם ראש ממשלת אוסטרליה סקוט מוריסון גינה את האלימות וקרא לחילופי שלטון שקטים בארצות הברית.

מזכ"ל נאט"ו, ינס שטולטנברג, הצטרף גם הוא לרשימת המגנים והביע זעזוע מהתמונות שהגיעו מוושינגטון. "סצינות מזעזעות בוושינגטון ,יש לכבד את תוצאת הבחירות הדמוקרטיות הללו", אמר בציוץ.

Shocking scenes in Washington, D.C. The outcome of this democratic election must be respected. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 6, 2021

גם נשיאי העבר בארצות הברית הצטרפו לגינויים וקראו לעצור את האלימות. נשיא ארצות הברית לשעבר, ג'ורג' בוש הבן יצא נגד האלימות וגינה את ההתנהגות של חלק מהמנהיגים הפוליטים מאז הבחירות. אליו הצטרף גם הנשיא לשעבר ברק אובמה שגינה את מה שהתרחש בווושינגטון. "ההיסטוריה תזכור בצדק את האלימות שקרתה היום בקפיטול, שהוסתה על ידי הנשיא שהמשיך לשקר ללא בסיס על תוצאות הבחירות החוקיות, רגע של ביזיון ובושה לאומה שלנו".