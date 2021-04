אבל באי הבריטי: הנסיך פיליפ, הדוכס מאדינבורו ובעלה של המלכה אליזבת, הלך לעולמו - חודשיים לפני יום הולדתו ה-100. פיליפ הוא אביו של הנסיך צ'ארלס וסבם של הנסיכים הארי ו-וויליאם: במאי 2017 הודיע על פרישה מהחיים הציבוריים ובכך ויתר על סמכויותיו. לאחרונה אושפז בבית החולים במשך חודש בגלל זיהום ושוחרר לארמון, שם מת בשלווה לפי הודעת הארמון. הלווייתו צפויה להיות רבת משתתפים ורמת דרג, למרות ההגבלות.

"בעצב כבד המלכה אליזבת מודעה על מותו של בעלה האהוב, הוד מעלתו הנסיך פיליפ, הדוכס מאדינבורו", נמסר מארמון ווינדזור. "הוא נפטר בשלווה הבוקר בארמון. משפחת המלוכה מצטרפת לאנשים מסביב לעולם באבלם על לכתו". הדגל הורד לחצי התורן בארמון ובמגוריו של ראש הממשלה ברחוב דאונינג 10.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



