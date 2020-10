הגברת הראשונה מלניה טראמפ היא אחת הנשים המוכרות בעולם, אולי המשפיעה ביותר, ואנחנו בעצם לא יודעים עליה כמעט שום דבר. שוחחנו השבוע עם מרי ג'ורדן, הכתבת הפוליטית של הוושינגטון פוסט, עיתונאית זוכת פרס פוליצר שמסקרת דמויות פוליטיות בארה"ב כבר שלושה עשורים. היא הסתקרנה כל כך מדמותה המסתורית של מלניה שיצאה לשלוש שנים של תחקיר בו ראיינה יותר מ-120 אנשים ב-5 מדינות, וכתבה את הביוגרפיה על מלניה טראמפ – "The Art of Her Deal".

בראיון שנערך עם מלניה ב-1999 היא נשאלה האם היא רואה את עצמה בתור הגברת הראשונה? מלניה השיבה בלי להסס יותר מדי: "כן. אני אתנהג כמיטב המסורת, כמו ג'קי קנדי. אני אתמוך בו". המראיין ששאל את השאלה הזאת לפני 20 שנה, לא דמיין בחלומות הכי מופרכים שבשנת 2020 מלניה טראמפ היא לא רק הגברת הראשונה של ארה"ב, אלא שיש סיכוי לא רע שהיא גם אוטוטו פותחת קדנציה שנייה.

הגברת הראשונה מלניה טראמפ | צילום: Alex Wong / Staff /Getty Images

ג'ורדן, מחברת הביוגרפיה על מלניה אמרה לנו עליה שהיא הגברת הראשונה המסתורית והאניגמטית ביותר, ובמידה מסוימת, סימן ההיכר שלה הוא היותה מרוחקת ומישהי שמעוררת תהיות בקרב אנשים. "יש הרבה מיתוסים על מלניה טראמפ, אחד מהם הוא שהיא דוגמנית טיפשה. זה לא נכון", תיארה ג'ורדן והסבירה: "תחשבי על זה, היא הייתה בת 26 כשהגיעה לראשונה לארה"ב. ובגיל 46 היא כבר הייתה בדרך לבית הלבן. מדובר במישהי שלא סטתה מהדרך ותמיד חשבה לטווח הארוך. היא לא רצתה רק להתעשר, היא רצתה להיות מפורסמת".

העיתונאית מרי ג'ורדן | צילום: החדשות 12

רגע השפל בנתב"ג

מלניה גדלה בסבניצה, עיירה די נידחת במזרח סלובניה. אחרי התיכון התחילה מלניה בלימודי ארכיטקטורה באוניברסיטת לובליאנה שבסלובניה. "היא התקבלה לאחד ממסלולי הלימוד הקשים ביותר", סיפרה ג'ורדן. די מהר הבינה מלניה שאם היא רוצה להיות עשירה ומפורסמת ארכיטקטורה זה לא הכיוון. היא החליטה לפרוש וללכת על תכנית חלופית - דוגמנות. היא עברה במילאנו, בפריז, ובסוף, ב-1998, גם הגיעה לניו יורק והכירה את דונלד טראמפ.

כבר בסוף שנות התשעים כשהוא עדיין היה רק מיליארדר עם שגעון גדלות שאוהב לכתוב את השם שלו על בניינים, הם סיקרנו את הציבור האמריקני. הרבה צקצקו ואמרו שמה שמקשר ביניהם הוא תאווה לנשים צעירות מהצד שלו ותאוות בצע מהצד שלה. אז האם זה כך או שיש חיבור אמיתי בין השניים? "בהחלט היו עליות ומורדות במערכת היחסים שלהם, ואחד מרגעי השפל אירע כשהיא נחתה בתל אביב, וסילקה את ידו בחבטה, כמו שכולם יודעים", הסבירה ג'ורדן שדיברה על מה שקרה בנתב"ג בביקור הרשמי הראשון של טראמפ בישראל, וחשפה קצת מידע על מה עמד מאחורי אותה חבטה.

בהשקת הקמפיין לנשיאות בפלורידה | צילום: רויטרס, חדשות

"גיליתי שהיא ניהלה משא ומתן מחודש על הסכם הממון שלה איתו על מנת לשנות את הסכם קדם הנישואים שעליו חתמה ב-2005. היא חשבה לעצמה: עכשיו אני הגברת הראשונה", תיארה העיתונאית מה התרחש שם. "הוא מרח את המשא ומתן, ובלבל אותה לגמרי, אך היא הייתה די חכמה שם כי היא ידעה איך ללחוץ עליו - הוא הובך כשהיא לא הופיעה, הוא רצה שהיא תחייך, הוא בוודאי לא רצה שהיא תעיף לו את היד. היא הצליחה יותר במשא ומתן שלה איתו בהשוואה לשתי הנשים הראשונות שלו", חתמה ג'ורדן.

את הסכם הממון היא פתחה מחדש לדיון, לטענתה, בעיקר כדי לוודא שברון, הבן המשותף בן ה-14 שלה ושל דונלד טראמפ, לא ייצא מקופח לעומת אחיו הבכורים. ברון, אגב, נראה בתקשורת לעיתים נדירות וזה לא במקרה. "בבית הלבן הכינוי שלה הוא "השומרת". כי אני חושבת שהתפקיד העיקרי שלה, כפי שזה נראה על ידי הצוות, כך הם אמרו לי, הוא לגונן על הבן הצעיר שלה", הסבירה מחברת הביוגרפיה.

בחרה בפנס כסגן הנשיא: "השניים האחרים יהיו שאפתניים מדי"

דונלד טראמפ מאז ומתמיד דמות מוקצנת וגסה. המשבר הכי גדול ביניהם היה ככל הנראה כשמלניה גילתה באופן פומבי על בגידותיו ועל היחס המבזה כלפי נשים. בספרה כותבת מרי על הערב שבו התפרסמה הקלטת ועד כמה חשש טראמפ מהתגובה של מלניה לאמירתו מאותה קלטת: "אפשר לעשות כל דבר - לתפוס אותן ב-***". אבל כבר הבנו שמלניה היא אשת עסקים טובה, ועכשיו העסק שלה זה הנשיא - לשמור עליו. "אני יודעת שאנשים והתקשורת אוהבים להעלות ספוקלציות לגבי הנישואים שלנו ולהפיץ רכילות, אבל אני מבינה את זה – רכילות מסייעת למכירת עיתונים ומגזינים", גיבתה מלניה את בעלה באותה העת. היא מגבה אותו והוא סומך עליה.

עם בני הזוג נתניהו | צילום: Sakchai Lalit | AP

לעיתים קרובות הוא שומע בעצתה. בעיקר לגבי העסקה ופיטורים של אנשים. הוא אומר שיש לה אינסטינקטים טובים מאוד. למעשה, היא הייתה מעורבת בכמה מהמינויים המשמעותיים ביותר בממשל הזה. "מההתחלה, ב-2016, כשטראמפ היה צריך לבחור מועמד לתפקיד סגן הנשיא, מלניה פגשה את משפחת פנס ובילתה איתה כמעט יומיים שלמים", סיפרה מחברת הביוגרפיה. "היא הלכה לטראמפ ואמרה לו: "אני חושבת שפנס הוא האיש שלך, כי השניים האחרים יהיו שאפתניים מדי והם ירצו את התפקיד שלך". והיא אמרה: "הוא (פנס) יסתפק בלהיות מספר 2", סיפרה ג'ורדן.

מקרה אחר, שבו הביעה באופן פומבי דעה שסתרה את של בעלה הייתה ממש בתקופה האחרונה – ביחס לקורונה. מחברת הספר עליה סיפרה כי "היא הקפידה מאוד לעטות מסכה. ביום שהוא אמר שהוא יצא ללא מסכה לפני כמה חודשים והקרין זלזול בפומבי כלפי מסכות, היא עטתה מסכה, הצטלמה וצייצה את התמונה. הפער ביניהם זעק לשמיים". עם זאת, בהופעות פומביות כמו אירוע ההכרזה על מועמדת הנשיא לביהמ"ש העליון, היא לא עטתה מסכה.

דונלד ומלניה טראמפ, 2017 | צילום: Drew Angerer; GettyImages IL

בדיעבד, התגלה ששם נדבקו הנשיא ורעייתו בקורונה. ג'קסון סיפרה לנו שמלניה גם דואגת לתחזק יחסים דיפלומטיים במהלך משבר הקורונה: "אחד הדברים שהיא עושה בשקט הוא להתקשר למנהיגים ברחבי העולם. היא עושה את זה במשך חודשים בזמן הקורונה, ואומרת: "אני מצטערת לשמוע כיצד הקורונה פגעה בכלכלה שלכם וכמה אנשים מתו" ואומרת דברים שלא שומעים את דונלד טראמפ אומר. דברים כמו "כולנו יחד בסיפור הזה" ו"אנחנו מביעים את תנחומינו"".

"זה לא מקרי שאישה שהגיעה לארה"ב כמעט בידיים ריקות, מישהי שגדלה בצניעות, כעת עם מטוס פרטי לרשותה ותירשם בהיסטוריה בתור הגברת הראשונה. היא הרבה יותר חכמה ממה שאנשים חושבים. והיא יותר שחקנית – לא כלי משחק, בניגוד למה שאנשים חושבים", חתמה ג'ורדן.