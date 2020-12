ברקע מבצע החיסונים בבריטניה שהחל לפני כשלושה שבועות, החיסון נגד קורונה של חברת אסטרהזניקה אושר היום (רביעי) לשימוש בממלכה. שר הבריאות של בריטניה מאט הנקוק אמר כי בעקבות האישור הזה, בריטניה תוכל "לצאת מהמגפה" עד האביב, אז מיליוני בני אדם שבאוכלוסיית סיכון יהיו מוגנים. לישראל יש הסכם עם חברת אסטרהזניקה לרכישת 10 מיליון מנות חיסון.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

בהצהרת הממשלה נאמר כי הסוכנות הרגולטורית לתרופות ומוצרי בריאות במדינה נתנה את האישור המיוחל אחרי "ניסויים קליניים קפדניים וניתוח יסודי של הנתונים בידי מומחים של הסוכנות". מיד אחרי האישור, ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון אמר כי הכוונה כעת היא לחסן כמה שיותר אנשים, כמה מהר שאפשר. "אלה חדשות נפלאות", בירך ג'ונסון. "זה שהחיסון אושר לשימוש - ניצחון למדע הבריטי".

It is truly fantastic news - and a triumph for British science - that the @UniofOxford /@AstraZeneca vaccine has been approved for use.



We will now move to vaccinate as many people as quickly as possible. pic.twitter.com/cR4pRdZJlT