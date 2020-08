תיעדו את העשן - ועפו מהעוצמה האדירה של הפיצוץ: בתיעוד חדש שמתפרסם היום (רביעי) מזירת האסון בנמל ביירות , נראים רגעי הפיצוץ העצום מקרוב - פיצוץ אדיר שגרם עד כה ליותר מ-100 הרוגים, אלפי פצועים ומאות אלפים שנותרו ללא קורת גג.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

בתיעוד החדש נראים אנשים מנסים להבין מה פשר העשן הסמיך באזור שהחל להתפשט לאחר ההתלקחות במבנה שבנמל, ככל הנראה מחסן שבו אוחסנו זיקוקים. שניות לאחר מכן התרחש הפיצוץ העצום וההדף שבעקבותיו, שהעיף בעוצמה את כל מי ששהה בסמוך.

"הפיצוץ התפשט במהירות רבה, נעשו דברים שאסור לעשות"

מומחה לפיצוצים וחומרי נפץ הסביר מוקדם יותר ל-N12 מה לדעתו יכולה להיות הסיבה לאסון: "הדברים נורא ברורים למי שעוסק בתחום - מדובר בפיצוץ של כמות מסיבית של זיקוקים".

"מה שקרה שם, זה שכנראה משלוח גדול של זיקוקים שנעצר לבדיקה, אוחסן בנמל באופן זמני, זה דברים שאסור לעשות בטמפרטורות האלה ", הסביר בועז חיון, מבעלי קבוצת תמר שמפעילה את המעבדה הלאומית לבטיחות בנפיצים. "זיקוקים זה אביזר פירוטכני שמיוצר בדרך כלל בסין. בניגוד לתחמושת צבאית שהיא יציבה ועמידה, זיקוקים הם באיכות ייצור מאוד ירודה, כמעט ללא תקנים ובדרך כלל עם בקרת איכות מאוד נמוכה".

Before and after of the explosion site in Beirut #Lebanon #Beirut pic.twitter.com/O19hHunYpl