בזמן שבלבנון מנסים להתאושש מהאסון בבירה שאירע אתמול (שלישי), צוותי חקירה החלו באיסוף ראיות כדי לנסות להבין מהו הגורם שהביא לפיצוץ שהרעיד את שמי בירות והותיר אחריו אלפי נפגעים. לפי ממצאי החקירה הראשונית, נראה כי הפיצוץ נובע מרשלנות ומשנים של הזנחה סביב פינוי אמוניום מהנמל, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. הממשלה הכריזה על "מצב חרום" בבירות למשך השבועיים הקרובים.

ישנם דיווחים נוספים המאששים את המסקנה כי רשלנות הייתה כנראה הגורם לפיצוץ. סוכנות רויטרס מצטטת גורם רשמי לא מזוהה, שבקיא בממצאי החקירה הראשונית שנערכה, שטוען כי "מדובר ברשלנות" שנובעת משנים של חוסר מעש והזנחה בטיפול בחומר האמוניום בנמצא בנמל, דבר שהוביל לאירוע החמור.

CNN drone footage shows some of the devastation caused by the massive explosion in Beirut.



The blast rocked the Lebanese capital on Tuesday evening, leaving at least 100 dead and thousands injured. https://t.co/jmsnfb3n10 pic.twitter.com/aiWrnVjYoX